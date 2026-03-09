  • Новость часаПутин и Трамп провели телефонный разговор
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новый аятолла Ирана сразу разозлил Израиль и США
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    Иран нанес удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке
    Лукашенко позвал узбеков жить в Белоруссии
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    5 комментариев
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    52 комментария
    10 марта 2026, 00:11 • Новости дня

    Мирный житель в Белгородской области травмирован после детонации FPV-дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями груди, руки и ноги, а также переломами пальцев кисти доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Медицинская помощь оказывается», – написал он.

    Напомним, 9 марта Гладков сообщал, что мирный житель пострадал при детонации беспилотника ВСУ близ села Ясные зори в Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области при атаке дронов ранения получили два человека. Также губернатор Гладков сообщал 8 марта, что при атаке дронов в Белгородской области ранения получили три человека.


    9 марта 2026, 05:03 • Новости дня
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – порекомендовал он в соцсети Х.

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом.

    «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    Комментарии (30)
    9 марта 2026, 07:55 • Новости дня
    Статистика выявила получателей самых высоких зарплат в России за декабрь 2025 года

    Управляющие фондами получают рекордно высокие зарплаты

    Статистика выявила получателей самых высоких зарплат в России за декабрь 2025 года
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В декабре 2025 года лидерами по средним зарплатам стали специалисты по управлению фондами, где доходы значительно превысили показатели других секторов, следует из данных статистики.

    В декабре 2025 года специалисты, занятые в сфере управления фондами, получали самые высокие средние зарплаты в России – 897 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Управление фондами включает деятельность по управлению активами за вознаграждение или на договорной основе, работая в интересах как физических, так и юридических лиц,

    Второе место по доходам заняли сотрудники холдинговых компаний, их средний заработок составил 732,2 тыс. рублей. На третьем месте оказались работники головных офисов, где средняя зарплата достигла 551,8 тыс. рублей.

    В расчетах учитывались все доходы до вычета налогов, включая премии и бонусы. Статистика охватывает всех сотрудников, в том числе и получающих сверхвысокие оклады.

    В целом по стране средняя заработная плата в конце года составила 139,7 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом, когда она равнялась 128,7 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2026 года в России вступят в силу важные изменения, касающиеся личных финансов граждан. Средние зарплаты россиян в декабре выросли на 41,5 тыс. рублей. Средняя зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тыс. рублей.

    Комментарии (18)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 04:15 • Новости дня
    Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку

    Tекст: Катерина Туманова

    В ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке Россия составила проект резолюции СБ ООН, содержащий призыв к прекращению огня и возвращению к переговорам, сообщил источник, предоставивший текст документа.

    «Совет Безопасности <...> призывает все стороны немедленно прекратить свою военную деятельность и воздерживаться от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами; осуждает самым решительным образом все атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры и призывает к их защите, подчеркивая обязательства всех сторон в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право», – цитирует выдержку из документа РИА «Новости».

    Проект резолюции также содержит настоятельный призыв к возвращению сторон к переговорам без задержек и максимальному использованию политических и дипломатических мер для урегулирования ситуации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса. Он предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Генсек ООН так же заявил о необходимости прекратить конфликт на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)
    9 марта 2026, 02:00 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Впервые с июля 2022 года стоимость барреля нефти марки Brent превысила 110 долларов, о чем свидетельствую данные торгов на майские фьючерсы.

    Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на открытии торгов в понедельник, 9 марта, превысила 110 долларов, передает РИА «Новости».

    Показатель цена по состоянию на 1.58 мск достиг 108,62 доллара (+17,19% относительно закрытия).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Катар предупредил о взлете цен на нефть до 150 долларов. Нефть Brent 6 марта подорожала до 94 долларов за баррель.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 01:45 • Новости дня
    WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России

    Tекст: Катерина Туманова

    Несколько дней назад энергетическая отрасль России, как считали на Западе, находилась в худшем за последние годы состоянии: низкие цены на нефть и санкции лишали экономику денежных средств, однако война в Персидском заливе перевернула тенденцию.

    «Российская нефть, которая на прошлой неделе с трудом находила покупателей, теперь является востребованным товаром. США ослабили некоторые санкции, разрешив закупки ключевым покупателям российской нефти. Стремительный рост цен на нефть и природный газ напрямую приведет к увеличению прибыли российских производителей», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета пишет, что скидка, которую трейдеры требовали за покупку российской нефти в Индии, начала меняться, и некоторые трейдеры пытаются продавать нефть по ценам выше мировых.

    «Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов», – сказал Навин Дас, старший аналитик по нефти в компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов.

    Издание отмечает, что эти события придали президенту России Владимиру Путину  уверенности на энергетическом рынке и он пригрозил прекратить оставшийся объем  поставок энергоносителей в Европу до истечения установленного Европой срока закупок российского СПГ и трубопроводного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предсказал для Евросоюза «цунами последствий» из-за ошибок в энергетической политике. Он также назвал «бессилие Европы» стратегической ошибкой континента. В Британии заявили о запасах газа в стране не более чем на два дня.

    Экономист Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 00:35 • Новости дня
    Эксперт Рожин сообщил о разгроме штаба ВСУ во время заседания в Краматорске

    Tекст: Катерина Туманова

    Воздушно-космические силы (ВКС) России в ночь на субботу провели мощный удар по Краматорску, уничтожив штаб 100-й бригады ВСУ в момент заседания, сообщил в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Удар пивтонной [полутонной] бомбой по ПУ 100-й ОМБр ВСУ во время какого-то важного мероприятия. На это указывает количество автотранспорта в одном месте. Результат удара: 22 – «трехсотых» [раненых], 15 – «двухсотых» [убитых], поражено четыре пикапа и два ББМ», – сообщил он.

    Рожин добавил, что точечной наводкой руководили бойцы-авианаводчики из отряда прошедших обучение в специальном центре беспилотных технологий.

    Напомним, военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный 28 февраля сообщил в Telegram-канале об ударе ВС России ствольной артиллерией по северо-восточным окраинам Краматорска.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, расстояние от позиций ВС России до Краматорска сократилось до 15 км. Зеленский заявил о якобы посещении им Славянска, Краматорска и Дружковки.


    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 06:28 • Новости дня
    Доктор Лебедева назвала усиливающие сонливость продукты

    Tекст: Катерина Туманова

    Продукты с высоким содержанием сахара, быстрых углеводов и жиров могут способствовать появлению усталости и сонливости после еды, предупредила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева.

    «После их употребления уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем так же быстро падает, что провоцирует чувство усталости, вялости и сонливости. Тяжёлые, жирные и жареные блюда также часто вызывают сонливость», рассказал она RT.

    Лебедева пояснила, что при переваривании таких продуктов организм тратит много энергии на расщепление жиров, из-за этого замедляется метаболизм и кровоток, особенно к мозгу, что отражается на когнитивной активности и ощущении бодрости.

    Эксперт подчеркнула, что некоторые продукты содержат аминокислоту триптофан, влияющую на выработку серотонина и мелатонина. К ним относятся молоко, йогурт, бананы и орехи. При сочетании с углеводами эти продукты усиливают расслабление и сонливость, особенно вечером.

    Лебедева добавила, что алкоголь вызывает временное возбуждение, но затем подавляет нервную систему, нарушая ритм сна и вызывая вялость.

    Она посоветовала следить за размером порций и сбалансированностью рациона, чтобы избежать чрезмерной усталости, особенно в рабочее время или первой половине дня.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 07:40 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над Россией более 160 дронов ВСУ за ночь

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в канале мессенджера Max доложило об уничтожении средствами ПВО за ночь 163 дронов ВСУ над 14-ю регионами России.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 8 марта до 7.00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – отметили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 54 БПЛА сбили над Брянской областью, 47 дронов уничтожили над Республикой Крым, 16 беспилотников нейтрализовали над Краснодарским краем.

    Еще 11 БПЛА сбили над территорией Калужской области, восемь – над территорией Новгородской областью, пять беспилотников уничтожены над Белгородской областью, по четыре дрона сбиты над Черным морем и Смоленской областью, по три  БПЛА – над Воронежской областью и Адыгеей.

    Над Ростовской областью и Азовским морем уничтожили по два беспилотника и по одному БПЛА сбили над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем в воскресенье силы ПВО уничтожили над регионами России более 150 дронов ВСУ. Вечером того же дня за три часа российская ПВО уничтожила более 30 БПЛА ВСУ.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Дмитриев отметил звучный голос России на мировой арене с ростом цен на нефть

    Дмитриев: И голос России в мировой экономике и геополитике звучит громче

    Tекст: Катерина Туманова

    Игнорировать Россию с ее статусом системообразующего поставщика энергии невозможно, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Нефть выше $100 – и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче. Реальность вновь берет свое: игнорировать Россию невозможно. Россия – системообразующий поставщик энергии, без которого невозможны ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста», – написал он в Telegram-канале.

    Дмитриев добавил, что за ошибки евробюрократов и русофобскую политику Европе придется заплатить колоссальную цену.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, с чем Дмитриев всех поздравил, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    Комментарии (2)
    9 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Около 500 человек провели день в поисках троих пропавших в Подмосковье детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Поисками пропавших в Звенигороде детей 8 марта занимались почти 500 человек, рассказали в Telegram-канале представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    «Всего в поиске на текущий момент приняло участие почти 500 человек. Поиск продолжается», – сказано в сообщении.

    Поиски ведутся почти сутки во взаимодействии с правоохранителями.  Оперативный штаб работает круглосуточно. Добровольцы «ЛизаАлерт» отрабатывают задачи в природной среде, обследуют берега реки.

    «На данный момент на месте работают преимущественно опытные добровольцы и подготовленные поисковики, а также сотрудники экстренных служб. Акваторию реки с воздуха обследовали пилоты авиационного крыла «ЛизаАлерт», – добавили в отряде.

    Напомним, 7 марта в Звенигороде 13-летняя Алина, 12-летние Иван и Богдан ушли гулять и не вернулись домой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения троих подростков. Спасатели предположили гибель несовершеннолетних в местной реке. Очевидцы раскрыли подробности борьбы одного из детей с сильным течением.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 01:04 • Новости дня
    Обломки БПЛА повредили контактную сеть и рейсовый автобус в Сочи

    Tекст: Катерина Туманова

    При отражения атаки беспилотников на Сочи все угрожавшие городу цели были уничтожены, однако их обломки в ряде районов города нанесли некоторые повреждения транспортной системе, сообщил в Telegram-канале мэр Андрей Прошунин.

    «В Адлерском районе осколками повреждено остекление рейсового автобуса, следовавшего по маршруту. В момент инцидента в салоне находились пять  пассажиров, никто из них не пострадал. На железнодорожных путях в районе станции Лоо повреждена контактная линия», – написал он.

    Прошунин уточнил, что специалисты оперативно прибыли на место и ликвидировали последствия борьбы с БПЛА ВСУ. Принимаются меры для предотвращения задержек поездов.

    Мэр Сочи добавил, что при атаке дронов ВСУ никто не пострадал, объекты инфраструктуры не повреждены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сочи призвали покинуть набережные из-за угрозы атаки дронов. Аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки дронов.


    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 04:25 • Новости дня
    Бывшего замдиректора концерна «Калашников» обвинили в мошенничестве

    Tекст: Катерина Туманова

    Одному из бывших заместителей директора концерна «Калашников» предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве при поставках для Минобороны, о чем сообщили в правоохранительных органах.

    «Одному из бывших директоров по закупкам и логистике в концерне предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничества в особо крупном размере), совершенного организованной группой в рамках поставки средств защиты для нужд Минобороны по контракту. Обвиняемый арестован и находится в одном из столичных следственных изоляторов», – рассказал источник ТАСС.

    Напомним, днем ранее стало известно, что следователи возбудили уголовные дела против бывших работников концерна «Калашников» из-за махинаций при поставках средств защиты для Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве арестовал бывшего директора по закупкам концерна Ксению Гращенкову по делу о хищениях. Уголовное дело о мошенничестве при поставках деталей рассматривается с ущербом свыше 35 млн рублей. Бывшему директору компании-поставщика Юрию Чернышеву избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 01:17 • Новости дня
    Обломки дрона вызвали возгорание на крыше пансионата в Сочи

    Tекст: Катерина Туманова

    Падение обломков БПЛА в сочинском районе Лоо вызвало возгорание кровли неработающего пансионата, сообщил Telegram-канал Оперативного штаба Краснодарского края.

    «Пожар на площади в 20 кв. м оперативно ликвидировали. К тушению привлекали 12 человек и три  единицы техники, в том числе специалистов МЧС России», – уточнили  там.

    Напомним, ранее мэр города Сочи сообщил, что обломки БПЛА повредили контактную сеть и рейсовый автобус в Сочи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сочи призвали покинуть набережные из-за угрозы атаки дронов. Аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки дронов.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 03:14 • Новости дня
    Организаторы конкурса красоты БРИКС назвали страну его проведения в 2027 году

    Организаторы конкурса красоты БРИКС назвали страну его проведения в 2027 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Международный конкурс красоты стран БРИКС, впервые прошедший в Казани, в 2027 году планируется провести в Индии, сообщили организаторы.

    Президент конкурса Динара Саляхова заявила о намерении продолжать конкурс и стремиться сделать его ежегодным.

    «Я могу сказать, что за эти восемь дней нам удалось создать уникальное международное сообщество. <…> Конкурс будет жить», – сказала Саляхова ТАСС.

    Член жюри конкурса, обладательница титула «Миссис Индия 2025-2026» Ринима Борах выразила готовность принять следующий конкурс в Индии. По ее словам, мероприятие в Казани стало самым красивым и уникальным, а подготовка к конкурсу в Индии уже обсуждается с организаторами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, россиянка Валентина Алексеева получила титул первой «Мисс БРИКС» на финале конкурса в Казани. Заключительный этап смотра  прошел без традиционного дефиле в купальниках из-за Рамадана. В состав жюри мероприятия вошли телеведущая Виктория Лопырева и певица Ольга Бузова. Филипп Киркоров назвал «Мисс БРИКС» в Казани круче «Евровидения».


    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 03:45 • Новости дня
    Эксперты предупредили об уловке мошенников якобы из магазина дорогой техники

    Tекст: Катерина Туманова

    Очередная выдумка злоумышленников представляет собой попытку представиться сотрудниками службы доставки из магазина премиальной техники и потребовать назвать код подтверждения из смс, чтобы сверить данные заказа.

    В новой схеме аферисты звонят россиянам, представляясь работниками службы доставки магазина премиальной техники, заявляя, будто оформлен и оплачен заказ на имя получателя.

    В ходе разговора мошенники называют персональные данные и адрес потенциальной жертвы, чтобы убедить в достоверности информации. Основная цель злоумышленников – добиться, чтобы жертва назвала код подтверждения, пришедший по смс, якобы для сверки данных, передает РИА «Новости».

    При этом на любые уточняющие вопросы о стоимости или содержании заказа мошенники не отвечают, переводя разговор к необходимости сообщить код подтверждения.

    Эксперты предупреждают, что подобные звонки могут привести к потере средств или получению доступа к личной информации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, злоумышленники взламывают аккаунты пользователей для оформления заказов на дорогую технику в рассрочку. Аферисты заманивают покупателей на фишинговые сайты обещаниями крупного кешбэка. МВД раскрыло схему мошенников на маркетплейсах с огромными скидками на товары.

    Комментарии (0)
    Главное
    Reuters сообщило о планах Трампа снизить цены на нефть
    Россотрудничество назвало удар Израиля по Русскому дому агрессией
    В Швеции арестовали капитана задержанного сухогруза Caffa
    Орбан призвал ЕС немедленно отказаться от энергетических санкций против России
    В Испании призвали провести референдум о выходе из НАТО
    На Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал гимн России
    Премьер Грузии поблагодарил российских тренеров за успехи на Олимпиаде

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации