Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
Американские конгрессмены решили расследовать действия Маска и Миллера
Представители Демократической партии США в Конгрессе планируют начать расследования в отношении предпринимателя Илона Маска и нового главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, сообщил конгрессмен от штата Калифорния Роберт Гарсия.
После получения контроля над Конгрессом в январе демократы намерены инициировать расследования в отношении Илона Маска и Стивена Миллера. Внимание законодателей будет сосредоточено на роли предпринимателя в увольнении федеральных служащих Департамента эффективности государственного управления, а также на участии главы аппарата Белого дома в жесткой миграционной политике, пишет Reuters.
«Я думаю, что не только наш комитет, но и комитеты по всему Конгрессу проявляют большой интерес к беседе с господином Маском», – заявил Гарсия. Он также назвал Миллера архитектором «ужасающей и несправедливой» миграционной политики, которая требует парламентского надзора.
Будущий спикер Палаты представителей Хаким Джеффрис добавил о готовности демократов поддержать резолюцию об импичменте министра обороны Пита Хегсета. Недовольство вызвано руководством главы Пентагона непопулярной войной с Ираном, которая привела к скачку цен на бензин.
Генеральный прокурор Тодд Бланш подчеркнул готовность администрации Дональда Трампа дать отпор демократам в Конгрессе. Он назвал угрозы в адрес высокопоставленных чиновников и союзников президента неприемлемыми для страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу избранный губернатор штата Техас Джина Инохоса обратилась с просьбой приостановить переговоры о продаже земли компании Илона Маска SpaceX. В прошлом месяце представители Демократической партии США подготовили базу для расследования соглашения Дональда Трампа с Москвой об импорте российского дизельного топлива. В прошлом году Стивен Миллер рассматривался на пост советника американского президента по национальной безопасности.