МОК пригласил лыжников Коростелева и Непряеву на Олимпиаду

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международный олимпийский комитет пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву для участия в Олимпийских играх 2026 года, передает ТАСС.

О приглашении сообщила пресс-служба МОК. Ранее приглашения на Игры получили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, все они уже подтвердили свое участие.

МОК также направил приглашения для участия в Олимпиаде конькобежкам Ксении Коржовой и Анастасии Семеновой. Кроме того, приглашение получила белорусская спортсменка Марина Зуева. Все российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев в настоящее время принимают участие в Кубке мира, также в нейтральном статусе. Благодаря своим спортивным достижениям они завоевали квоты для выступления в таких дисциплинах, как спринт, скиатлон, гонка с раздельным стартом и марафон, что позволило им получить приглашения от МОК.

Савелию Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров и двукратным чемпионом России, а также многократным призером национальных первенств. Дарья Непряева, которой 23 года, – чемпионка мира среди юниоров, серебряный призер мирового первенства, двукратная чемпионка России, обладательница серебряных и бронзовых наград на чемпионатах страны.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены, как и на предыдущих Играх, будут выступать без национальной символики, в нейтральном статусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина потребовала отстранить российских и белорусских спортсменов от Олимпиады-2026.

Международный олимпийский комитет пригласил шорт-трекистов из России Посашкова и Крылову на Игры.

На тестовом матче по хоккею на арене Олимпиады-2026 произошел инцидент с дырой во льду, из-за чего матч был прерван.