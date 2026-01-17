NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии

Как пишет New York Post, 27-летняя Амарок Петерсен – узнала, что не сможет иметь детей, лишь во взрослом возрасте. Врачи обнаружили в ее организме внутриматочную спираль, о наличии которой она не знала. Как выяснилось, датские медики установили ее, когда девочке было 13 лет, в рамках программы контроля численности коренного населения. По словам Петерсен, решение о ее репродуктивном будущем было принято без ее согласия.

«Я никогда не буду иметь детей. Этот выбор у меня отняли», – рассказала она изданию.

Несмотря на то что власти Дании в прошлом году принесли официальные извинения за многолетнюю практику принудительной стерилизации женщин и девочек из числа коренных народов, последствия этой политики, по словам гренландцев, ощущаются до сих пор. В декабре Копенгаген объявил о компенсациях жертвам программы – около 46 тысяч долларов на человека, однако многие считают эти выплаты унизительными.

Исторические обиды накладываются на нынешнюю геополитическую напряженность вокруг острова. На этой неделе Дания принимала европейские войска на военных учениях в Гренландии, заявляя о необходимости защиты территории от внешних угроз, прежде всего со стороны США. Однако, как отмечают опрошенные, главным источником угрозы они считают саму Данию.

«Они не видят в нас людей. Они забрали нашу землю, наших детей, наши жизни – и ждут благодарности», – заявила Петерсен.

По словам местных жителей, вмешательство Дании в жизнь гренландцев не ограничивалось медицинскими экспериментами. В середине XX века действовала программа так называемого «эксперимента с маленькими датчанами», в рамках которой детей насильно вывозили в Данию для усыновления или содержания в интернатах с целью ассимиляции. Многие семьи были разлучены навсегда.

На фоне возобновившегося интереса США к острову, включая заявления Дональда Трампа о возможности его покупки, власти Дании настаивают, что «Гренландия не продается». Однако сами гренландцы утверждают, что этот лозунг не отражает реального положения дел, поскольку ключевые решения по-прежнему принимаются в Копенгагене.

По словам жителей, отсутствие политической автономии сопровождается тяжелой социально-экономической ситуацией. Многие живут в ветхом государственном жилье с плесенью и плохой теплоизоляцией, а высокие цены и низкие доходы не оставляют шансов на улучшение качества жизни. Особенно остро проблема проявляется в рыболовстве – главной отрасли экономики острова. Местные рыбаки утверждают, что выполняют тяжелую и опасную работу, тогда как основная прибыль уходит датским компаниям и зарубежным переработчикам.

Социальные последствия, по словам гренландцев, выражаются в высоком уровне алкоголизма, наркозависимости и насилия. Остров также имеет один из самых высоких показателей самоубийств в мире.

Несмотря на это, жители подчеркивают, что не рассматривают США как альтернативного «владельца» острова. Их главная цель – независимость и право самостоятельно решать свою судьбу.

«Речь не о выборе между Данией и США. Речь о том, чтобы нас наконец начали слушать и воспринимать как людей», – подчеркнула Петерсен.

По мнению многих гренландцев, нынешняя система управления островом себя исчерпала, а обсуждение его будущего без участия самих жителей лишь усугубляет накопившееся недоверие и травмы.

Ранее президент США Дональд Трамп посчитал, что Дания не справится с защитой Гренландии и этого недостаточно для сдерживания России и КНР.

А замглавы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.

А посол России в Дании Владимир Барбин отметил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.