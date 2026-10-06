На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.10 комментариев
Итальянское издание оценило предупреждение России Западу по Калининграду
В Италии оценили предупреждение России Западу по Калининграду
Россия послала западным странам недвусмысленный сигнал о недопустимости блокады или угроз в адрес Калининградской области, пишет итальянский портал L'AntiDiplomatico.
«Самое значительное событие этой недели в Европе, возможно, произошло не на поле боя. Россия выступила с особенно резким предупреждением в отношении Калининграда, ясно дав понять, что любая попытка блокады или угроз в адрес эксклава может спровоцировать ответный удар с использованием всего военного арсенала Москвы, включая ядерное оружие», – говорится в статье портала, передает ТАСС.
В публикации подчеркивается, что западные правительства продолжают обсуждать амбициозные сценарии вдоль российских границ, но при этом хотят избежать прямой конфронтации с Москвой.
«Своим посланием Москва стремится устранить любую возможную двусмысленность: Калининград с точки зрения России – это не просто точка давления в украинском конфликте. Это суверенная территория Российской Федерации, и любое вмешательство будет рассматриваться и пресекаться именно как таковое», – отмечается в материале.
В последнее время в западных странах звучат призывы к экономической и территориальной блокаде Калининградской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда.
В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда.
Во вторник дипломаты напомнили о ядерном ответе при возможной блокаде региона.