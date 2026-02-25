У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
Иран назвал дату новых переговоров с США в Женеве
Тегеран анонсировал третий раунд ядерных переговоров с США в Женеве
Очередной этап диалога по ядерной сделке между Вашингтоном и Тегераном состоится в четверг на территории Швейцарии, заявила официальный представитель правительства Исламской республики Фатеме Мохаджерани.
Представители Исламской республики и Соединенных Штатов проведут третий раунд консультаций по ядерному досье, передает ТАСС. Встреча запланирована на 26 февраля.
Информацию о грядущем событии официально подтвердила представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.
«Завтра в Женеве пройдут переговоры», – сказала чиновница в ходе брифинга.
По ее словам, дополнительные сведения о ходе дискуссии общественности представят сотрудники внешнеполитического ведомства страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и США в ходе предыдущей встречи в Женеве приступили к детальному обсуждению вопросов снятия санкций.