Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.0 комментариев
Филиппо заявил о создании армии ЕС для помощи Киеву, а не Гренландии
План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию европейской армии разработан для поддержки Украины, а не ради защиты Гренландии, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии использует тему Гренландии как предлог для обоснования необходимости единой армии ЕС, но на самом деле речь идет о помощи Киеву и противостоянии России, передает РИА «Новости».
Филиппо подчеркнул: «Это легко читается между строк, но явно не положит конец конфликту».
Политик отметил, что объединение европейских стран посредством создания общей армии не поможет ЕС в случае противостояния с Соединенными Штатами. Он добавил, что Евросоюзу важно заключать правильные союзы и принимать самостоятельные решения в условиях конфликтов.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс объявил о поддержке идеи постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, ссылаясь на недавние заявления Вашингтона по поводу Гренландии и необходимостью военной независимости Брюсселя.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию.
Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия в Гренландии для демонстрации серьезного отношения к безопасности в Арктике.
Дипломат Константин Долгов спросил Урсулу фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее заявления о необходимости России стремиться к миру на Украине.