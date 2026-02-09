  • Новость часаРостех разработал барражирующий боеприпас с Х-образным крылом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров
    Военкор Коц рассказал о ранениях генерала Алексеева
    Названа ключевая фигура в формировании конфронтации США с Европой
    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только
    Медики рассказали о состоянии генерала Алексеева после покушения
    Лавров: На агрессию Европы будет полноценный военный ответ всеми средствами
    Участник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
    Украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью в АЭС
    TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    21 комментарий
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    9 февраля 2026, 04:24 • Новости дня

    Jerusalem Post узнала о намерении Израиля бомбить Иран без согласия США

    Tекст: Катерина Туманова

    Источники издания в службах безопасности узнали о намерениях Израиля демонтировать иранский ракетный потенциал и производственную инфраструктуру, в то время как военные чиновники изложили оперативные меры по ослаблению иранской ракетной программы, включая удары по ключевым объектам.

    «Мы заявили американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет установленную нами красную линию в отношении баллистических ракет», – сказал источник газете Jerusalem Post (JP).

    Он добавил, что Израиль пока не достиг этого порога, но постоянно отслеживает события внутри Ирана.

    Официальные лица подчеркнули, что Израиль оставляет за собой свободу действий, и отметили, что не позволят Ирану восстановить системы стратегического вооружения в масштабах, угрожающих существованию Израиля.

    Один из представителей министерства обороны назвал нынешний момент «исторической возможностью» нанести существенный удар по иранской ракетной инфраструктуре и нейтрализовать активные угрозы Израилю и соседним государствам.

    Ряд официальных лиц выразили обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может принять модель ограниченных ударов, аналогичную недавним операциям США против хуситов в Йемене, что, по их опасениям, может оставить в целости важнейшие возможности Ирана.

    «Есть опасение, что он может выбрать несколько целей, объявить об успехе и оставить Израиль разбираться с последствиями, как это было с хуситами», – сказал другой военный чиновник, добавив, что частичные меры не устранят основную угрозу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала, что США усилили ПВО на Ближнем Востоке из-за Ирана. Reuters выяснило, что угрожает срывом переговоров США и Ирана. Иран потребовал изменить формат и место переговоров с США.

    7 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    В Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде

    Итальянский политик Феррара отметил двойные стандарты Запада на Олимпиаде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сенатор Италии Джанлука Феррара отметил, что Олимпиада демонстрирует избирательность Запада к странам, вовлеченным в конфликты, особенно в отношении Израиля.

    Зимняя Олимпиада в Италии и церемония ее открытия воплощают двойные стандарты Запада в отношении стран, вовлеченных в конфликты. По мнению бывшего итальянского сенатора Джанлуки Феррара в беседе с РИА «Новости», событие, призванное символизировать дружбу и солидарность, в реальности стало лишь символом, так как во многих регионах мира продолжаются конфликты.

    Феррара подчеркнул, что европейские власти по-разному относятся к государствам, принимающим участие в конфликтах: одни страны исключаются из международных соревнований, а другие продолжают участвовать. На церемонии открытия в Милане делегация Израиля была встречена свистом части публики, а вице-премьер Италии Маттео Сальвини отметил, что такие действия противоречат олимпийскому духу.

    «В первую очередь Израиль, который, несмотря на... геноцид палестинского населения, не подвергался спортивным санкциям или ограничениям на участие в Олимпийских играх. На мой взгляд, такие двойные стандарты подрывают доверие к мероприятию, которое когда-то имело огромную ценность», – заявил Феррара. Он также напомнил о принципе олимпийского перемирия, который, по его словам, сегодня носит формальный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    В ответ директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержки всех спортсменов, независимо от решений их правительств.

    При этом, сам Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    Комментарии (7)
    6 февраля 2026, 20:46 • Новости дня
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп удалил видео, в котором на тела обезьян были наложены лица бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель.

    Ролик был размещен в соцсети Truth Social и оставался доступен около 12 часов, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на анонимного высокопоставленного сотрудника Белого дома, публикация произошла по ошибке. Один из сотрудников администрации выложил видео случайно.

    Напомним, Трамп опубликовал видео с Обамой и его женой в образе обезьян. Ролик длился около одной минуты и был посвящен предположениям о якобы подтасовке результатов президентских выборов в США в 2020 году.

    «Президент поступил отвратительно. Каждый республиканец должен это осудить немедленно», – заявили в пресс-службе губернатора Калифорнии, представителя Демократической партии Гэвина Ньюсома.

    Тим Скотт, единственный чернокожий республиканец в Сенате, назвал это «самым расистским поступком, который я когда-либо видел в Белом доме», пишет The Washington Post.

    Ранее Трамп призвал к аресту Обамы по обвинению в попытке госпереворота.

    Комментарии (13)
    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр

    МОК после свиста в адрес израильтян призвал к уважению всех спортсменов

    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр
    @ Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Международный олимпийский комитет ожидает более уважительного отношения ко всем атлетам, включая израильскую команду, заявил журналистам директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что МОК не хочет, чтобы кто-либо из команд и спортсменов сталкивался с неодобрительными возгласами.

    «Одна из олимпийских идей – спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств», – отметил Адамас.

    По его словам, важно создавать благоприятную атмосферу для выступлений спортсменов. Он выразил уверенность, что итальянские болельщики поддержат любые команды, когда увидят отличные выступления.

    Кроме того, МОК не увидел негативной реакции при проходе американских спортсменов на церемонии открытия Игр. По словам Адамса, американская сборная получила поддержку зрителей, несмотря на неодобрительный гул в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса. Генеральный директор оргкомитета Игр Андре Варнье также подчеркнул, что услышал ободрительные возгласы при выходе американской команды.

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    Комментарии (15)
    7 февраля 2026, 06:43 • Новости дня
    Публика освистала делегации США и Израиля на открытии Олимпиады в Италии
    Публика освистала делегации США и Израиля на открытии Олимпиады в Италии
    @ Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр, сообщает Adnkronos.

    При выходе американской команды свист и крики «буу» раздались, когда на экранах появился вице-президент США Джей Ди Вэнс. Adnkronos отмечает, что самих спортсменов США публика встретила аплодисментами, передает РИА «Новости».

    Группа спортсменов из Израиля также столкнулась с негативной реакцией части зрителей, которые выразили свое недовольство свистом. Отмечается, что израильская делегация была представлена небольшим числом участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры. Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    Нетаньяху пообещал предотвратить наращивание военной мощи Египтом
    Нетаньяху пообещал предотвратить наращивание военной мощи Египтом
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал наблюдать за наращиванием вооружений Египта и усилением египетской арммии, сообщает Israel Hayom.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости тщательно контролировать рост военного потенциала Египта, передает Israel Hayom.

    По словам Нетаньяху, израильские власти должны следить за изменением военного баланса на южной границе: «Египетская армия набирает силу, и это необходимо контролировать. У нас есть отношения с Египтом, но мы должны предотвратить чрезмерное наращивание военной мощи», – подчеркнул премьер-министр.

    Заявление прозвучало во время закрытого заседания комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Нетаньяху отметил, что несмотря на действующее сотрудничество с Египтом, Израиль обеспокоен ростом его военного потенциала.

    По данным издания, сделка по газу между Израилем и Египтом заключалась при поддержке США, однако некоторые разногласия между странами задерживали ее подписание.

    Одновременно с этим в рамках расследования дела QatarGate появились подозрения, что сообщения, направленные на дискредитацию Египта и исходившие из Катара, распространялись также советниками премьер-министра, проходящими по делу в качестве подозреваемых.

    Ранее премьер-министр Израиля объявил об одобрении рекордной газовой сделки с Египтом на сумму 35 млрд долларов с существенными доходами для бюджета страны.

    Египет увеличил военную миссию в Сомали после признания Сомалиленда Израилем.

    Комментарии (3)
    7 февраля 2026, 12:44 • Новости дня
    Глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе

    Аракчи заявил о возможной атаке Ирана на базы США в Персидском заливе

    Глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в случае нападения США Тегеран нанесет удары по американским военным базам в странах Персидского залива.

    В случае нападения США на Иран, Тегеран нанесёт ответный удар по американским базам в регионе Персидского залива, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

    Министр подчеркнул: «У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападёт на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе». Он добавил, что удары не будут направлены по соседним странам, а только по объектам, где размещены американские военные.

    Аракчи подчеркнул, что Иран не намерен обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем, назвав этот вопрос исключительно оборонительным. Он также отметил, что степень обогащения урана зависит от национальных нужд, при этом обогащённый уран не будет вывозиться за пределы страны.

    Министр рассказал, что делегации Ирана и США во время переговоров в Омане могли обменяться рукопожатием, несмотря на то что встреча была непрямой. По его словам, урегулировать проблему иранской ядерной программы возможно только дипломатическим путём.

    Переговоры между представителями США и Ирана прошли в Маскате впервые после длительного перерыва, вызванного обострением ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. За это время стороны уже провели пять консультационных раундов. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать решению вопроса обогащённого урана, если Вашингтон и Тегеран достигнут соглашения.

    Аббас Аракчи сообщил, что дата второго раунда переговоров ещё не определена, однако иранская и американская стороны рассчитывают провести его в ближайшее время. «Сейчас нет конкретной даты проведения второго раунда переговоров, однако мы с Вашингтоном считаем, что он должен вскоре состояться», – сказал глава иранского МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Аракчи прибыл в Оман для переговоров по ядерной программе.

    Позже стало известно, что власти США пока не определились, какие цели будет преследовать возможная военная операция против Ирана. А Кремль выразил надежду на результативность переговоров по Ирану.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 02:58 • Новости дня
    Брат Эпштейна обвинил Трампа в причастности к убийству финансиста в тюрьме

    Tекст: Антон Антонов

    В опубликованных министерством юстиции США документах Марк Эпштейн, брат Джеффри Эпштейна, заявил, что считает смерть скандального финансиста результатом убийства по приказу президента США Дональда Трампа.

    Марк Эпштейн заявил в письме к ФБР, что убежден: его брат был убит в тюремной камере, поскольку собирался раскрыть имена своих клиентов – передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что президент Трамп отдал приказ на его убийство», – приводит его слова RT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах он организовал визиты несовершеннолетних девушек, которые подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года он, по версии следствия, покончил с собой в тюрьме.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане

    Tекст: Денис Тельманов

    Раунд обсуждений по иранскому ядерному досье между делегациями двух стран прошел в Маскате и завершился раньше ожидаемого срока.

    Раунд переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье в столице Омана завершился, передает ТАСС. По информации иранской гостелерадиокомпании, делегация Ирана уже покинула место встречи и отправилась к месту проживания, не делая дополнительных заявлений для прессы.

    Ранее иранское государственное телевидение сообщало, что переговоры могут занять несколько дней, однако они были завершены раньше, чем ожидалось. О деталях прошедших консультаций официальные лица пока не сообщили.

    Основной темой встречи стала дальнейшая судьба соглашения по иранской ядерной программе и возможные компромиссы между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен над нейтральными водами Оманского залива рядом с иранской границей.

    Кремль выразил надежду на успех переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Власти США пока не определились с целями возможной военной операции против Ирана.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания новостей о переговорах между США и Ираном. Американское посольство в Тегеране потребовало срочно покинуть Иран сухопутными маршрутами через соседние страны.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Песков: Разговор Путина и Трампа не планируется

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшее время телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не запланирован, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, не планируется (разговор)», – сказал Песков в ответ на вопрос о возможных переговорах с американским лидером, передает ТАСС.

    В конце декабря Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продлился 1 час 15 минут. В ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 03:19 • Новости дня
    Guardian: АНБ узнало о разговоре приближенного Трампа с иностранной разведкой

    Tекст: Антон Антонов

    Агентство национальной безопасности весной зафиксировало телефонный разговор между человеком, близким к президенту США Дональду Трампу, и лицом, связанным с иностранной разведкой, пишет Guardian со ссылкой на адвоката анонимного информатора, знакомого с ситуацией.

    По данным Guardian, «крайне секретное коммюнике, которое взбудоражило Вашингтон на прошлой неделе, было доведено до сведения» директора национальной разведки Тулси Габбард, передает РИА «Новости».

    Габбард распорядилась не распространять информацию. Вместо этого она передала бумажную копию сведений непосредственно руководителю аппарата президента Сьюзи Уайлс.

    Издание заявило, что Габбард отдала распоряжение не публиковать разведывательный доклад, а строго засекреченные материалы велела доставить только в ее офис. Документ хранился в секрете даже после того, как информатор настаивал на его передаче комитетам Конгресса по разведке.

    В офисе Габбард, как отмечает газета, отвергли обвинения информатора, назвав их политически мотивированными и необоснованными.

    Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, писала, что жалоба информатора может нанести серьезный ущерб национальной безопасности США, однако подробности содержания жалобы не раскрывались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Габбард заявляла, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Трампу на выборах. Габбард назвала действия администрации Барака Обамы по «сфальсифицированным» данным о «русском следе» госпереворотом и заговором против Трампа, который назвал скандал с «вмешательством» России в выборы крупнейшим в истории США.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 22:27 • Новости дня
    Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийском море

    Авианосец «Авраам Линкольн» и группа ВМС США совершили переход в Аравийском море

    Tекст: Вера Басилая

    Американская ударная авианосная группа во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» пересекла Аравийское море в сопровождении кораблей снабжения и катеров, сообщило в пятницу центральное командование вооруженных сил США.

    Ударная авианосная группа ВМС США во главе с кораблем «Авраам Линкольн» совершила переход в Аравийском море, передает РИА «Новости». В состав группы также входили два судна снабжения и два катера береговой охраны США.

    Во время перехода над кораблями пролетели военные самолеты, что подчеркивает координацию действий ВМС США и ВВС.

    Ранее раунд переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье завершился в столице Омана.

    Американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь замечен над нейтральными водами Оманского залива вблизи иранской границы.

    Власти США пока не определились, какие цели будет преследовать возможная военная операция против Ирана.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 18:25 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщила о новых ударах по объектам ХАМАС в Газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Израиля объявили о нанесении ударов по инфраструктуре ХАМАС в ответ на недавние нарушения перемирия со стороны радикалов.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает РИА «Новости». В сообщении пресс-службы ЦАХАЛ отмечается, что операция стала ответом на открытие огня по израильским войскам в районе «Желтой линии» на севере сектора Газа со стороны радикальных группировок.

    «В течение последних суток в ответ на вчерашнее нарушение соглашения о прекращении огня, в ходе которого террористы открыли огонь по войскам ЦАХАЛ, действующим на севере сектора Газа, ЦАХАЛ атаковал террористическую инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа», – говорится в заявлении армии.

    По данным военных, среди пораженных целей оказались сооружения, используемые для производства оружия, а также склад вооружений. Представители израильской армии подчеркнули, что все удары были нанесены в соответствии с международным правом и только после проверки отсутствия гражданских лиц поблизости от атакуемых объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа. ХАМАС принял решение сложить полномочия в Газе и передать управление новому технократическому комитету. США приблизились к объявлению состава палестинского комитета для управления повседневной жизнью в секторе.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 18:36 • Новости дня
    Посол России и представитель «Совета мира» обсудили ситуацию в Газе

    Посол России Викторов и представитель «Совета мира» обсудили ситуацию в Газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Тель-Авиве состоялась встреча, на которой российский посол в Израиле Анатолий Викторов и представитель «Совета мира» Николай Младенов рассмотрели варианты гуманитарного взаимодействия для поддержки жителей Газы.

    О переговорах между российским послом Анатолием Викторовым и болгарским дипломатом Николаем Младеновым сообщила пресс-служба посольства РФ в Тель-Авиве, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи обсуждалась текущая ситуация в палестинском анклаве и вокруг него, а также возможные направления взаимодействия для гуманитарной поддержки населения сектора Газа.

    Викторов рассказал о работе России, проводимой совместно со всеми заинтересованными сторонами для помощи жителям региона. В пресс-релизе отмечено, что дипломаты договорились поддерживать регулярные контакты по этим вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет мира стал известен осенью 2025 года как инициатива президента США Дональда Трампа. Совет мира представил первую часть стран-учредительниц, подтвердивших свое участие. Большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу из-за опасений усиления влияния США.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 07:05 • Новости дня
    США призвали своих граждан срочно покинуть Иран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американцам необходимо срочно уехать с иранской территории сухопутными маршрутами через соседние государства, заявило американское посольство в Тегеране.

    В дипмиссии посоветовали воспользоваться наземными пунктами пропуска на границе с Арменией или Турцией, передает РБК.

    Дипломаты напомнили об отсутствии официальных отношений между Вашингтоном и Тегераном.

    Кроме того, ведомство предупредило о вероятных сбоях в работе интернета. Отмечается высокий риск задержаний, причем поводом для ареста могут стать связи с Соединенными Штатами.

    Напомним, глава иранского МИД Аббас Аракчи отправился в Оман для переговоров по ядерной программе. Туда уже прибыл самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Американский беспилотник-разведчик заметили у границы Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь был замечен над нейтральными водами Оманского залива вблизи иранской границы, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

    Источник в авиадиспетчерских кругах сообщил, что аппарат появился в этом районе более десяти часов назад, передает ТАСС.

    По его данным, беспилотник двигался в зоне нескольких транзитных коридоров гражданской авиации, однако его высота полета, превышающая 14 км, не создавала помех для авиасообщения. Он уточнил, что полеты Northrop Grumman MQ-4C Triton фиксируются уже не первую неделю, и обычно аппарат совершает схожие маршруты, иногда охватывая и Персидский залив, находясь в воздухе от 10 до 15 часов.

    «Northrop Grumman MQ-4C Triton рассчитан на передачу в режиме реального времени разведывательной информации, способен вести мониторинг пространства моря и суши, а также может являться дополнением к работе противолодочных самолетов типа Boeing P-8 Poseidon», – подчеркнул источник.

    Напомним, США сбили иранский дрон возле авианосца в Аравийском море.

    Ранее портал Axios писал, что администрация американского президента Дональда Трампа сообщила Ирану по нескольким каналам, что открыта для переговоров по сделке.

    В конце января патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon был замечен над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов вблизи иранской границы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин поблагодарил президента ОАЭ за содействие в деле генерала Алексеева
    В Белгороде школьников предложили на время вывезти в безопасные регионы
    Десятки детей в Нидерландах заболели после употребления смеси Nutrilon Danone
    Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в изоляторе
    В Госдуме рассказали о двукратном росте оплаты воды без счетчиков
    Прокуратура организовала проверку инцидента с лифтом в Жуковском
    Сабуров поблагодарил Россию за становление артистом

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров

    Личности обвиняемых в покушении на генерала Генштаба Владимира Алексеева раскрыты. Исполнитель преступления, уроженец Тернопольской области Любомир Корба был задержан в Дубае, а его подельник Виктор Васин – в Москве. Еще одна участница преступления Зинаида Серебрицкая сумела сбежать на Украину. Что известно об исполнителе покушения и его пособниках? Подробности

    Перейти в раздел

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Испания ждет помощи от африканских мигрантов

    «Безумной» и «возмутительной» мерой называет испанская оппозиция беспрецедентный шаг, на который пошло правительство страны – легализацию сотен тысяч мигрантов. Чтобы обойти эти возражения, испанским властям пришлось даже пойти на специальную процедуру прохождения соответствующего указа. Ради чего Мадрид все это предпринимает? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации