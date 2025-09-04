Tекст: Дарья Григоренко

Министр заявил на пресс-конференции в Будапеште, что этот факт признан не только в Венгрии, но и во всем мире. По его словам, «на Украине ведется открытая охота на людей, что на Украине существует принудительная мобилизация», передает РИА «Новости».

Сийярто подчеркнул, что во время мобилизации людей часто избивают, а в ряде случаев даже забивают до смерти. Он отметил, что такие действия происходят при молчаливом согласии европейских политиков, которые, по его мнению, позволяют Киеву действовать без ограничений.

Министр назвал происходящее одним из величайших позоров Европы XXI века, отметив, что «в самом сердце Европы идет охота на людей». В заключение он выразил мнение, что ответственность за эти события несут не только прямые исполнители, но и европейские политики в Брюсселе, закрывающие глаза на происходящее.

Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил, что украинские власти не планируют останавливать мобилизацию даже при условии прекращения огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники с начала 2025 года задержали 13 тыс. человек за попытку сбежать из страны.