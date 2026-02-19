  • Новость часаОбъявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    Глава «Норникеля» Потанин подал в суд на бывшую жену
    Эксперт предсказал удвоение цен на бюджетные смартфоны и ноутбуки
    Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль получил пожизненный срок
    Зеленский: На переговорах больше прогресса по военным вопросам
    Военкора «Ахмата» уличили в незаконном ношении награды «Вагнера»
    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    0 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    20 комментариев
    19 февраля 2026, 11:48 • Новости дня

    На юге Москвы обрушился навес катка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Днепропетровской улице в столице произошло масштабное повреждение теневого навеса над ледовой площадкой, в момент инцидента площадка была закрыта для посетителей, сообщили в префектуре ЮАО.

    Инцидент с повреждением конструкции на юге столицы обошелся без жертв, так как площадка пустовала, передает агентство «Москва».

    На место происшествия оперативно прибыли профильные службы для устранения последствий и оценки ущерба.

    Ранее в прессе появилась информация, что площадь обрушения кровли составила предварительно 2 тыс. квадратных метров.

    В ноябре 2024 года в селе Нунлигран на Чукотке часть металлической конструкции гаража снесло ветром, она убила женщину и ее шестилетнюю внучку.

    17 февраля 2026, 01:10 • Новости дня
    По факту избиения жителя Москвы иностранцами возбуждено дело

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном управлении Следственного комитета России сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, в ходе которого местного жителя избила группа молодых людей.

    «В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в одном из районов на территории города Москвы, группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напала и избила местного жителя», – сказано в Telegrаm-канале столичного ГСУ СК России.

    Там добавили, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

    При этом подробности происшествия сообщил источник ИА «Регнум», который заявил, что на Бауманской улице группа приезжих молодые людей избила мужчину за замечание. Приезжие нарушали общественный порядок, отчего прохожий сделал им замечание, на что получил нецензурную ругань в ответ.

    Местный житель обозвал их обидным для них словом, обозначающим понаехавших иностранцев из ближнего зарубежья, за что все они набросились на мужчину и стали избивать.

    Один из приезжих снимал всё на видео, в том числе, как упавшего мужчину продолжили избивать ногами.

    Следователи проводят следственные действия для установления участников и обстоятельств произошедшего.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, распылившего газ в метро Москвы хулигана вернули из Черногории в Россию. Назван наиболее распространенный вид преступлений в России. Двух девушек разыскали и оштрафовали за оскорбление белгородцев.

    Комментарии (18)
    16 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада

    МВД предупредило москвичей о новой схеме обмана при уборке снега

    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада
    @ Patrick Pleul/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве фиксируют случаи, когда мошенники под видом уборщиков снега выманивают предоплату у граждан, предоставляя поддельные документы.

    О росте случаев мошенничества с объявлениями об уборке и вывозе снега сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА «Новости». По ее словам, злоумышленники размещают в социальных сетях и мессенджерах объявления, в которых предлагают услуги по уборке снега. Мошенники предоставляют поддельные договоры и документы, согласовывают дату, время и количество техники, а также ее государственные регистрационные знаки.

    «Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки», – рассказала Волк.

    После получения предоплаты мошенники прекращают связь с жертвами, блокируют аккаунты и телефоны, а граждане теряют сотни тысяч рублей.

    Для предотвращения подобных ситуаций Волк рекомендовала проверять контрагентов через официальные информационные ресурсы, такие как ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

    Она также советует лично встречаться с исполнителем перед подписанием договора, вносить предоплату только после заключения соглашения и использовать безопасные формы расчета, например, аккредитив или оплату после выполнения работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 11 месяцев в России зарегистрировали более 244 тыс. киберпреступлений с использованием мессенджеров.

    Общая сумма ущерба от киберпреступлений достигла почти 300 млрд рублей.

    Злоумышленники начали массовую рассылку поддельных писем в коммерческие организации от имени Общероссийского народного фронта с требованиями перевести деньги на нужды военных.

    Аферисты стали использовать специальные программы под предлогом «ускорения приложений», «разблокировки» и «снятия ограничений».

    Комментарии (4)
    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 00:03 • Новости дня
    Суд в Москве вернул ранее изъятые картины Международному центру Рерихов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мосгорсуд удовлетворил жалобу Международного центра Рерихов на совершенное ранее изъятие в пользу государства 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия по иску прокуратуры.

    «Судебное постановление полностью отменено», – приводит слова представителя суда РИА «Новости».

    Ранее Останкинский районный суд Москвы решением от 2 июля 2025 года по иску столичной прокуратуры признал картины бесхозяйным имуществом и передал их в собственность государства.

    Международная общественная организация «Международный центр Рерихов» с решением суда не согласилась и подала жалобу в Мосгорсуд, указав, что центр – собственник картин, которого не привлекли к участию в суде первой инстанции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглавы Минобороны Иванову. Блогеру Лерчек вернули ключи от Rolls-Royce из-за плесени в салоне.


    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 08:32 • Новости дня
    В Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    В Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Аномальный снегопад и ветер вынудили несколько лайнеров, которые должны были сесть в столичных аэропортах, уйти на другие площадки, сообщили в Росавиации.

    Командиры пяти воздушных судов, следовавших в столицу, приняли решение совершить посадку на запасных аэродромах из-за сложных метеоусловий, проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко, передает «Россия 24».

    Несмотря на сильный ветер и продолжающийся снегопад, все аэропорты московского авиаузла продолжают обслуживание рейсов на прилет и вылет. Воздушные гавани штатно принимают и отправляют самолеты.

    В Шереметьево из-за непогоды скорректировали график движения. С 7.00 до 23.59 мск 19 февраля гавань выполнит 25 взлетно-посадочных операций, а с полуночи до 4.59 мск 20 февраля их количество составит 18.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопад в Москве задержал вылет воздушных судов из столичных аэропортов. Синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление зимнего максимума снежного покрова в городе.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 09:41 • Новости дня
    Москвичи пожаловались на угрозы и драки с контролерами в транспорте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице участились конфликты в общественном транспорте, жители города жалуются, что спорные ситуации сопровождаются угрозами физической расправы.

    Число дорожных конфликтов возросло на фоне увеличения штрафа за неоплаченный проезд до 5 тыс. рублей, передает Msk1.ru.

    Один из резонансных случаев связан с сотрудницей, которая в ответ на грубость пообещала пассажиру физическую расправу.

    «Сейчас я морду тебе разобью, и ты будешь моим папочкой, понял? Ты мою маму знаешь? Я тебе за маму сейчас кадык оторву», – заявила женщина на видеозаписи.

    В ГКУ «Организатор перевозок» позже пояснили, что мужчина спровоцировал конфликт, однако служебную проверку все же назначили.

    Другие инциденты касались оскорблений студента без билета и блокирования пассажира в салоне трамвая. При этом агрессию проявляют и горожане: против мужчины, избившего контролера в электробусе, возбудили уголовное дело с наказанием до десяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в ноябре назначил условный срок мужчине за нападение на контролера в московском автобусе.

    До этого на маршруте безбилетный пассажир распылил газовый баллончик в сторону сотрудников «Организатора перевозок».

    Также в подмосковной электричке трое мужчин устроили драку с ножом после отказа оплатить проезд.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за снегопада
    Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за снегопада
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером понедельника движение в столице оказалось практически парализовано из-за сильного снегопада и неблагоприятных погодных условий.

    По данным сервиса «Яндекс.Карты», вечером в понедельник пробки в Москве достигли 10 баллов на фоне обильного снегопада. Самые серьезные заторы зафиксированы в центре столицы, а также на северо-востоке, востоке, юго-западе и северо-западе Садового кольца, сообщает РИА Новости.

    Автомобилисты вынуждены стоять на таких улицах, как Кремлевская, Москворецкая, Дербеневская набережные, Тверской и Сретенский бульвары, Якиманский проезд, улица Яузская, Неглинная, Лосиновская, Новый Арбат, Остоженка, Знаменка, Сретенка, а также на Малом Каменном и Новоспасском мостах.

    Пробки также отмечаются по большей части Третьего транспортного кольца, особенно на северо-востоке города. На МКАД и вылетных магистралях наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе и северо-востоке Москвы.

    По информации Гидрометцентра, в Москве до 21.00 действует «желтый» уровень погодной опасности, а в Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение по Московской кольцевой дороге оказалось остановлено из-за сильного снегопада и многокилометровых пробок.

    Село Териберка оказалось отрезано от Мурманска в результате сильной метели и снежных заносов.

    На востоке Московской области технические неполадки и низкие температуры привели к утренним задержкам пригородных поездов.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    При пожаре в хостеле на севере Москвы пострадали девять человек

    СК: При пожаре в хостеле на севере Москвы пострадали девять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате пожара в хостеле, расположенном в 1-м Магистральном тупике на севере Москвы, пострадали девять человек, сообщили в столичном ГСУ СК России.

    Погибших в результате инцидента нет, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «В результате произошедшего погибших нет. Девять постояльцев хостела получили травмы различной степени тяжести, восемь из которых были доставлены в городские медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи», – говорится в публикации.

    Напомним, в понедельник столичные пожарные спасли на пожаре 16 человек. По предварительной причине, пожар начался из-за аварийной работы электрического оборудования.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 15:14 • Новости дня
    Суд оставил в силе заочные сроки для четырех экс-депутатов Москвы

    Утвержден приговор четырем бывшим депутатам Москвы за работу в нежелательной НПО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшие депутаты Москвы заочно получили по четыре года колонии общего режима и пятилетний запрет на администрирование сайтов за участие в признанной нежелательной организации.

    Суд отклонил апелляционные жалобы и оставил без изменений заочный приговор Илье Азару (иноагент), Игорю Глеку, Елене Русаковой и Сергею Власову, сообщает прокуратура Москвы. Все четверо получили заочно по четыре года лишения свободы в колонии общего режима по части третьей статьи 284.1 УК РФ – за организацию деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России.

    Также каждого из осужденных лишили права заниматься администрированием сайтов и электронных сетей, включая интернет, сроком на пять лет. В сообщении прокуратуры говорится: «С учетом позиции прокуратуры Москвы оставлен без изменения обвинительный приговор бывшим муниципальным депутатам Игорю Глеку, Илье Азару, Елене Русаковой и Сергею Власову... Жалобы осужденных оставлены без удовлетворения».

    Суд установил, что Глек был сопредседателем организации «Депутаты Мирной России» (ФРГ), а Азар, Русакова и Власов входили в управляющий совет. По версии следствия, находясь за границей, они публиковали статьи на сайте организации и проводили мероприятия, направленные на сохранение ее структуры и влияние в России.

    Осужденные были заочно арестованы и объявлены в розыск. Приговор вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Илья Азар (признан в РФ иноагентом) получил четыре года колонии заочно и пятилетний запрет на администрирование сайтов по обвинению в организации работы нежелательной организации.

    Ранее, в апреле прошлого года в Москве у лидеров «Депутатов мирной России» прошли обыски. А в августе 2024 года Генпрокуратура признала деятельность неправительственной организации «Депутаты Мирной России», созданной в Германии, нежелательной в России.


    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Снегопад в Москве ослабеет к вечеру четверга, но продолжится в ночь на пятницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопада в столице к вечеру четверга, однако ночью ожидается новый этап осадков с сильным ветром.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг на Москву окажет влияние новый южный циклон, который принесет очередной снегопад,  передает РИА Новости.

    Леус уточнил: «В Новой Москве снегопад начнется в 03.00-04.00, на юге области еще раньше: около 01.00-02.00. В центр столицы снегопады доберутся после 05.00-06.00. Скорость юго-восточного, восточного ветра в порывах будет достигать 11-16 метров в секунду, а температура днем повысится до минус пяти – минус семи градусов. Менее интенсивными снегопады станут в вечерние часы, но и в ночь на пятницу еще продолжатся».

    Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил изданию, что пик снегопада в Москве ожидается в четверг к середине дня, между 09.00 и 15.00, когда осадки будут наиболее интенсивными.

    Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы уже готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве ожидается значительный рост высоты снежного покрова из-за мощного снегопада.

    В среду в Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков и температурой до минус 10 градусов.

    На северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке ночные морозы достигают отметки минус 45 градусов, ожидается снижение температуры до рекордных значений.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Пожарные спасли десять человек при пожаре в многоэтажном доме Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десять человек, включая ребенка, были спасены пожарными при пожаре в 17-этажном жилом доме на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

    Возгорание произошло на четвертом этаже здания по адресу Напольный проезд, 6. Ранее сообщалось о восьми спасенных, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе столичного главка МЧС России отметили: «По уточненным данным, спасены десять человек, в том числе ребенок». Открытый огонь удалось быстро локализовать, жертв и серьезно пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что в одном из многоэтажных домов в Норильске при пожаре погиб один человек, несколько пострадали.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 12:58 • Новости дня
    В пансионате Москвы три человека скончались от пневмонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В деревне Пенино в столице три постояльца пансионата скончались от пневмонии, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Постояльцы массово заболели пневмонией из-за антисанитарных условий, у них развилась острая инфекция верхних дыхательных путей, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    26 человек были госпитализированы, трое из них скончались.

    Уголовное дело расследуют по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

    Фигурантом дела выступает владелец пансионата, это женщина, ее поместили под домашний арест.

    По версии следствия, бизнесмен устроила пансионат для пожилых на участке в Пенино. При этом Роспотребнадзор не уведомляли о предпринимательской деятельности по проживанию, питанию и бытовому обслуживанию.

    Допускались многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Еда поступала без товарно-сопроводительной документации, у персонала не было медкнижек. Вместе с приготовлением еды проводился ремонт.

    Ранее в Кемеровской области девяти человек психоневрологического интерната скончались после массового заражения гриппом группы А и пневмонией.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    В Москве открыли гранд макет достижений Российских студотрядов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве состоялось открытие гранд макета трудовых достижений Российских студенческих отрядов в мультиформатном пространстве РСО «СО.Здание», приуроченное ко Дню Российских студенческих отрядов.

    Макет, размещенный на территории музея студенческих отрядов, занимает площадь более 10 кв.м и демонстрирует свыше 60 реальных трудовых проектов, выполненных студентами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В экспозиции представлены миниатюры знаковых объектов: Саяно-Шушенская ГЭС, БАМ, КАМАЗ, олимпийские объекты Сочи, Сибирский кольцевой источник фотонов, объекты «Росатома», Лахта-центр, космодромы «Восточный» и «Плесецк», мост «Звезда Оби», Крымский мост.

    «Сегодня движение РСО – это масштабное сообщество, объединяющее сотни тысяч молодых, талантливых и целеустремленных людей по всей стране. Ваша активность, энергия и готовность браться за самые сложные задачи служат ярким примером подлинного патриотизма и гражданской ответственности», – отметил в приветственном слове первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что студенческие отряды сегодня активно развивают добровольчество, профориентацию и помогают семьям участников спецоперации на Украине.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, обращаясь к гостям, отметил, что с 2007 года, когда студотряды доверили строительство олимпийских объектов, масштаб и значимость их работы только растут. Сейчас студенческие отряды задействованы в транспорте, сельском хозяйстве, энергетике, медицине и образовании. Киселев особо выделил государственную поддержку движения на уровне Госдумы, «Единой России», регионов, работодателей и образовательных организаций.

    Экспозиция дополнена элементами уличного искусства, памятниками и муралами, посвященными истории движения в разных регионах страны. По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, за 18 лет стратегического партнерства более 20 тыс. ребят получили опыт на атомных стройках, внесли вклад в десятки проектов в России и за ее пределами.

    В день открытия «СО.Здание» посетили депутат Госдумы Александр Сидякин и замглавы Росмолодежи Егор Литвиненко. Литвиненко подчеркнул, что бойцы РСО – пример созидательной любви к Родине, а открытие макета подчеркивает разнообразие культуры и сплоченность молодежи страны.

    В финале мероприятия были подведены итоги конкурса лучших региональных отделений РСО за 2025 год. В категории до 30 тыс. студентов победило Севастопольское отделение, в категории от 30 тыс. до 65 тыс. студентов – Архангельское. Лидерским коллективам вручили почетные знаки и благодарственные письма от Минстроя и «Единой России».

    Мероприятие завершилось отправкой гуманитарной помощи жителям Курской, Белгородской, Брянской областей и Донецкой народной республики. На сумму 1,7 млн рублей студотрядовцы закупили зарядные станции, бытовую технику, строительные материалы, косметику и воду. Акция организована совместно с Центральным спортивным клубом Армии Минобороны России.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    Москвичей предупредили о росте стоимости такси из-за снегопада

    «Яндекс» предупредил о росте среднего чека за такси на 20% в Москве из-за снегопада

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильные снегопады привели к увеличению времени поездок на такси в Москве, что вызвало рост среднего чека примерно на 20%.

    Средний чек поездки на такси в Москве может увеличиться на 20% из-за роста времени в пути на фоне сильных снегопадов, передает ТАСС.

    В компании «Яндекс такси» сообщили, что сегодня поездки по городу занимали на 25-30% больше времени по сравнению с обычными днями. Особенно сильный рост длительности наблюдался с наступлением сумерек после 17:00 и, по прогнозу, сохранится до 21:00.

    В сервисе отметили, что на отдельных участках Москвы, где спрос на поездки превышает количество доступных автомобилей, временно вводятся повышающие коэффициенты. При этом общее число водителей на линии остается стабильным.

    В «Яндекс такси» порекомендовали пассажирам учитывать погодные условия при планировании маршрута.

    В компании советуют сравнивать разные способы передвижения, комбинировать маршруты с метро, а также выезжать вне пиковых часов, чтобы избежать увеличения стоимости поездки.

    Дополнительно рекомендовано закладывать больше времени на дорогу, особенно если поездка связана с важными мероприятиями или вылетами.

    По данным Гидрометцентра России, режим погодной опасности в Московском регионе был повышен до оранжевого уровня. Ожидается, что высота снежного покрова в Москве и Подмосковье за время снегопада может увеличиться на 10-14 см.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада.

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 20:36 • Новости дня
    Самолет с российской делегацией покинул воздушное пространство ЕС

    Самолет с российской делегацией вылетел из Женевы и покинул воздушное пространство ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно с российской делегацией после переговоров по украинскому урегулированию направилось в Москву, преодолев воздушное пространство Евросоюза.

    Самолет российской делегации, возвращавшейся из Женевы после переговоров по украинскому урегулированию, покинул воздушное пространство Евросоюза, передает ТАСС.

    Источник в авиадиспетчерской службе Италии сообщил, что далее самолет проследует над нейтральными водами Средиземного моря под управлением соответствующих диспетчеров.

    Ранее Италия согласовала транзитный пролет воздушного судна российской делегации. Переговоры по украинскому урегулированию между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17 и 18 февраля.

    Первый раунд переговоров длился около шести часов, второй – около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил: «Самолет покинул воздушное пространство Евросоюза».

    Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые, и отметил, что вскоре состоится новая встреча по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза считают, что затяжной конфликт на Украине даст им время для подготовки к возможной эскалации в Европе.

    Завершение второго дня переговоров по Украине в Женеве заставило Киев задуматься о необходимости корректировки позиции или отказе от диалога.

    Российская делегация во главе с Владимиром Мединским завершила переговоры по урегулированию ситуации на Украине и отправилась в Москву.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 13:13 • Новости дня
    Уголовное дело завели после пожара в хостеле Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следователи выясняют причины возгорания в административном здании на севере столицы, где пожарным удалось вывести из огня 16 человек.

    Возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение столичного Главного следственного управления СК.

    На месте работают криминалисты, информация о точном количестве пострадавших уточняется.

    Один из постояльцев рассказал, что огонь вспыхнул на четвертом этаже, в то время как он сам проживал уровнем ниже. Мужчина пояснил, что в помещениях своевременно включилась система оповещения об опасности.

    Напомним, в понедельник спасатели вывели 16 человек из горящего здания Москве. Позднее возгорание ликвидировали.

    Комментарии (0)
