Погода парализовала колонны автомобилей на трассе Мурманск–Териберка
Из-за сильной метели и снежных заносов село Териберка оказалось отрезано от Мурманска, водителей попросили вернуться обратно в населенный пункт.
Сильный снегопад осложнил выезд колонны автомобилей из Териберки в Мурманск, сообщается в региональном оперштабе, передает РИА «Новости». Спецтехника продолжает работу по расчистке трассы, но личный транспорт мешает прохождению уборочных машин. Жителей просят вернуться в Териберку, актуальная информация о возможности проезда появится после 18:00.
В селе для заблокированных автомобилистов организованы пункты размещения в местной школе и доме культуры, в первую очередь помощь оказывается семьям с детьми. Накануне вечером в направлении Мурманска застряли 160 машин и автобусов, которым утром в воскресенье попытались помочь дорожные службы.
Ситуация осложнилась после того, как у сопровождающего колонну фронтального погрузчика неожиданно лопнула покрышка, движение на 23 километре трассы остановилось. Из-за снежных заносов дорога оказалась полностью непроходимой, большинство застрявших машин вернулись обратно в Териберку.
Зимой трасса Мурманск-Териберка длиной 120 километров часто закрывается из-за сильных снегопадов, на 40-километровом участке дороги особенно сложные условия. В такие периоды транспорт пропускают только организованными колоннами, однако погодные условия не всегда позволяют обеспечить гарантированный проезд. Териберка остается популярным направлением у туристов, но зимой въезд и выезд из села регулярно затруднены.
