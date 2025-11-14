Здание посольства Азербайджана в Киеве повредила ракета Patriot

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военный источник. По словам собеседника агентства, видеоматериалы, опубликованные украинскими властями, однозначно свидетельствуют о прямом попадании в административное помещение ракеты, выпущенной ВСУ.

Источник подчеркнул, что подтверждением этого являются фотографии, размещенные на украинских ресурсах, на которых видны фрагменты упавших и разорвавшихся зенитных управляемых ракет Patriot американского производства.

«Опубликованные киевским режимом видеоматериалы о повреждении административного помещения на территории комплекса зданий посольства Республики Азербайджан в Киеве однозначно свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ», – сказал он.

В случае попадания ракеты «Искандер» в помещения посольства Азербайджана в Киеве разрушения были бы значительными, пояснил источник.

Ранее посольство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана.