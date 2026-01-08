Производственный календарь на 2026 год: рабочие и выходные дни

Производственный календарь на 2026 год утверждён постановлением правительства Российской Федерации от 24 сентября 2025 года № 1466 «О переносе выходных дней в 2026 году». Документ определяет количество рабочих, выходных и праздничных дней, а также устанавливает переносы выходных для формирования длинных периодов отдыха.

Общая статистика 2026 года

В 2026 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) предусмотрено: 365 календарных дней, 247 рабочих дней, 118 выходных и праздничных дней, 4 сокращённых предпраздничных дня.

Особенность 2026 года-отсутствие шестидневных рабочих недель с переносом выходных на субботу, которые были в 2024 и 2025 годах.

Нерабочие праздничные дни

Статьёй 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января-Новогодние каникулы;

7 января-Рождество Христово;

23 февраля-День защитника Отечества;

8 марта-Международный женский день;

1 мая-Праздник Весны и Труда;

9 мая-День Победы;

12 июня-День России;

4 ноября-День народного единства.

Переносы выходных дней в 2026 году

Согласно постановлению правительства № 1466, в 2026 году переносятся следующие выходные дни:

с субботы 3 января на пятницу 9 января;

с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря.

Дополнительно по общему правилу части 2 статьи 112 Трудового кодекса, если выходной день совпадает с нерабочим праздничным днём, выходной переносится на следующий после праздничного рабочего дня:

с воскресенья 8 марта на понедельник 9 марта;

с субботы 9 мая на понедельник 11 мая.

Длинные выходные в 2026 году

Новогодние каникулы 2025/2026: 12 дней подряд-с 31 декабря 2025 года (среда) по 11 января 2026 года (воскресенье). Это рекордная продолжительность новогодних праздников благодаря переносу выходных с 3 и 4 января на 9 января и 31 декабря.

День защитника Отечества: 3 дня-с 21 февраля (суббота) по 23 февраля (понедельник).

Международный женский день: 3 дня-с 7 марта (суббота) по 9 марта (понедельник).

Праздник Весны и Труда: 3 дня-с 1 мая (пятница) по 3 мая (воскресенье).

День Победы: 3 дня-с 9 мая (суббота) по 11 мая (понедельник).

День России: 3 дня-с 12 июня (пятница) по 14 июня (воскресенье).

День народного единства: 1 день-4 ноября (среда). Праздник выпадает на середину недели без присоединения к выходным.

Новогодние каникулы 2026/2027: начинаются 31 декабря 2026 года (четверг).

Сокращённые предпраздничные дни

Согласно статье 95 Трудового кодекса, продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В 2026 году сокращёнными рабочими днями являются:

30 апреля (четверг)-перед Праздником Весны и Труда;

8 мая (пятница)-перед Днём Победы;

11 июня (четверг)-перед Днём России;

3 ноября (вторник)-перед Днём народного единства.

Важно: 30 декабря 2026 года (среда)-полный рабочий день, а не сокращённый, поскольку 31 декабря является перенесённым выходным днём, а не праздничным. Сокращение рабочего времени применяется только перед праздничными днями, установленными статьёй 112 Трудового кодекса.

Производственный календарь по месяцам

Январь 2026

Рабочих дней: 15.

Выходных и праздничных дней: 16.

Норма часов (40 ч/нед): 120.

Февраль 2026

Рабочих дней: 19.

Выходных и праздничных дней: 9.

Норма часов (40 ч/нед): 152.

Март 2026

Рабочих дней: 22.

Выходных и праздничных дней: 9.

Норма часов (40 ч/нед): 176.

Апрель 2026

Рабочих дней: 22.

Выходных и праздничных дней: 8.

Сокращённый день: 30 апреля.

Норма часов (40 ч/нед): 175.

Май 2026

Рабочих дней: 19.

Выходных и праздничных дней: 12.

Сокращённый день: 8 мая.

Норма часов (40 ч/нед): 151.

Июнь 2026

Рабочих дней: 21.

Выходных и праздничных дней: 9.

Сокращённый день: 11 июня.

Норма часов (40 ч/нед): 167.

Июль 2026

Рабочих дней: 23.

Выходных и праздничных дней: 8.

Норма часов (40 ч/нед): 184.

Август 2026

Рабочих дней: 21.

Выходных и праздничных дней: 10.

Норма часов (40 ч/нед): 168.

Сентябрь 2026

Рабочих дней: 22.

Выходных и праздничных дней: 8.

Норма часов (40 ч/нед): 176.

Октябрь 2026

Рабочих дней: 22.

Выходных и праздничных дней: 9.

Норма часов (40 ч/нед): 176.

Ноябрь 2026

Рабочих дней: 20.

Выходных и праздничных дней: 10.

Сокращённый день: 3 ноября.

Норма часов (40 ч/нед): 159.

Декабрь 2026

Рабочих дней: 21.

Выходных и праздничных дней: 10.

Норма часов (40 ч/нед): 168.

Норма рабочего времени в 2026 году

Норма рабочего времени исчисляется в соответствии с порядком, утверждённым приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н. Расчёт ведётся по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Годовая норма рабочего времени:

при 40-часовой рабочей неделе-1972 часа;

при 36-часовой рабочей неделе-1774,4 часа;

при 24-часовой рабочей неделе-1181,6 часа.

Норма рабочего времени по кварталам (40-часовая неделя):

I квартал (январь—март): 446 часов (56 рабочих дней);

II квартал (апрель—июнь): 493 часа (62 рабочих дня);

III квартал (июль—сентябрь): 528 часов (66 рабочих дней);

IV квартал (октябрь—декабрь): 505 часов (63 рабочих дня).

Расчёт нормы рабочего времени

Норма рабочего времени конкретного месяца рассчитывается по формуле: продолжительность рабочей недели делится на 5, умножается на количество рабочих дней в месяце, из полученного значения вычитается количество часов сокращения в предпраздничные дни.

Пример для мая 2026 года при 40-часовой неделе: (40 5) 19 1 = 8 19 1 = 152 1 = 151 час.

Продолжительность ежедневной работы при различных режимах:

40-часовая неделя-8 часов в день;

36-часовая неделя-7,2 часа в день;

24-часовая неделя-4,8 часа в день.

Региональные особенности

Помимо федеральных праздников, субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни, связанные с национальными, культурными и религиозными традициями населения.

Примеры региональных праздников:

Ураза-байрам и Курбан-байрам-в республиках с преобладающим мусульманским населением (Татарстан, Башкортостан, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея и другие). Даты определяются ежегодно по лунному календарю.

Ысыах-национальный праздник в Республике Саха (Якутия), отмечается 21 июня.

Сагаалган (Праздник Белого месяца)-в Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской области. Дата определяется по лунному календарю, обычно приходится на февраль.

День Республики-дата зависит от конкретного субъекта федерации.

Джеоргуыба (День Уастырджи)-в Республике Северная Осетия-Алания.

Для получения актуальной информации о дополнительных выходных днях в конкретном регионе следует обращаться к официальным сайтам правительств субъектов Российской Федерации.

Планирование отпуска

Стоимость одного рабочего дня при расчёте отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце. В месяцы с меньшим количеством рабочих дней условная стоимость одного рабочего дня выше, поэтому отпуск в такие месяцы может быть менее выгодным с финансовой точки зрения.

Наиболее выгодные месяцы для отпуска в 2026 году (наибольшее количество рабочих дней):

Июль - 23 рабочих дня.

Март, сентябрь, октябрь - по 22 рабочих дня.

Наименее выгодные месяцы для отпуска:

Январь-15 рабочих дней (много праздников, высокая стоимость рабочего дня)

Май-19 рабочих дней

При планировании отпуска также стоит учитывать возможность присоединения к длинным выходным для увеличения общего периода отдыха. Например, взяв отпуск с 21 по 27 февраля (5 рабочих дней), можно отдыхать 9 дней подряд с учётом выходных.