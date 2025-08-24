На Украине с начала года задержали 13 тыс. человек за попытку сбежать из страны

Tекст: Валерия Городецкая

Представитель госпогранслужбы Андрей Демченко уточнил, что число попыток пересечения границы резко увеличилось в последние дни – вдвое или втрое по сравнению с началом года, передает ТАСС.

«В целом за разные правонарушения с начала этого года было задержано больше 13 тыс. граждан, которые нарушали законодательство, пытались незаконно пересечь границу», – заявил он в эфире YouTube-канала «Новости Live».

Демченко пояснил, что нарушителей задерживают не только непосредственно на границе, но и в приграничных районах, и среди них есть те, кого задерживают по несколько раз. По его словам, даже повторные задержания не останавливают некоторых граждан, и есть случаи, когда человек пытался пересечь границу незаконно более десяти раз.

Демченко отметил, что административная ответственность не сдерживает нарушителей. Он напомнил о планах властей ввести уголовное наказание за подобные попытки.

Напомним, на Украине за два года численность молодежи сократилась более чем на 2 млн человек, значительно возросла доля желающих не возвращаться на родину.