    Дмитриев: Европа сдастся, а США получат Гренландию
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    Валиева объявила о возвращении на лед
    Немецкие военные внезапно покинули Гренландию
    Европа пригрозила США торговым ответом на ультиматум Трампа
    Sky News: Трамп не блефует в намерениях получить Гренландию
    Глава ЦБ Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах»
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    59 комментариев
    18 января 2026, 18:04 • В мире

    Гренландия может стать ключом к урегулированию на Украине

    Спор с Трампом за Гренландию подрывает позиции европейских друзей Украины

    Гренландия может стать ключом к урегулированию на Украине
    @ Ukrainian Presidential Press Office/ABACAPRESS.COM/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп объявил о 10-процентных пошлинах на импорт из восьми стран НАТО из-за спора о Гренландии. ЕС созывает экстренное совещание и грозит США в ответ «торговой базукой». Эксперты видят в давлении Трампа на европейцев новые возможности. Каким образом спор за Гренландию может ускорить урегулирование на Украине?

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    «США открыты для немедленных переговоров с Данией и/или любой из этих стран. Они подвергли себя риску, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту на протяжении многих десятилетий», – сказал он.

    Пошлины вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Они поставят под угрозу недавно заключенные торговые соглашения с Евросоюзом и Британией, предупреждают в европейском экспертном сообществе.

    Все страны, против которых Трамп решил ввести пошлины за Гренландию, являются активистами «коалиции желающих», которую американский лидер может признать главной помехой урегулированию украинского кризиса. Трамп ранее часто сетовал на то, что США субсидируют безопасность союзников по НАТО.

    Также он указывал, что приобретение Гренландии «жизненно важно» для американской стороны и проекта противоракетной обороны «Золотой купол». По его словам, Америка должна контролировать остров, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России.

    В Дании и Гренландии в субботу прошли протесты против США с плакатами: «Янки, убирайтесь домой!». Власти страны назвали угрозы Трампа неожиданными. Все восемь союзников по НАТО, в отношении которых введены пошлины, выразили солидарность с Копенгагеном. Послы 27 стран Евросоюза соберутся в воскресенье на экстренное совещание.

    «Тарифы подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной нисходящей спирали. Европа останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    США поступают «совершенно неправильно», заявил премьер-министр Британии Кир Стармер. «Мы не позволим себя шантажировать. Только Дания и Гренландия принимают решения, касающиеся их», – предупредил премьер Швеции Ульф Кристерссон. «Мы не можем позволить спору отвлекать нас от нашей главной задачи – окончания конфликта на Украине», – сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Она выразила опасение, что конфликт может привести к обнищанию Европы и США, и заявила, что Россия и Китай получают выгоду от разногласий между странами Запада. По словам дипломата, такие споры должны решаться диалогом внутри НАТО.

    «Тарифные угрозы неприемлемы и неуместны. Европейцы ответят на них единым и скоординированным образом, если эти угрозы подтвердятся. Мы сумеем защитить европейский суверенитет», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Он запросит активацию механизма ЕС под неофициальным названием «торговая базука», предполагающую такие контрмеры, как ответные тарифы против США или ограничения доступа на европейский рынок.


    Трамп не блефует, ситуация в Гренландии критическая для Европы и НАТО, приводит Sky News слова высокопоставленного европейского дипломата. По его словам, между позициями США и ЕС по этому вопросу нет никакой совместимости.

    Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что сенаторы-демократы заблокируют введение пошлин. «Безрассудные тарифы Трампа уже привели к росту цен и нанесли ущерб нашей экономике», – приводит The Hill слова законодателя.

    Сенатор-республиканец Том Тиллис указал на выгоду скандала и раскола НАТО для президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина «и других противников». Он также заметил, что нынешние решения Трампа обнуляют его же ранние усилия по укреплению Североатлантического альянса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев с юмором заметил, что «Европе не следует провоцировать своего папочку» и что «тарифы Трампа примерно соответствуют однопроцентной пошлине за каждого солдата, отправленного в Гренландию».

    Европа при ответе США может использовать фактор зависимости американского военного присутствия в Европе от военных баз. В первую очередь речь идет о немецком Рамштайне, сообщает The Economist. Также скандал может коснуться логистической помощи европейских стран в Артике.

    Немецкие промышленники назвали пошлины новой низшей точкой в американо-европейских отношениях. Они надеются на контрмеры ЕС, но надеются избежать эскалации, сообщает Deutsche Welle* (признана в России СМИ-иноагентом).

    Группа из 15 военнослужащих бундесвера неожиданно покинула Гренландию и вылетела из столицы острова Нуук, сообщает Bild. Была зафиксирована посадка немецких офицеров и солдат на рейс авиакомпании Icelandair. Приказ о возвращении поступил из Германии рано утром в воскресенье. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему схватка за Гренландию приближает конец НАТО.

    «Трамп сильно обиделся на европейских лидеров, которые «посмели» отправить нескольких солдат в Гренландию для воспрепятствования военному захвату территории со стороны США. Шаг этот был исключительно символическим. Тем не менее глава Белого дома разгневался и решил вести пошлины – как возмездие против строптивых союзников», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Судя по всему, европейские страны из-за страха раскола в НАТО в ближайшее время отзовут свой персонал с датского острова. Тем более там отсутствует всякая инфраструктура вроде казарм для принятия военных. А спать в палатках холодно. В Европе, однако, надеются, что оппозиционный настрой к американскому лидеру в части истеблишмента и ряде институтов перерастет в запрет нападения на Гренландию», – указал он.

    «Что касается украинского кризиса, то нелояльное поведение европейских партнеров развязывает Трампу руки с тем, чтобы искать примирение на Украине через прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обходя и деморализуя лидеров стран Европы», – детализировал собеседник.

    «Думаю, реакция Европы будет осторожной, хотя шок в Брюсселе сегодня совершенно невероятный.

    Европейские институты будут изучать имеющуюся правовую базу, указывая, что тарифы, по сути, отменяют прошлогоднюю торговую сделку между ЕС и США», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Собеседник напомнил, что Манфред Вебер, глава Европейской народной партии, уже заявил, что из-за угроз Трампа «согласование сделки невозможно», а одобрение снижения тарифов на американские товары должно быть заморожено.

    «Эта сделка была результатом очень тяжелых переговоров и потерей лица фон дер Ляйен. В итоге же Европа получает новый тяжелый удар. И все это происходит на фоне угрозы европейскому суверенитету, потери контроля территорий, безопасности Северной Атлантики», – отметил спикер.

    «Кроме того, Европа полностью порвала связи с Россией и состоит в напряженных отношениях с Китаем. Попытки Брюсселя создать благоприятный торговый режим в Латинской Америке также буксуют и рискуют быть сорванными под нажимом французских и восточноевропейских аграриев. В этой ситуации европейские лидеры попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов», – продолжил аналитик.

    «Брюссель надеется решить вопрос в юридической плоскости с помощью заявлений в профильные международные, европейские и американские инстанции. Их позиция состоит в том, что сейчас работает Единое европейское экономическое пространство. В каждом товаре ЕС заложена солидная добавочная стоимость производителей из других стран. Следовательно, тарифы Трампа бьют по всей Европе, а не только по восьми указанным государствам», – уточнил он.

    Аналитик также заметил, что восемь стран, против которых вводятся тарифы Трампа, входят в число активистов «коалиции желающих». «Дело в том, что Трамп решил для себя украинский вопрос еще во время скандала в Овальном кабинете с Зеленским. К тому же разочарование американского лидера Европой связано и с поражением ВСУ и их европейских партнеров на фронте», – заметил эксперт.

    «Глава Белого дома может использовать скандал, связанный с Гренландией, для давления на Европу по украинскому урегулированию.

    Причем это будет делаться в рамках его традиционной манеры завышенных требований ради компромисса», – спрогнозировал политолог.

    «Думаю, в коммюнике после сегодняшней встречи не будет ничего нового. А именно: вопросы по Гренландии – это суверенное право датчан-гренландцев. Брюссель серьезно воспринимает угрозы, связанные с «российской агрессией» в северных широтах. НАТО и ЕС способны усилить безопасность Гренландии и Арктики. Мы призываем США работать вместе», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «В целом реакция Европы – больше демонстрационная мера, чем сущностная. Вообще ничего не делать нельзя, но и сделать что-либо сложно. Завтра в Давосе, возможно, европейские лидеры обсудят происходящее с Трампом. Но я не вижу ни с одной из сторон каких-то вариантов для изменения позиций. В том числе маловероятно ужесточение риторики со стороны Брюсселя – он сейчас не в том положении, чтобы ставить ультиматумы», – резюмировал политолог.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед публикациями в X
    В Раде заявили о необходимости «отказаться от Донбасса»
    Постпред США при ООН напомнил об опыте покупки островов у Дании
    Мерц выразил недовольство больничными граждан Германии
    ЕС увеличил импорт российских удобрений до рекордного уровня
    Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft
    Школьникам всех классов решили с 1 сентября выставлять оценки за поведение

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов.

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    «Рассвет» накроет Россию спутниковым интернетом

    В скором будущем у России появятся две новые спутниковые группировки. Одна из них – на базе спутников «Зоркий» – позволит создавать цифровые карты в режиме реального времени. А группировка «Рассвет» станет российским аналогом Starlink. Эти системы не только предоставят армии новые возможности связи и навигации, но и дадут импульс развитию беспилотного транспорта, а также обеспечат доступ к широкополосному интернету в любой точке страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Гренландия может стать ключом к урегулированию на Украине

    Президент США Дональд Трамп объявил о 10-процентных пошлинах на импорт из восьми стран НАТО из-за спора о Гренландии. ЕС созывает экстренное совещание и грозит США в ответ «торговой базукой». Эксперты видят в давлении Трампа на европейцев новые возможности. Каким образом спор за Гренландию может ускорить урегулирование на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

