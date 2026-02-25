Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.4 комментария
Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву
Сенаторы РФ предостерегли Европу от эскалации при ядерных поставках Киеву
Российские сенаторы направили обращение в парламенты Британии и Франции, в Европарламент, в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия после заявлений о возможной передаче Украине ядерных взрывных устройств.
«Сенаторы Российской Федерации крайне встревожены намерением Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства», – сказано в обращении.
В нем отмечается, что такие действия, о которых заявили Британия и Франция, приведут к резкой эскалации конфликта и создадут прямые угрозы безопасности России и всего Европейского региона.
Безответственный сговор руководителей Британии и Франции может привести к катастрофическим последствиям, подчеркнули авторы обращения.
Сенаторы призвали членов британских и французских парламентов незамедлительно инициировать парламентские расследования по данному вопросу и информировать граждан своих стран и мировое сообщество о результатах.
Также российские сенаторы предложили Совету Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия провести предусмотренные их мандатами расследования.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.
В МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву.