Производственный календарь на 2026 год: рабочие и выходные дни
На какие дни в 2026 году приходятся праздники и выходные в соответствии с соответствующими правительственными постановлениями? Как выглядит по месяцам производственный календарь? И наконец, каким образом с учетом всего этого выгоднее всего спланировать отпуск?
Производственный календарь на 2026 год утверждён постановлением правительства Российской Федерации от 24 сентября 2025 года № 1466 «О переносе выходных дней в 2026 году». Документ определяет количество рабочих, выходных и праздничных дней, а также устанавливает переносы выходных для формирования длинных периодов отдыха.
Общая статистика 2026 года
В 2026 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) предусмотрено: 365 календарных дней, 247 рабочих дней, 118 выходных и праздничных дней, 4 сокращённых предпраздничных дня.
Особенность 2026 года-отсутствие шестидневных рабочих недель с переносом выходных на субботу, которые были в 2024 и 2025 годах.
Нерабочие праздничные дни
Статьёй 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января-Новогодние каникулы;
- 7 января-Рождество Христово;
- 23 февраля-День защитника Отечества;
- 8 марта-Международный женский день;
- 1 мая-Праздник Весны и Труда;
- 9 мая-День Победы;
- 12 июня-День России;
- 4 ноября-День народного единства.
Переносы выходных дней в 2026 году
Согласно постановлению правительства № 1466, в 2026 году переносятся следующие выходные дни:
- с субботы 3 января на пятницу 9 января;
- с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря.
Дополнительно по общему правилу части 2 статьи 112 Трудового кодекса, если выходной день совпадает с нерабочим праздничным днём, выходной переносится на следующий после праздничного рабочего дня:
- с воскресенья 8 марта на понедельник 9 марта;
- с субботы 9 мая на понедельник 11 мая.
Длинные выходные в 2026 году
Новогодние каникулы 2025/2026: 12 дней подряд-с 31 декабря 2025 года (среда) по 11 января 2026 года (воскресенье). Это рекордная продолжительность новогодних праздников благодаря переносу выходных с 3 и 4 января на 9 января и 31 декабря.
День защитника Отечества: 3 дня-с 21 февраля (суббота) по 23 февраля (понедельник).
Международный женский день: 3 дня-с 7 марта (суббота) по 9 марта (понедельник).
Праздник Весны и Труда: 3 дня-с 1 мая (пятница) по 3 мая (воскресенье).
День Победы: 3 дня-с 9 мая (суббота) по 11 мая (понедельник).
День России: 3 дня-с 12 июня (пятница) по 14 июня (воскресенье).
День народного единства: 1 день-4 ноября (среда). Праздник выпадает на середину недели без присоединения к выходным.
Новогодние каникулы 2026/2027: начинаются 31 декабря 2026 года (четверг).
Сокращённые предпраздничные дни
Согласно статье 95 Трудового кодекса, продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В 2026 году сокращёнными рабочими днями являются:
- 30 апреля (четверг)-перед Праздником Весны и Труда;
- 8 мая (пятница)-перед Днём Победы;
- 11 июня (четверг)-перед Днём России;
- 3 ноября (вторник)-перед Днём народного единства.
Важно: 30 декабря 2026 года (среда)-полный рабочий день, а не сокращённый, поскольку 31 декабря является перенесённым выходным днём, а не праздничным. Сокращение рабочего времени применяется только перед праздничными днями, установленными статьёй 112 Трудового кодекса.
Производственный календарь по месяцам
Январь 2026
- Рабочих дней: 15.
- Выходных и праздничных дней: 16.
- Норма часов (40 ч/нед): 120.
Февраль 2026
- Рабочих дней: 19.
- Выходных и праздничных дней: 9.
- Норма часов (40 ч/нед): 152.
Март 2026
- Рабочих дней: 22.
- Выходных и праздничных дней: 9.
- Норма часов (40 ч/нед): 176.
Апрель 2026
- Рабочих дней: 22.
- Выходных и праздничных дней: 8.
- Сокращённый день: 30 апреля.
- Норма часов (40 ч/нед): 175.
Май 2026
- Рабочих дней: 19.
- Выходных и праздничных дней: 12.
- Сокращённый день: 8 мая.
- Норма часов (40 ч/нед): 151.
Июнь 2026
- Рабочих дней: 21.
- Выходных и праздничных дней: 9.
- Сокращённый день: 11 июня.
- Норма часов (40 ч/нед): 167.
Июль 2026
- Рабочих дней: 23.
- Выходных и праздничных дней: 8.
- Норма часов (40 ч/нед): 184.
Август 2026
- Рабочих дней: 21.
- Выходных и праздничных дней: 10.
- Норма часов (40 ч/нед): 168.
Сентябрь 2026
- Рабочих дней: 22.
- Выходных и праздничных дней: 8.
- Норма часов (40 ч/нед): 176.
Октябрь 2026
- Рабочих дней: 22.
- Выходных и праздничных дней: 9.
- Норма часов (40 ч/нед): 176.
Ноябрь 2026
- Рабочих дней: 20.
- Выходных и праздничных дней: 10.
- Сокращённый день: 3 ноября.
- Норма часов (40 ч/нед): 159.
Декабрь 2026
- Рабочих дней: 21.
- Выходных и праздничных дней: 10.
- Норма часов (40 ч/нед): 168.
Норма рабочего времени в 2026 году
Норма рабочего времени исчисляется в соответствии с порядком, утверждённым приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н. Расчёт ведётся по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
Годовая норма рабочего времени:
- при 40-часовой рабочей неделе-1972 часа;
- при 36-часовой рабочей неделе-1774,4 часа;
- при 24-часовой рабочей неделе-1181,6 часа.
Норма рабочего времени по кварталам (40-часовая неделя):
- I квартал (январь—март): 446 часов (56 рабочих дней);
- II квартал (апрель—июнь): 493 часа (62 рабочих дня);
- III квартал (июль—сентябрь): 528 часов (66 рабочих дней);
- IV квартал (октябрь—декабрь): 505 часов (63 рабочих дня).
Расчёт нормы рабочего времени
Норма рабочего времени конкретного месяца рассчитывается по формуле: продолжительность рабочей недели делится на 5, умножается на количество рабочих дней в месяце, из полученного значения вычитается количество часов сокращения в предпраздничные дни.
Пример для мая 2026 года при 40-часовой неделе: (40 5) 19 1 = 8 19 1 = 152 1 = 151 час.
Продолжительность ежедневной работы при различных режимах:
- 40-часовая неделя-8 часов в день;
- 36-часовая неделя-7,2 часа в день;
- 24-часовая неделя-4,8 часа в день.
Региональные особенности
Помимо федеральных праздников, субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни, связанные с национальными, культурными и религиозными традициями населения.
Примеры региональных праздников:
- Ураза-байрам и Курбан-байрам-в республиках с преобладающим мусульманским населением (Татарстан, Башкортостан, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея и другие). Даты определяются ежегодно по лунному календарю.
- Ысыах-национальный праздник в Республике Саха (Якутия), отмечается 21 июня.
- Сагаалган (Праздник Белого месяца)-в Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской области. Дата определяется по лунному календарю, обычно приходится на февраль.
- День Республики-дата зависит от конкретного субъекта федерации.
- Джеоргуыба (День Уастырджи)-в Республике Северная Осетия-Алания.
Для получения актуальной информации о дополнительных выходных днях в конкретном регионе следует обращаться к официальным сайтам правительств субъектов Российской Федерации.
Планирование отпуска
Стоимость одного рабочего дня при расчёте отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце. В месяцы с меньшим количеством рабочих дней условная стоимость одного рабочего дня выше, поэтому отпуск в такие месяцы может быть менее выгодным с финансовой точки зрения.
Наиболее выгодные месяцы для отпуска в 2026 году (наибольшее количество рабочих дней):
- Июль - 23 рабочих дня.
- Март, сентябрь, октябрь - по 22 рабочих дня.
Наименее выгодные месяцы для отпуска:
- Январь-15 рабочих дней (много праздников, высокая стоимость рабочего дня)
- Май-19 рабочих дней
При планировании отпуска также стоит учитывать возможность присоединения к длинным выходным для увеличения общего периода отдыха. Например, взяв отпуск с 21 по 27 февраля (5 рабочих дней), можно отдыхать 9 дней подряд с учётом выходных.