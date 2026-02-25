У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
Мишустин сообщил о многочасовом совещании Путина по экономике
Президент России Владимир Путин во вторник вечером провел продолжительное совещание, посвященное экономическим вопросам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
О подробностях встречи Мишустин рассказал, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за 2025 год, передает РИА «Новости».
Мишустину задали вопрос о возможном финансировании расширения мощностей и роста производительности труда в стратегических отраслях за счет выпуска специальных облигаций в цифровых рублях с последующим выкупом их Центробанком. Премьер сообщил, что эти обсуждения уже ведутся на высоком уровне.
«Мы вчера допоздна у президента с многими членами правительства, с участием Эльвиры Сахипзадовны, коллег, обсуждали очень большое количество подходов. Я думаю, что много-много часов с президентом мы в дискуссии находились все вместе, каким образом выбрать наилучшее решение для страны», – заявил Мишустин.
Ранее Мишустин сообщил о росте ВВП России более чем на 10%.