    2026-й покажет качественный рост возможностей российских Вооруженных сил
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    Telegraph: Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы
    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    Глава Минобороны Бельгии: Москва наблюдает за Гренландией и пьет шампанское
    МИД: Размещение военных объектов на Украине будет считаться интервенцией
    В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек
    Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    3 комментария
    8 января 2026, 14:52 • Справки

    Производственный календарь на 2026 год: рабочие и выходные дни

    Производственный календарь на 2026 год: рабочие и выходные дни
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    На какие дни в 2026 году приходятся праздники и выходные в соответствии с соответствующими правительственными постановлениями? Как выглядит по месяцам производственный календарь? И наконец, каким образом с учетом всего этого выгоднее всего спланировать отпуск?

    Производственный календарь на 2026 год утверждён постановлением правительства Российской Федерации от 24 сентября 2025 года № 1466 «О переносе выходных дней в 2026 году». Документ определяет количество рабочих, выходных и праздничных дней, а также устанавливает переносы выходных для формирования длинных периодов отдыха.

    Общая статистика 2026 года

    В 2026 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) предусмотрено: 365 календарных дней, 247 рабочих дней, 118 выходных и праздничных дней, 4 сокращённых предпраздничных дня.

    Особенность 2026 года-отсутствие шестидневных рабочих недель с переносом выходных на субботу, которые были в 2024 и 2025 годах.

    Нерабочие праздничные дни

    Статьёй 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни:

    • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января-Новогодние каникулы;

    • 7 января-Рождество Христово;

    • 23 февраля-День защитника Отечества;

    • 8 марта-Международный женский день;

    • 1 мая-Праздник Весны и Труда;

    • 9 мая-День Победы;

    • 12 июня-День России;

    • 4 ноября-День народного единства.

    Переносы выходных дней в 2026 году

    Согласно постановлению правительства № 1466, в 2026 году переносятся следующие выходные дни:

    • с субботы 3 января на пятницу 9 января;

    • с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря.

    Дополнительно по общему правилу части 2 статьи 112 Трудового кодекса, если выходной день совпадает с нерабочим праздничным днём, выходной переносится на следующий после праздничного рабочего дня:

    • с воскресенья 8 марта на понедельник 9 марта;

    • с субботы 9 мая на понедельник 11 мая.

    Длинные выходные в 2026 году

    Новогодние каникулы 2025/2026: 12 дней подряд-с 31 декабря 2025 года (среда) по 11 января 2026 года (воскресенье). Это рекордная продолжительность новогодних праздников благодаря переносу выходных с 3 и 4 января на 9 января и 31 декабря.

    День защитника Отечества: 3 дня-с 21 февраля (суббота) по 23 февраля (понедельник).

    Международный женский день: 3 дня-с 7 марта (суббота) по 9 марта (понедельник).

    Праздник Весны и Труда: 3 дня-с 1 мая (пятница) по 3 мая (воскресенье).

    День Победы: 3 дня-с 9 мая (суббота) по 11 мая (понедельник).

    День России: 3 дня-с 12 июня (пятница) по 14 июня (воскресенье).

    День народного единства: 1 день-4 ноября (среда). Праздник выпадает на середину недели без присоединения к выходным.

    Новогодние каникулы 2026/2027: начинаются 31 декабря 2026 года (четверг).

    Сокращённые предпраздничные дни

    Согласно статье 95 Трудового кодекса, продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В 2026 году сокращёнными рабочими днями являются:

    • 30 апреля (четверг)-перед Праздником Весны и Труда;

    • 8 мая (пятница)-перед Днём Победы;

    • 11 июня (четверг)-перед Днём России;

    • 3 ноября (вторник)-перед Днём народного единства.

    Важно: 30 декабря 2026 года (среда)-полный рабочий день, а не сокращённый, поскольку 31 декабря является перенесённым выходным днём, а не праздничным. Сокращение рабочего времени применяется только перед праздничными днями, установленными статьёй 112 Трудового кодекса.

    Производственный календарь по месяцам

    Январь 2026

    • Рабочих дней: 15.

    • Выходных и праздничных дней: 16.

    • Норма часов (40 ч/нед): 120.

    Февраль 2026

    • Рабочих дней: 19.

    • Выходных и праздничных дней: 9.

    • Норма часов (40 ч/нед): 152.

    Март 2026

    • Рабочих дней: 22.

    • Выходных и праздничных дней: 9.

    • Норма часов (40 ч/нед): 176.

    Апрель 2026

    • Рабочих дней: 22.

    • Выходных и праздничных дней: 8.

    • Сокращённый день: 30 апреля.

    • Норма часов (40 ч/нед): 175.

    Май 2026

    • Рабочих дней: 19.

    • Выходных и праздничных дней: 12.

    • Сокращённый день: 8 мая.

    • Норма часов (40 ч/нед): 151.

    Июнь 2026

    • Рабочих дней: 21.

    • Выходных и праздничных дней: 9.

    • Сокращённый день: 11 июня.

    • Норма часов (40 ч/нед): 167.

    Июль 2026

    • Рабочих дней: 23.

    • Выходных и праздничных дней: 8.

    • Норма часов (40 ч/нед): 184.

    Август 2026

    • Рабочих дней: 21.

    • Выходных и праздничных дней: 10.

    • Норма часов (40 ч/нед): 168.

    Сентябрь 2026

    • Рабочих дней: 22.

    • Выходных и праздничных дней: 8.

    • Норма часов (40 ч/нед): 176.

    Октябрь 2026

    • Рабочих дней: 22.

    • Выходных и праздничных дней: 9.

    • Норма часов (40 ч/нед): 176.

    Ноябрь 2026

    • Рабочих дней: 20.

    • Выходных и праздничных дней: 10.

    • Сокращённый день: 3 ноября.

    • Норма часов (40 ч/нед): 159.

    Декабрь 2026

    • Рабочих дней: 21.

    • Выходных и праздничных дней: 10.

    • Норма часов (40 ч/нед): 168.

    Норма рабочего времени в 2026 году

    Норма рабочего времени исчисляется в соответствии с порядком, утверждённым приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н. Расчёт ведётся по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

    Годовая норма рабочего времени:

    • при 40-часовой рабочей неделе-1972 часа;

    • при 36-часовой рабочей неделе-1774,4 часа;

    • при 24-часовой рабочей неделе-1181,6 часа.

    Норма рабочего времени по кварталам (40-часовая неделя):

    • I квартал (январь—март): 446 часов (56 рабочих дней);

    • II квартал (апрель—июнь): 493 часа (62 рабочих дня);

    • III квартал (июль—сентябрь): 528 часов (66 рабочих дней);

    • IV квартал (октябрь—декабрь): 505 часов (63 рабочих дня).

    Расчёт нормы рабочего времени

    Норма рабочего времени конкретного месяца рассчитывается по формуле: продолжительность рабочей недели делится на 5, умножается на количество рабочих дней в месяце, из полученного значения вычитается количество часов сокращения в предпраздничные дни.

    Пример для мая 2026 года при 40-часовой неделе: (40 5) 19 1 = 8 19 1 = 152 1 = 151 час.

    Продолжительность ежедневной работы при различных режимах:

    • 40-часовая неделя-8 часов в день;

    • 36-часовая неделя-7,2 часа в день;

    • 24-часовая неделя-4,8 часа в день.

    Региональные особенности

    Помимо федеральных праздников, субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни, связанные с национальными, культурными и религиозными традициями населения.

    Примеры региональных праздников:

    • Ураза-байрам и Курбан-байрам-в республиках с преобладающим мусульманским населением (Татарстан, Башкортостан, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея и другие). Даты определяются ежегодно по лунному календарю.

    • Ысыах-национальный праздник в Республике Саха (Якутия), отмечается 21 июня.

    • Сагаалган (Праздник Белого месяца)-в Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской области. Дата определяется по лунному календарю, обычно приходится на февраль.

    • День Республики-дата зависит от конкретного субъекта федерации.

    • Джеоргуыба (День Уастырджи)-в Республике Северная Осетия-Алания.

    Для получения актуальной информации о дополнительных выходных днях в конкретном регионе следует обращаться к официальным сайтам правительств субъектов Российской Федерации.

    Планирование отпуска

    Стоимость одного рабочего дня при расчёте отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце. В месяцы с меньшим количеством рабочих дней условная стоимость одного рабочего дня выше, поэтому отпуск в такие месяцы может быть менее выгодным с финансовой точки зрения.

    Наиболее выгодные месяцы для отпуска в 2026 году (наибольшее количество рабочих дней):

    • Июль - 23 рабочих дня.

    • Март, сентябрь, октябрь - по 22 рабочих дня.

    Наименее выгодные месяцы для отпуска:

    • Январь-15 рабочих дней (много праздников, высокая стоимость рабочего дня)

    • Май-19 рабочих дней

    При планировании отпуска также стоит учитывать возможность присоединения к длинным выходным для увеличения общего периода отдыха. Например, взяв отпуск с 21 по 27 февраля (5 рабочих дней), можно отдыхать 9 дней подряд с учётом выходных.

