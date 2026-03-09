Мирный житель пострадал при детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в региональном оперативном штабе, мужчина самостоятельно обратился в Ракитянскую центральную районную больницу, где ему был поставлен диагноз: минно-взрывная травма и перелом бедра, передает ТАСС.

После оказания первой медицинской помощи пострадавшего планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения. В результате атаки также был поврежден грузовой автомобиль, сообщили в оперштабе.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском округе Белгородской области женщина получила осколочные ранения при детонации беспилотника, также ранен еще один человек.

В воскресенье Гладков сообщал, что при атаке дронов в Белгородской области ранения получили три человека. В субботу в регионе в результате атаки дрона ВСУ пострадали двое мужчин.