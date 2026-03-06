За ночь над Россией уничтожили 83 украинских БПЛА

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Крыму поразили 56 дронов, в Воронежской области – семь, также семь сбили над Азовским морем, указало ведомство в Max.

Над Черным морем сбили пять дронов, над Курской областью – четыре, над Кубанью – два.

По одному БПЛА нейтрализовали над Астраханской и Белгородской областями.

Ранее сообщалось, что во время атаки БПЛА в Севастополе пострадали девять человек, включая троих детей.

Днем в четверг над Россией уничтожили семь украинских беспилотников.