Фон дер Ляйен заявила о решающей роли НАТО в безопасности Гренландии

Германский эксперт объяснил призыв лидера крупнейшей партии ЕП к развороту вправо

Политолог Рар: В странах ЕС не получается силой остановить рост популярности правых

Tекст: Анастасия Куликова

«Существующие в странах Евросоюза тренды склоняются в сторону правых. Это понимают системные партии, глубинное государство и евробюрократия. Брюссель может продолжать воевать с правыми силами в Европе, но это ни к чему не приведет, потому что избиратели отказываются голосовать за левых, либералов и «зеленых», – отметил германский политолог Александр Рар.

По его словам, силой правый курс не остановить. «Поэтому сегодня в европейских правящих кругах все чаще обсуждают стратегию, каким образом – ради удержания собственной власти – можно было бы договориться с правыми и даже ультраправыми фракциями», – добавил собеседник. Именно в эту дискуссию, как отмечается, активно включился немец Манфред Вебер.

В этой связи Рар допускает, что в будущую правительственную коалицию ФРГ может войти партия «Альтернатива для Германии». «Остановить рост ее популярности не удается», – уточнил эксперт. При этом, по его мнению, нельзя утверждать, что все правые в Европе более пророссийские, чем левые и зеленые. В качестве примера он привел премьера Италии Джорджу Мелони – лидера местных правых, симпатизирующую Украине.

«Руководители АдГ скорее трамписты. То же самое можно сказать о Марин Ле Пен и Викторе Орбане», – продолжил политолог. Он, однако, уверен, что изменения в случае прихода к власти правых все же произойдут. «Речь может пойти об отходе от чисто морально-либеральной повестки во внешнем курсе ЕС. Правые больше готовы учитывать политические интересы в мировой политике. И с ними у России выше шанс договориться по урегулированию украинского кризиса», – заключил Рар.

Ранее лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что центристским силам Евросоюза необходимо сместиться вправо, чтобы отразить новую политическую реальность. По его мнению, результаты выборов в Европарламент в 2024 году, изменившие расстановку сил в ЕП в пользу правых и крайне правых партий, «должны быть отражены и воплощены» в политике, чтобы продемонстрировать, что Брюссель прислушивается к своим гражданам.

«Я хочу остановить популизм и противников Европы», – сказал Вебер в интервью Politico. Он также отметил, что совместное голосование с правыми партиями по вопросам, касающимся, например, смягчения экологических требований и усиления депортации нелегальных мигрантов, не является признаком радикализации, а отражает позицию правительств стран ЕС и Еврокомиссии.

По мнению Вебера, чтобы лишить популистские силы аргументов, нужно решать реальные проблемы граждан – от миграции до опасений из-за потери рабочих мест и влияния «зеленой» политики на экономику. Он призвал социалистов и либералов вернуться к прагматическому подходу, отметив, что сотрудничество между ними и ЕНП сохраняется более чем по 85% вопросов.

Парламентарий выступил за диалог и с правой партией «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони, несмотря на сопротивление социалистов и либералов, считающих итальянского политика популистом и противником ценностей ЕС.

Отметим, Вебер уже не в первый раз выступает с довольно резонансными заявлениями. Так, ранее он задался вопросом, может ли Европа и дальше полагаться на Вашингтон «на фоне политической неопределенности в США». Он выразил мнение, что европейские страны должны быть готовы действовать более автономно, и призвал превратить Евросоюз в «европейскую НАТО».

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, комментируя заявление Вебера, заявил, что не видит необходимости в том, чтобы ЕС стал независимым от Штатов в вопросах обороны. «Вполне логично, что мы шаг за шагом берем на себя больше ответственности за оборону Европы, но на одной стороне с США … Когда мы говорим о Европе и НАТО, то это больше, чем ЕС», – цитирует его ТАСС.