    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    11 февраля 2026, 08:52 • В мире

    Почему Макрон захотел говорить с Россией

    Почему Макрон захотел говорить с Россией
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Москва и Париж возобновили контакты на техническом уровне. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, эту же линию должны поддержать другие страны Европы. Тем не менее в экспертном сообществе сомневаются в искренности главы Пятой республики. Почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему?

    Эммануэль Макрон заявил о восстановлении каналов связи между Парижем и Москвой «на техническом уровне». В интервью изданию Tagesanzeiger он также выразил надежду на то, что аналогичное решение в скором времени примут и другие государства ЕС. По его мнению, это позволит выработать «европейский подход» к диалогу с Россией.

    «Важно, чтобы мы структурировали возобновление дискуссии с русскими, не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но также и не будучи зависимыми от третьих лиц», – пояснил он свою позицию. Макрон также добавил, что ЕС не должен возлагать роль переговорщика с Москвой на Вашингтон.

    Примечательно, что о давлении США на Европу лидер Франции (страна заняла первое место в «Рейтинге недружественных правительств») говорил и в интервью изданию Le Monde. В частности, Макрон считает, что в энергетическом плане Евросоюз сменил «зависимость от России на зависимость от США».

    Выход, как считает глава Пятой республики – один: европейцам необходимо инвестировать в собственную экономику и быстрее устранять барьеры на пути роста, пишет The Economist. В противном случае через пять лет Старый Свет «сметут» американские технологии и китайский импорт. В Москве же заявления Парижа о необходимости возобновить диалог назвали «импонирующими».

    Как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «низводить отношения до нулевого состояния – нелогично и контрпродуктивно». Кроме того, он подтвердил, что технические контакты между Францией и Россией действительно были. Он также добавил, что «при желании и необходимости» это может помочь оперативно наладить диалог «на высшем уровне».

    Напомним, последний телефонный разговор между Макроном и Путиным состоялся в июле 2025 года. Тогда главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфронтации Тель-Авива и Тегерана, а также американские удары по ядерным объектам Ирана. Поднималась и тема Украины, в частности, глава России отметил, что данный кризис стал прямым следствием западной политики.

    Интересно, что в начале февраля ТАСС, ссылаясь на французские источники, сообщал о намерениях Макрона вновь позвонить своему коллеге. «Если ты хочешь позвонить – позвони. Обычно такие зрелые руководители о своих контактах объявляют по итогам состоявшегося разговора», – прокомментировал это желание глава МИД Сергей Лавров в интервью для НТВ.

    При этом Владимир Путин не возражает против возобновления контактов с ЕС. «Хочется верить, что со временем ситуация все-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – цитирует его январские заявления «Коммерсант».

    Впрочем, необходимость этого шага понимают и другие лидеры Европы. Так, итальянский премьер Джорджа Мелони отмечала, что время для начала переговоров Старого Света и России пришло, напоминает «Газета.ru». Источники в ЕС сообщали о поисках среди лидеров ЕС человека, который мог бы стать переговорщиком. Среди вероятных кандидатов назывался президент Финляндии Александр Стубб и бывший президент Финляндии Саули Ниинисте.

    «Макрон хочет любым путем добиться участия Европы в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине.

    Он считает невозможной ситуацию, когда все решается в треугольнике Москва, Вашингтон и Киев», – отметил Сергей Федоров, ведущий сотрудник Института Европы РАН.

    По мнению собеседника, действия Макрона указывают на то, что здравый смысл, хоть и скромно, начинает пробивать себе дорогу. «В сознании наших бывших партнеров забрезжила какая-то здравая мысль. Они уже не говорят о «стратегическом поражении России» и заявляют о важности «справедливого» мира, а не капитуляции Украины», – пояснил спикер. 

    «Однако они не меняют своих взглядов и не отказываются от обвинений в наш адрес. О чем можно говорить в таком случае? Бесполезно контактировать с теми, кто не хочет понять и принять озабоченности Москвы по поводу безопасности», – добавил Федоров. По его словам,

    Макрон вроде бы сделал шаг вперед,

    но «в то же время остается при своих прежних тезисах, которые Россию не устраивают». «Это касается и действий «коалиции желающих», и вопроса размещения на Украине военных контингентов после возможного подписания мирного соглашения. То есть мир по его версии – это в лучшем случае замораживание конфликта», – считает эксперт. 

    Кроме того, Макрон не прилагает никаких усилий для того, чтобы повлиять на позицию Британии и Германии, которые выступают против диалога с Россией и не поднимают вопросы гарантий безопасности для Москвы. «Эти страны полностью поддерживают проукраинские нарративы и говорят, что будут накачивать ВСУ оружием, продолжая противостояние с Россией», – пояснил Федоров. 

    Если Макрон все-таки позвонит Путину, «то это будет важным индикатором того, что у Европы все очень плохо на украинском направлении», считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Эксперты уже давно говорили о том, что конфликт может завершиться либо тем, что украинская армия перестанет сопротивляться, либо ВСУ будут на грани распада. Тогда европейцы попытаются спасти Киев посредством возобновления диалога с Москвой. По-моему, второй сценарий уже начался», – рассуждает политолог.

    Важно помнить о том, что срок президентских полномочий Макрона заканчивается в следующем году, поэтому уже сейчас его называют «хромой уткой»,

    но «он лидер единственной ядерной державы в Евросоюзе и у него самый большой шанс повлиять на «среднюю температуру по больнице» в разговоре с Россией. Он сам заинтересован в переговорах и в большей степени может изменить точку зрения на то, что с Россией надо начинать говорить», – считает эксперт.

    По мнению собеседника, среди дополнительных мотивов Макрона возобновить диалог с Россией может быть не только ситуация вокруг Гренландии, но и другие претензии к президенту США Дональду Трампу.

    «В докладе к предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности в длинном списке претензий к США Гренландия далеко не первая. Там и НАТО, и развал всех институтов сотрудничества, которые строились 70 лет, и использование доллара как оружия, а также опасения по поводу отключения платежных систем. Европейцы ожидают, что Штаты используют против них те же методы, которые Европа использовала против России, поэтому сейчас там сильнейшая истерика», – заключил Ткаченко.

