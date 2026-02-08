Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.15 комментариев
Лыжник Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде
Российский лыжник Савелий Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии с четвертым результатом, отстав от победителя Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.
Российский лыжник Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Соревнования проходят в Тезеро.
Участники преодолели дистанцию 20 км, половину которой прошли классическим стилем, а вторую половину – коньковым. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 46 минут 11 секунд. Коростелев уступил Клебо 3,6 секунды и остановился в шаге от пьедестала.
Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026. В то же время МОК призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Играх в Италии.
В январе МОК пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву для участия в Олимпийских играх 2026 года.