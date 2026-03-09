Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.2 комментария
Мирный житель в Белгородской области травмирован после детонации FPV-дрона
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями груди, руки и ноги, а также переломами пальцев кисти доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Медицинская помощь оказывается», – написал он.
Напомним, 9 марта Гладков сообщал, что мирный житель пострадал при детонации беспилотника ВСУ близ села Ясные зори в Белгородской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области при атаке дронов ранения получили два человека. Также губернатор Гладков сообщал 8 марта, что при атаке дронов в Белгородской области ранения получили три человека.