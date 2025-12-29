«Отмена» России не удалась ещё и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.0 комментариев
Путин установил запрет на исполнение постановлений иностранных уголовных судов
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий исполнение на территории страны постановлений иностранных уголовных судов и международных судебных органов, если их полномочия не основаны на международных договорах с Россией или на резолюциях Совета Безопасности ООН. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно новому закону, постановления иностранных судов, созданных без участия России другими государствами и действующих в сфере уголовного судопроизводства, не подлежат исполнению в стране. Запрет также касается решений международных судебных органов, если их юрисдикция не была признана Россией в рамках подписанных соглашений или резолюций Совбеза ООН по главе VII Устава.
Ранее президент России утвердил новые правила уголовного преследования для иностранцев, совершивших преступления за рубежом.