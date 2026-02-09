Jerusalem Post узнала о намерении Израиля бомбить Иран без согласия США

Tекст: Катерина Туманова

«Мы заявили американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет установленную нами красную линию в отношении баллистических ракет», – сказал источник газете Jerusalem Post (JP).

Он добавил, что Израиль пока не достиг этого порога, но постоянно отслеживает события внутри Ирана.

Официальные лица подчеркнули, что Израиль оставляет за собой свободу действий, и отметили, что не позволят Ирану восстановить системы стратегического вооружения в масштабах, угрожающих существованию Израиля.

Один из представителей министерства обороны назвал нынешний момент «исторической возможностью» нанести существенный удар по иранской ракетной инфраструктуре и нейтрализовать активные угрозы Израилю и соседним государствам.

Ряд официальных лиц выразили обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может принять модель ограниченных ударов, аналогичную недавним операциям США против хуситов в Йемене, что, по их опасениям, может оставить в целости важнейшие возможности Ирана.

«Есть опасение, что он может выбрать несколько целей, объявить об успехе и оставить Израиль разбираться с последствиями, как это было с хуситами», – сказал другой военный чиновник, добавив, что частичные меры не устранят основную угрозу.

