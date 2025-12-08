  • Новость часаПутин первой задачей правительства назвал перелом негативной демографической тенденции
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов Киев экспериментирует с ИИ-национализмом

    Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Чили в поисках здравого смысла

    Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Донбасс всегда голосовал против Украины

    Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.

    8 декабря 2025, 17:52 • Новости дня

    Путин призвал создать глобально конкурентные отечественные технологии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты национальных проектов в сфере технологического лидерства должны заключаться не только в импортозамещении, а в разработке собственных оригинальных решений, конкурентоспособных на мировом рынке, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам президента, решение этой задачи не ограничивается компетенцией отдельных профильных ведомств, а становится общенациональной задачей.

    «В реализации этих целей должны участвовать все уровни власти, научно-исследовательские организации и университеты, малый и средний бизнес, институты развития», – подчеркнул Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Стратегические проекты в технологической сфере требуют объединения усилий и консолидации экспертного, административного и научного потенциала страны, добавил президент.

    Ранее Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России.

    8 декабря 2025, 12:57 • Новости дня
    Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»

    Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»

    Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»
    @ Ministry of Energy Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Окружной суд Амстердама наложил арест на имущество и счета оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V (принадлежит Газпрому).

    Окружной суд Амстердама арестовал активы оператора газопровода «Турецкий поток» компании South Stream Transport B.V., принадлежащей Газпрому, по иску «ДТЭК Крымэнерго», передает ТАСС.

    В материалах суда указано, что в 2015 году после воссоединения Крыма с Россией активы «ДТЭК Крымэнерго» были национализированы, а украинская сторона инициировала международный арбитраж, ссылаясь на договор о взаимной защите инвестиций.

    Трибунал в Гааге 1 ноября 2023 года постановил взыскать с России 207,8 млн долларов компенсации в пользу «ДТЭК Крымэнерго» и начислить проценты до момента выплаты. В ответ власти России оспорили юрисдикцию арбитража и обратились в Высокий суд Лондона с просьбой отменить или приостановить исполнение решения.

    В июле 2025 года суд выдал исполнительный лист на арест всех денежных средств и активов South Stream Transport B.V. в ABN Amro Bank N.V. по заявлению «ДТЭК Крымэнерго». Оператор «Турецкого потока» пытался добиться добровольного снятия ареста, а затем потребовал в суде Амстердама отменить ограничения или обязать украинскую компанию сделать это под страхом штрафа, но суд в прошении отказал и постановил дополнительно выплатить 1999 евро судебных издержек.

    South Stream Transport B.V. занимается транспортировкой природного газа из России через Черное море в Турцию и европейские страны, компания зарегистрирована в Нидерландах.

    Высокий суд Лондона разрешил России временно не исполнять решение Гаагского арбитража о взыскании 207,8 млн долларов в пользу украинского АО «ДТЭК Крымэнерго» за утрату активов в Крыму.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче полного пакета акций «Крымэнерго», находившегося в федеральной собственности, Республике Крым.

    8 декабря 2025, 04:10 • Новости дня
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не ознакомился с предложением США по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп выступил в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. «Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что Россия и народ Украины поддерживают условия, предложенные Америкой для урегулирования конфликта. Трамп уточнил, что не уверен в позиции Зеленского относительно плана: «Он сам еще не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так».

    По словам президента США, в настоящее время идут переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с «украинскими лидерами, включая Зеленского». При этом Трамп не пояснил, кого имеет в виду под «украинскими лидерами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил наличие разногласий по ряду пунктов американского плана урегулирования по Украине. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что решение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР может быть ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    7 декабря 2025, 17:30 • Видео
    США изменили стратегию ради России

    Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    8 декабря 2025, 14:59 • Новости дня
    Умер посол России в КНДР Мацегора

    МИД: Умер посол России в КНДР Александр Мацегора

    Умер посол России в КНДР Мацегора
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора скончался в возрасте 70 лет, сообщил российский МИД.

    Смерть Мацегоры наступила 6 декабря 2025 года, сообщается на сайте ведомства.

    «МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 6 декабря 2025 года на 71-м году ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Иванович Мацегора», – говорится в сообщении.

    В августе умер бывший посол России в Италии и Британии Анатолий Адамишин.

    7 декабря 2025, 19:41 • Новости дня
    Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 350 тыс.

    Tекст: Ольга Иванова

    За первую неделю приема вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило более 350 тыс. обращений, большинство из них касается социальной политики и спецоперации на Украине, такие данные приводятся в эфире «Первого канала».

    Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 350 тыс., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные, прозвучавшие в эфире «Первого канала». Как отметили в эфире, операторы колл-центра принимают вопросы от граждан круглосуточно, работая в режиме нон-стоп.

    Самыми востребованными темами для обращений стали «социальная политика», «специальная военная операция», «экономика», «инфраструктура» и вопросы, связанные с категорией «государство и общество». Эксперт по искусственному интеллекту Сбербанка Лолита Леонтьева пояснила: «В социальной политике наиболее популярная подкатегория – пенсия и социальная гарантия, семья и дети, в экономике больше всего обращений поступает по тематике занятость и зарплата».

    Согласно обнародованной статистике, мужчины направили 33% запросов, женщины – 67%.

    Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.

    В пятницу в эфире телеканала «Россия 1» сообщили, что свыше 100 тыс. обращений от граждан уже поступило на прямую линию с Путиным.

    8 декабря 2025, 16:50 • Новости дня
    Кнутов объяснил значение освобождения Новоданиловки

    Эксперт Кнутов: Освобождение Новоданиловки и продолжающиеся бои в Гуляйполе – подготовка к решающим сражениям за Запорожье

    Кнутов объяснил значение освобождения Новоданиловки
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение населенного пункта Новоданиловка – важный шаг к освобождению Орехова, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, бои, которые сейчас разворачиваются на этом направлении, – подготовка к решающим сражениям за Запорожье.

    «ВСУ во время подготовки к «контрнаступу» сумели создать мощные укрепления на Запорожском направлении. Однако российские войска, используя тактику «просачивания», берут один населенный пункт за другим», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    Он напомнил, что ВС России зашли в Гуляйполе с северо-востока и ведут бои в городе. «Армия также наступает на Орехов с юга на север», – добавил собеседник, подчеркнув важность взятия Новоданиловки, которая находится в нескольких километрах к юго-западу от Малой Токмачки и в одном километре к юго-востоку от Орехова.

    «Когда под контроль ВС России перейдет Гуляйполе, у нас появится возможность зайти в Орехов с тыла. Таким образом, бои, которые сейчас разворачиваются, – это подготовка к решающим сражениям за Запорожье», – подчеркнул эксперт.

    По его словам, после освобождения Орехова и Гуляйполя на пути к облцентру практически не останется значимых населенных пунктов. «Выход на Запорожье – ключевая задача, стоящая перед нашими Вооруженными силами на этом направлении», – считает спикер. Важным козырем наступательных операций армии России Кнутов назвал слаженность разных родов войск.

    Противник же допустил серию ошибок. «Когда мы окружили Красноармейско-Димитровскую (Покровско-Мирноградскую) агломерацию, главком ВСУ Александр Сырский ничего лучше не придумал, как снять войска с Запорожской, Сумской и Харьковской областей. Мы воспользовались ситуацией: в результате российские военные освободили Купянск и Волчанск, а также нанесли удар в Запорожской области и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в том числе Новоданиловку. Ошибки украинского командования мы обернули в свою пользу», – заключил Кнутов.

    Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» освободили населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. Также российские силы ударили по механизированным, горно-штурмовым и береговым бригадам ВСУ около Константиновки, Орехова, Лукьяновского, Разумовки и Никольского Херсонской области.

    «Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего», – указывается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

    По данным авторов отраслевого Telegram-канала «Рыбарь», «российские войска проводят атаки в окрестностях Степногорска, Малой Токмачки и Приморского с целью проломить линию оборонительных рубежей, выстроенных ВСУ вдоль Орехова». По их сведениям, российские силы «пытаются толкать фронт» под Ореховом. «Длительное время на этом участке продвинуться вперед не удавалось. Однако на фоне общих успехов на остальных направлениях с осторожным оптимизмом можно предполагать дальнейшие успехи по обходу Ореховского укрепрайона», – считают аналитики.

    Освобождение Новоданиловки создает угрозу для украинского снабжения и расширяет контроль на важнейших подступах к Орехову и Константиновке, пишет, в свою очередь, военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. «Группировка «Днепр», не дожидаясь, пока «Восток» возьмет Гуляйполе, расширяет зону контроля на подступах к райцентру. Стоит ожидать давления на Орехов и с запада – со стороны Малых Щербаков, освобожденных в марте. Орехов – главный укрепрайон линии обороны ВСУ на Запорожье. После падения этого рубежа откроется дорога на облцентр – город Запорожье», – отметил он.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России.

    8 декабря 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России
    Путин заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин констатировал, что предпринятые на сегодняшний день действия в демографической сфере не оказывают нужного эффекта.

    Президент России Владимир Путин признал, что существующих в стране мер поддержки демографической области пока недостаточно, говорится на сайте Кремля. На совете по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства заявил: «Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно».

    Он отметил, что негативная тенденция в этой сфере сохраняется, а рождаемость продолжает снижаться. По словам Путина, на ситуацию влияют как общемировые тренды, так и повторяющиеся демографические волны в истории страны.

    Глава государства подчеркнул, что негативная динамика связана в том числе с последствиями демографических волн середины и конца XX века.

    Он указал, что влияние на демографию оказывают также внешние вызовы.

    Путин напомнил о важности долгосрочной задачи – сбережения и преумножения народа России. Он подчеркнул, что несмотря на сложную обстановку и объективные трудности, необходимо сохранять ориентацию на рост рождаемости, поддержку семей с детьми и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поручил правительству унифицировать критерии поддержки многодетных семей с учетом различий по месту прописки родителей.

    8 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Иностранных журналистов пригласили на «Итоги года» с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    В этом году иностранные журналисты вновь получили возможность принять участие в мероприятии «Итоги года с Владимиром Путиным», которое состоится 19 декабря в объединенном формате большой пресс-конференции и прямой линии.

    «Скоро президент Российской Федерации Владимир Путин подведет итоги 2025 года. Во встрече примут участие российские журналисты и их коллеги со всего мира», – заявили телеведущие Екатерина Березовская и Павел Зарубин. Соответствующее объявление появилось в Telegram-канале журналиста ВГТРК.

    В прошлом году представители зарубежных средств массовой информации, в том числе западных, также приглашались в Москву для участия в мероприятии. Большинство из них были аккредитованы в России на постоянной основе, отдельные представители иностранных СМИ специально прилетали в российскую столицу для участия в «Итогах года с Владимиром Путиным».

    Имя модератора пресс-конференции традиционно остается неизвестным до самого начала. Обычно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрывает имена ведущих накануне мероприятия.

    Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.

    Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 350 тысяч.

    8 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин сообщил о росте до миллиона рублей необлагаемых выплат работающим родителям
    Путин сообщил о росте до миллиона рублей необлагаемых выплат работающим родителям
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин объявил о введении с 1 января 2026 года увеличенной суммы выплат сотрудникам при рождении ребенка, которые не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховыми взносами.

    «C 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч. Прошу наши компании активно использовать эти возможности», – заявил Путин, сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что корпоративно-демографический стандарт позволяет усилить участие бизнеса в решении демографических задач. Он призвал компании пользоваться предоставленными возможностями и ориентироваться на принципы социальной ответственности.

    Глава государства также поручил подготовить комплексные решения для преодоления негативных демографических тенденций. Путин сообщил, что выполнение демографических задач становится ключевым направлением политики правительства и регионов на 2026 год, особенно в части реализации национальных проектов.

    Ранее Путин заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    8 декабря 2025, 06:06 • Новости дня
    Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала кадры общения с президентом России Владимиром Путиным, которому подарила вазу с надписью о воссоединении России с Украиной.

    В пятницу в Индии состоялась церемония запуска нового телеканала RT India, который начал вещание из Нью-Дели 5 декабря. Саму трансляцию запустили Путин и Симоньян, передает РИА «Новости»

    В своем Telegram Симоньян опубликовала кадры общения с президентом. По словам Симоньян, она приобрела вазу с изображением гетмана Богдана Хмельницкого и памятной надписью: «325 лет воссоединения Украины с Россией» в магазине индийского винтажа. «Я не удержалась от того, чтобы ее купить и вам подарить. От нас, от телеканала», – сказала Симоньян, обращаясь к Путину, на что он поблагодарил ее: «Спасибо большое».

    Также Симоньян рассказала, что продавец не сразу понял значение надписи на вазе и уточнил, означает ли это, что воссоединение произойдет только через 325 лет. «Я бы хотел раньше», – приводит Симоньян слова продавца.

    «Мы тоже, говорю, работаем над этим», – пошутила она в ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время церемонии запуска вещания RT India Путин заявил, что запрет на вещание RT в ряде стран обусловлен страхом перед правдивой информацией. В ноябре президент отметил, что телеканал RT является единственной точкой опоры России за границей.

    8 декабря 2025, 15:28 • Новости дня
    Кремль анонсировал вручение Путиным Героям России медалей «Золотая Звезда»

    Кремль: Путин во вторник вручит медали «Золотая Звезда» Героям России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В День Героев Отечества, 9 декабря, президент Владимир Путин вручит медали «Золотая Звезда» Героям России, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, торжественная церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, куда приглашены более 200 человек – как военных, так и гражданских, отмеченных за проявленные мужество и героизм.

    В числе участников – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные по меньшей мере тремя орденами Мужества.

    В июле Путин провел встречу с вдовой погибшего заместителя главкома Военно-морского флота Михаила Гудкова и передал ей вторую медаль «Золотая Звезда», которой офицер был награжден посмертно.

    В августе в Национальном центре управления обороной отличившиеся участники спецоперации на Украине получили медали «Золотая Звезда» за проявленные мужество и героизм.

    В июле министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

    8 декабря 2025, 14:14 • Новости дня
    Песков заявил о необходимости вести переговоры по Украине в тишине

    Песков: Переговоры по Украине должны проходить в тишине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стороны, участвующие в урегулировании конфликта на Украине, все яснее осознают важность конфиденциальности переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его мнению, лишняя публичность в этих вопросах мешает продвижению диалога и достижению практических результатов, передает ТАСС.

    «Очевидно, что сейчас стороны все-таки больше понимают, что работать надо в тишине. Подобная работа не может вестись абсолютно публично. Это неконструктивно. Главное, что это не дает добиться результатов», – подчеркнул Песков.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что глава киевского режима Владимир Зеленский пока не ознакомился с предложением США по урегулированию конфликта на Украине.

    Политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского.

    8 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Во владикавказском аэропорту сняли режим «Ковер»

    Меняйло: Во владикавказском аэропорту сняли режим «Ковер»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режим «Ковер» в аэропорту Владикавказа был отменен, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

    О снятии режима губернатор заявил в своем Telegram-канале.

    «Режим «Ковер» в аэропорту Владикавказа снят», – написал Меняйло.

    Накануне Росавиация объявляла о временной приостановке работы аэропортов Оренбурга, Орска и Нальчика на фоне угрозы атаки беспилотников.

    8 декабря 2025, 14:02 • Новости дня
    Песков сообщил о напряженной по рабочему графику неделе Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин проведет рабочую неделю в Москве после успешного визита в Индию, его график на ближайшие дни будет особенно плотным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Рабочая неделя у главы государства будет весьма напряженной, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков на брифинге отметил, что Владимир Путин находится в Москве и работает в Кремле. По его словам, визит Путина в Индию был очень успешным, после чего президент вернулся в российскую столицу.

    Песков подчеркнул, что сегодня для Путина начинается насыщенная рабочая неделя с большим количеством мероприятий и встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в понедельник планирует провести Совет по стратегическому развитию. Путин также намерен встретиться с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ.

    8 декабря 2025, 14:55 • Новости дня
    Генпрокуратура направила в суд дело о геноциде в Донбассе со стороны Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о геноциде населения Донецкой и Луганской народных республик и направила его в суд.

    В производстве фигурируют 41 человек из числа бывшего и действующего политического и военного руководства Украины, все они заочно обвиняются по ст. 357 УК РФ (геноцид), передает ТАСС. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они также объявлены международный розыск.

    Все следственные действия по делу завершены, материалы для рассмотрения по существу направлены в Верховный суд Донецкой народной республики.

    По информации ведомства, с апреля 2014 года в результате приказов украинских властей в Донбассе погибли почти 5 тыс. мирных жителей, пострадали более 18,5 тыс., получили ранения свыше 13,5 тыс. человек, включая 1275 несовершеннолетних. Было разрушено более 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 138 тыс. жилых домов, а также здания образовательных, медицинских и религиозных организаций.

    В ходе этих событий Донецкая и Луганская народные республики понесли значительный экономический ущерб, произошли разрушения культурных, религиозных и промышленных объектов, что привело к росту безработицы и снижению доходов населения. Более 2,3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, а общее число жителей региона сократилось с 6,5 до 4,5 млн человек.

    В прошлом году Москва передала в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе.

    8 декабря 2025, 16:55 • Новости дня
    Сенаторы оценили ликвидацию экологического вреда на полигоне «Красный Бор»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне промышленных отходов «Красный Бор» под Санкт-Петербургом прошло выездное заседание рабочей группы Совета Федерации, где сенаторы и профильные специалисты ознакомились с результатами работ по устранению многолетнего экологического ущерба.

    Представители Совета Федерации, Минприроды России и профильных ведомств осмотрели территорию полигона и ознакомились с текущими работами по ликвидации накопленного экологического вреда, сообщает «Атом Медиа».

    Сейчас на территории «Красного Бора» близится к завершению строительство эшелонированной противофильтрационной завесы – инженерного барьера, который должен предотвратить выход токсичных веществ за пределы полигона и полностью исключить риск загрязнения Балтийского моря. Параллельно развернута современная инфраструктура для переработки жидких и пастообразных отходов из открытых карт-накопителей: функционирует установка с 13-ступенчатой системой очистки, а также комплекс по литификации вторичных отходов. На объекте идут пуско-наладочные работы на реальных средах, после чего начнется полномасштабная переработка накопленных отходов. Также проводится устройство рекультивационного экрана.

    Председатель профильного комитета Совета Федерации Александр Двойных подчеркнул особое внимание федеральных властей к проекту. «Проект рекультивации полигона, безусловно, не имеет аналогов с точки зрения технологий и очень важен, как для жителей региона, так и для государства. При этом важно обеспечить качество работ и безопасность для окружающей среды – провести необходимую отладку оборудования и тестирование режимов очистки. Совет Федерации продолжит осуществлять мониторинг работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде на всех этапах», – заявил он.

    Заместитель генерального директора «Росатома» Андрей Никипелов отметил уникальность проекта и сложность задач, которые приходится решать его участникам. «Мы сталкиваемся с нестандартными вызовами, которые носят комплексный характер: как в технологической сфере, где приходится иметь дело со сложными составами отходов, обеспечивать максимальный уровень безопасности на всех этапах работы и укладываться в жесткие временные рамки реализации проектов, так и в нормативно-правовой области», – сказал он.

    Участники заседания также рассмотрели, как продвигаются другие проекты в составе федерального проекта «Генеральная уборка», в том числе на площадках бывших предприятий «Усольехимпром» и «Байкальский ЦБК». Минприроды РФ оценивает, что применяемые на этих объектах решения войдут в национальный реестр технологий для ликвидации экологически опасных территорий по всей стране.


    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации