Представители конфессий в России создали совет по этике в сфере ИИ
Соглашение о консультативном совете по этике ИИ подписали религиозные лидеры
В Москве представители религиозных конфессий и эксперты подписали соглашение о формировании консультативного совета по этике в сфере искусственного интеллекта.
Документ о создании консультативного совета по этике искусственного интеллекта был подписан в рамках Рождественских чтений, передает РИА «Новости».
Документ подписали епископ Петергофский Силуан, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов и руководитель национальной комиссии по этике ИИ Андрей Незнамов.
После подписания соглашения Андрей Незнамов заявил, что искусственный интеллект внедряется во все сферы жизни, и количество вопросов по его применению увеличивается, поэтому необходимо совместное обсуждение этических аспектов.
Муфтий Альбир Крганов подчеркнул значимость подписания документа, отметив, что церковь является важным институтом общества, предлагающим нравственный подход к оценке технологий искусственного интеллекта.
Он выразил надежду, что технологический прогресс не вступит в противоречие с понятиями достоинства человека и традиционными ценностями, а также подчеркнул необходимость этического регулирования развития технологий в сфере искусственного интеллекта. Также было отмечено, что документ подпишет раввин Аарон Гуревич, представляющий Федерацию еврейских общин России, который отсутствовал на церемонии по уважительной причине.
Ранее патриарх Кирилл заявил о тревоге из-за использования искусственного интеллекта в проповедях.
Представители разных конфессий на съезде в Астане отметили невозможность появления у искусственного интеллекта таких качеств, как любовь и сострадание, и призвали к разработке этических правил для подобных систем.
В России впервые разработали и запустили исламский искусственный интеллект для помощи верующим в изучении мусульманской религии.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил о невозможности замены души имама на искусственный интеллект.