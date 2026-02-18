Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
Офицер Сокол рассказал о модернизации формы российских военных
Форма российских военнослужащих стала разнообразней, также она постоянно модернизируется для выполнения специфических боевых задач, сообщил офицер роты материального обеспечения Южной группировки войск с позывным Сокол.
По его словам, форма российских военнослужащих стала более разнообразной и постоянно модернизируется для выполнения специфических боевых задач, передает ТАСС.
Сокол отметил, что с началом спецоперации на Украине одежда стала предназначена для различных видов работ, требующих особых характеристик.
Он подчеркнул, что современные комплекты формы «Новатор» пользуются высокой оценкой среди солдат благодаря износостойкости и адаптации к реальным условиям боевых действий. Такая экипировка помогает эффективнее справляться с задачами в зоне СВО.
Сокол добавил, что подразделение материального обеспечения занимается также изготовлением специальных пончо-невидимок, которые защищают военнослужащих от обнаружения вражескими дронами с тепловизорами. «Наше подразделение шьет пончо для обеспечения безопасности нахождения на открытой местности военнослужащих при выполнении боевых задач, с помощью которых их не видно и не могут обнаружить вражеские дроны, оборудованные тепловизором», – заявил офицер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» провел успешные испытания нового комплекта обмундирования «Новатор» в зоне спецоперации на Украине.