Губерниев: У Коростелева было мало шансов побороться за медаль

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Коростелев – молодец, ввязался в гонку. Конечно, чуть проигрывал на подъемах, но на финише показал максимум», – сказал Губерниев РИА «Новости».

Он добавил, что взятое атлетом четвертое место – это очень достойный результат.

Журналист добавил, что объективных шансов на медаль было немного, но лыжник сделал все возможное. Сейчас Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров.

Напомним, российский лыжник Савелий Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии четвертым, уступив Йоханнесу Клебо 3,6 секунды.

Судьи отклонили протест российской стороны на результат скиатлона. Российская делегация пыталась оспорить действия французского спортсмена Матиса Деложа, который, по их мнению, срезал часть дистанции на последнем повороте.