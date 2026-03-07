При атаке ВСУ на Белгородщину ранены двое мужчин

Гладков сообщил о ранениях двоих мужчин после атаки дронов ВСУ на регион

Tекст: Тимур Шайдуллин

В результате атаки дрона на объект транспортной инфраструктуры в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области пострадали двое мужчин. Об рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале. По словам губернатора , дрон принадлежал Вооруженным силам Украины и нанес удар по объекту в населенном пункте.

Один из пострадавших получил осколочные ранения живота и предплечья, его в данный момент транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода. Второму мужчине была оказана медицинская помощь на месте – у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение кисти.

Ранее в районе хутора Григорьевка Волоконовского округа беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, пострадали три мирных жителя. До этого в результате атаки ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области также пострадали два мирных жителя.

В последний раз жертвы среди мирного населения в регионе фиксировали 22 февраля, когда от ударов дронов ВСУ за один день погибли два человека.



