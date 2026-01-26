Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.6 комментариев
Минздрав утвердил обновленный порядок помощи беременным
В России утвержден новый порядок оказания медицинской помощи беременным, предусматривающий раннюю диагностику и профилактику осложнений за счет консультаций специалистов.
Минздрав России утвердил новый порядок оказания медицинской помощи беременным, пишет ТАСС. Изменения затронули профиль «Акушерство и гинекология» и направлены на повышение качества и безопасности помощи для будущих матерей, рожениц и родильниц.
Главный внештатный специалист ведомства по акушерству Владимир Климов подчеркнул, что теперь сроки консультаций беременных у смежных специалистов, таких как терапевт, офтальмолог и стоматолог, четко установлены. Все консультации распределяют по триместрам, а максимальный объем обследований проводится при постановке на учет по беременности.
«В новом Порядке четко установлены сроки консультации беременных смежными специалистами... что, безусловно, позволит в максимально короткие сроки проводить диагностику и прогнозировать возможные осложнения беременности и назначать профилактическую терапию», – заявил Климов.
Он добавил, что сроки и объемы консультаций соответствуют клиническим рекомендациям Российского общества акушеров-гинекологов. Такой подход должен обеспечить раннее выявление патологий и своевременное принятие решений о дальнейшем обследовании или лечении беременных.
