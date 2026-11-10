Мишустин призвал активнее привлекать бизнес к развитию космической деятельности

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава правительства выступил на стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России». Там он подчеркнул необходимость внедрения технологических новинок, передает ТАСС.

«Все направления космической деятельности достаточно ресурсоемкие, масштабные. Поэтому очень важно активнее вовлекать бизнес к участию в таких проектах и создавать дополнительные стимулы для инноваций и технологических новинок», – сказал Мишустин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мишустин заявил о наличии ресурсов для достижения технологического лидерства России.

Премьер-министр выступил с инициативой создания рабочей группы по космической экономике в рамках ШОС.

В прошлом году Мишустин акцентировал важность интеграции частного бизнеса в производственные цепочки предприятий российской космической отрасли.