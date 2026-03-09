Польша выдворила с территории страны почти 200 иностранцев

Tекст: Ольга Иванова

Польские власти депортировали почти 200 иностранцев с территории страны в период с 2 по 8 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные пограничной стражи республики. Большинство выдворенных – граждане Украины.

В сообщении отмечается: «Почти 200 иностранных граждан были выдворены с территории Польши в период со 2 по 8 марта». По решению соответствующих органов, самостоятельно Польшу вынуждены были покинуть по 19 граждан Украины и Белоруссии, а также 12 граждан Молдавии.

Больше всего принудительных депортаций пришлось на граждан Украины – 44 человека. Кроме того, принудительно территорию страны покинули пять граждан Молдавии и три гражданина Грузии.

Среди задержанных иностранцев есть осужденные за различные правонарушения, включая кражи, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, пропаганду нацизма, нарушение общественного порядка, использование поддельных документов. Некоторых обвиняют в содействии незаконному пересечению границы и помощи в нелегальном проникновении в Польшу.

Ранее опрос жителей Польши показал, что только 48% граждан поддерживают прием беженцев с Украины, а 46% выступают против этой меры.

Польша занимает второе место в Евросоюзе по числу беженцев с Украины, их сейчас в стране более 965 тыс. человек.

Сообщалось, что банды украинских мигрантов превратили парк в Варшаве в криминальный центр.

В ноябре президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о том, что продлил программу помощи украинским беженцам на один год, при этом неработающие иностранцы больше не смогут получать ряд социальных выплат.