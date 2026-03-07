Tекст: Денис Тельманов

Взрывы в третий раз за ночь прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости». Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что «в Киеве снова слышны звуки взрывов».

Согласно информации украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Помимо столицы, взрывы также были зафиксированы в Ирпене, Винницкой области, Харькове и Одессе. В сообщениях телеканала говорится: «Взрыв был слышен в Харькове... В Одессе прозвучали взрывы».

Воздушная тревога была объявлена в ряде областей, включая Винницкую, Одесскую и Харьковскую. Сообщается, что взрывы в этих регионах происходили в течение всей ночи. Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты Центра информационно-психологических операций Украины пытаются выдать взрыв вооружения на полевом складе за удар российских сил по гражданской инфраструктуре Дружковки в Донецкой народной республике.

Власти Киева рекомендовали жителям города подготовить индивидуальные запасы воды на случай перебоев в водоснабжении, указав конкретные нормы для питья и гигиены.