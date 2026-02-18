Офицер Сокол рассказал о модернизации формы российских военных

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, форма российских военнослужащих стала более разнообразной и постоянно модернизируется для выполнения специфических боевых задач, передает ТАСС.

Сокол отметил, что с началом спецоперации на Украине одежда стала предназначена для различных видов работ, требующих особых характеристик.

Он подчеркнул, что современные комплекты формы «Новатор» пользуются высокой оценкой среди солдат благодаря износостойкости и адаптации к реальным условиям боевых действий. Такая экипировка помогает эффективнее справляться с задачами в зоне СВО.

Сокол добавил, что подразделение материального обеспечения занимается также изготовлением специальных пончо-невидимок, которые защищают военнослужащих от обнаружения вражескими дронами с тепловизорами. «Наше подразделение шьет пончо для обеспечения безопасности нахождения на открытой местности военнослужащих при выполнении боевых задач, с помощью которых их не видно и не могут обнаружить вражеские дроны, оборудованные тепловизором», – заявил офицер.

