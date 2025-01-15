Эксперт усомнился в лидерстве США в рейтинге военной мощи

Аналитик Леонков раскритиковал лидерство США в рейтинге Global Firepower

Tекст: Елизавета Шишкова

В интервью с RT эксперт прокомментировал рейтинги военной мощи стран мира, подготовленные порталом Global Firepower.

Согласно данным, США заняли первое место в рейтинге на 2025 год. Леонков усомнился в достоверности этих показателей, отметив, что рейтинг основывается на количественных показателях, таких как военная техника, финансирование, территория и логистика, но не учитывает факторы боевого опыта и развитости военных традиций.

Леонков отметил, что участие государств в конфликтах и их исходы, а также развитость стратегических школ и военных традиций не учитываются в рейтинге. Эксперт привел пример США, которые, согласно рейтингу, имеют самую мощную армию, но при этом «с позором покинули Афганистан» и не добились значительных успехов в Сирии.

Он также подчеркнул, что США не смогли одержать победу в войне на Украине и не справились с йеменскими хуситами. Леонков отмечает, что помощь США не принесла Израилю успеха в секторе Газа. Это вызывает у него сомнения в том, как может быть, что самая мощная армия не справляется с такими задачами.

Ранее Global Firepower включил в рейтинг 145 стран и оценил их по 60 показателям, охватывающим военную мощь, бюджет на оборону, численность армии и доступные ресурсы, Россия заняла в нем второе место, уступив только США.