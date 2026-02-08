Лыжник Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде

Tекст: Ольга Иванова

Российский лыжник Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Соревнования проходят в Тезеро.

Участники преодолели дистанцию 20 км, половину которой прошли классическим стилем, а вторую половину – коньковым. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 46 минут 11 секунд. Коростелев уступил Клебо 3,6 секунды и остановился в шаге от пьедестала.

Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026. В то же время МОК призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Играх в Италии.

В январе МОК пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву для участия в Олимпийских играх 2026 года.