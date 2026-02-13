На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.0 комментариев
Bloomberg: Европа планирует создание собственных сил ядерного сдерживания
Европейские столицы впервые после окончания холодной войны начали предметно обсуждать возможность формирования независимого потенциала стратегического сдерживания из-за сомнений в надежности США.
Поводом для начала дискуссий стали опасения относительно надежности Вашингтона как военного партнера, пишет Bloomberg.
Европейские лидеры встревожились после того, как США временно прекратили обмен разведданными с Киевом, что привело к неудачам ВСУ на линии соприкосновения. Теперь на континенте ищут способы обеспечить безопасность без опоры на американский «ядерный зонтик».
Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время предложит партнерам использовать французский потенциал сдерживания для общей защиты.
Париж и Лондон уже обсуждают координацию своих ядерных сил, однако эксперты предупреждают о высокой стоимости и сложности создания независимого европейского арсенала.
Старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг привел сценарий, при котором «Россия вторгается в Эстонию». В таком случае у Франции будет возможность нанести России большой ущерб, но Россия определенно нанесет больший ущерб Франции в ответ.
Остается вопрос, готов ли Париж пойти на такой риск ради союзников.
Аналитики полагают, что вместо попыток создать общеевропейское ядерное оружие странам целесообразнее сосредоточиться на развитии обычных вооружений. В 2025 году Евросоюз и Британия потратили на оборону более 530 млрд долларов, но замещение американских возможностей остается сложной задачей.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что необходим диалог об отдельной европейской системе ядерного сдерживания.
Канцлер Германии Фридрих Мерц пояснял, что Германия ведет переговоры с европейскими странами по вопросу совместного ядерного сдерживания.
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно отмечал, что Вашингтон собирается поддерживать современный арсенал ядерного сдерживания.