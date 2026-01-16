«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.10 комментариев
Полянский заявил о неспособности ЕС защитить Гренландию
Евросоюз проявит слабость и непринципиальность, если столкнется с силовым сценарием в Гренландии, заявил новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По словам Полянского, «критика внутри есть, но она приглушенная», а в случае обострения ситуации «Евросоюз в очередной раз продемонстрирует свою слабость и непринципиальность».
Полянский подчеркнул, что подобное поведение подрывает европейские заявления о приверженности принципам, передает РИА «Новости».
Белый дом заявил, что переброска европейских войск в Гренландию не повлияет на планы президента США Дональда Трампа по приобретению острова.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз готов предоставить Гренландии поддержку в политической, экономической и финансовой сферах, а за вопросы безопасности отвечает НАТО.
Между тем Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии.
Британия также направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость».
А вот Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.