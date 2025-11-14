Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.3 комментария
Здание посольства Азербайджана в Киеве повредила ракета Patriot
Кадры с повреждениями здания посольства Азербайджана в Киеве позволяют предположить, что оно было поражено зенитной управляемой ракетой комплекса Patriot.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военный источник. По словам собеседника агентства, видеоматериалы, опубликованные украинскими властями, однозначно свидетельствуют о прямом попадании в административное помещение ракеты, выпущенной ВСУ.
Источник подчеркнул, что подтверждением этого являются фотографии, размещенные на украинских ресурсах, на которых видны фрагменты упавших и разорвавшихся зенитных управляемых ракет Patriot американского производства.
«Опубликованные киевским режимом видеоматериалы о повреждении административного помещения на территории комплекса зданий посольства Республики Азербайджан в Киеве однозначно свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ», – сказал он.
В случае попадания ракеты «Искандер» в помещения посольства Азербайджана в Киеве разрушения были бы значительными, пояснил источник.
Ранее посольство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана.