Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.9 комментариев
Макрон сообщил о запуске диалога Франции и ФРГ по ядерной политике
На Мюнхенской конференции Макрон объявил о старте исторического диалога Парижа и Берлина по вопросам ядерного сдерживания, затрагивая сотрудничество в сфере безопасности.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о начале стратегического диалога между Францией и Германией по вопросам ядерного сдерживания, передает РИА «Новости».
Он отметил, что целью инициативы станет сближение оборонных подходов и формирование общей культуры безопасности в Европе.
Макрон заявил: «И в этом контексте мы должны по-новому осмыслить ядерное сдерживание. Именно поэтому мы разрабатываем – и через несколько недель я подробно об этом расскажу – стратегический диалог.
Разумеется, в первую очередь с канцлером, но также с рядом других европейских лидеров, чтобы понять, как мы можем согласовать нашу национальную доктрину, которая гарантирована и регулируется конституцией, с достаточным уровнем сотрудничества, совместных учений и общих интересов безопасности с рядом ключевых стран.
Это именно то, что мы впервые в истории делаем с Германией». В октябре Макрон уже подчеркивал готовность Парижа к модернизации ядерной доктрины и стремление углубить стратегический диалог с европейскими партнерами.
В начале марта 2025 года он обратился к французам, заявив о якобы растущей угрозе со стороны России и необходимости обсуждения применения французского ядерного оружия для защиты Европы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Макрона крайне конфронтационными, отметив недостоверность заявлений и отсутствие упоминаний о продвижении инфраструктуры НАТО к границам России и озабоченностях Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении создать прямой канал связи с Россией.
Макрон подчеркнул, что европейские страны продолжают поддерживать Украину, но не рассматривают отправку своих войск, чтобы избежать прямого столкновения с Россией.
Президент Франции также отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без включения Европы в переговорный процесс и вопросы безопасности.