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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Джозеф Байден спалил остатки американского лидерства

    Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

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    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    9 комментариев
    15 января 2025, 14:06 • Новости дня

    Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира

    Global Firepower: Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира

    Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге военной мощи, уступив первое место США, следует из данных Global Firepower.

    Рейтинг оценивает свыше 60 факторов, включая финансовую ситуацию, географическое положение и логистические возможности. В списке представлены 145 государств, среди которых лидерами стали США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея, передает РИА «Новости».

    Также Global Firepower представил рейтинг военно-морских сил 47 стран мира по тоннажу. В этом списке российский флот уступает лишь США и Китаю.

    Состав первой пятерки армий мира остается неизменным, а в следующую пятерку вошли Британия, Франция, Япония, Турция и Италия. Украина заняла 20-ю строчку.

    Рейтинг Global Firepower составляется с 2005 года и является частью сети Military Factory, которая предоставляет информацию о вооружении стран.

    В октябре 2024 года журнал U.S. News and World Report назвал российскую армию сильнейшей в мире, при этом США оказались на втором месте, а израильская армия – на третьем.

    Украинская армия заняла восьмую позицию в этом рейтинге.

    Ранее президент Владимир Путин заявил американскому журналисту, что Россия стала сильнее вопреки ожиданиям Запада, а боеготовность ее армии самая высокая в мире.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Америка признала армию России сильнейшей в мире.

    14 января 2025, 16:46 • Новости дня
    В НАТО решили взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики

    Страны НАТО решили контролировать суда на Балтике за пределами своих территориальных вод

    В НАТО решили взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики
    @ CFOTO/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны НАТО будут искать правовые решения для контроля судов за пределами своих территориальных вод в Балтийском море, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил журналистам в Хельсинки после саммита государств Северной Европы и Балтии, что страны НАТО будут искать правовые решения, чтобы контролировать суда за пределами своих территориальных вод, передает ТАСС.

    Во вторник на саммите в Хельсинки генсек НАТО Марк Рютте объявил о создании миссии «Балтийский караул» (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря. В операции будут участвовать фрегаты и морская авиация. С предложением организовать такую миссию в конце ноября 2024 года выступил Туск. Он, не вдаваясь в детали инициативы, подчеркнул ее антироссийскую направленность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша на этой неделе заявила о намерении выделить свои корабли для участия в миссии НАТО по охране критически важной инфраструктуры на Балтике. Литва ранее также сообщила о своем решении подключиться к этой миссии.

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    14 января 2025, 17:18 • Новости дня
    Россотрудничество предложило генсеку НАТО учить русский язык

    Россотрудничество предложило генсеку НАТО учить русский язык онлайн или в Русских домах

    Россотрудничество предложило генсеку НАТО учить русский язык
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россотрудничество предложило генсеку НАТО Марку Рютте, упомянувшему русский язык в контексте угроз, начать изучение языка с помощью онлайн-курсов или посещения занятий в Русских домах, чтобы лучше понять русскую культуру и историю.

    Россотрудничество посоветовало генеральному секретарю НАТО Марку Рютте начать изучение русского языка с помощью онлайн-курсов, передает ТАСС.

    Это заявление стало ответом на его недавние слова о необходимости изучения русского языка в Европейском союзе, которые были восприняты как призыв к действиям. В Россотрудничестве отметили, что изучение русского языка открывает доступ к богатству русской культуры и ключ к пониманию истории, литературы и искусства.

    В ведомстве предложили Марку Рютте воспользоваться онлайн-курсом под названием «Русский для жизни и работы». Также они выразили готовность приветствовать его на очных занятиях в Русских домах, которые предлагают курсы по изучению русского языка.

    Ранее Рютте заявил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.


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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    15 января 2025, 11:14 • Новости дня
    В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике

    Депутат Госдумы Колесник: Запад раздувает тему разрыва подводных кабелей на Балтике, чтобы поскандалить

    В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике
    @ MIKKEL BERG PEDERSEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море – это элемент информационной войны, обрывы происходят постоянно и не всегда преследуют военно-политические цели, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. В последнее время неоднократно сообщалось о повреждении подводных энергетических и коммуникационных кабелей в Балтийском море, в ответ НАТО усиливает присутствие на Балтике.

    «Обрыв морского подводного кабеля – это рабочая ситуация. Подобные инциденты зачастую не преследуют военно-политические цели. Судно же «крутится» на поверхности, амплитуда серьезная. И случается, что грунт не удерживает якорь, а тот, в свою очередь, цепляет кабель. Я сам пару раз наблюдал такое», – отмечает депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер.

    «Сейчас внимание СМИ приковано к этой теме. Идет информационная война, поэтому любое происшествие, особенно на Западе, начинают подгонять под политическую ситуацию», – добавил собеседник. По словам парламентария, «сращивание» поврежденного кабеля не представляет проблемы для ремонтных судов. «Тем более Балтийское море достаточно мелкое, водолазы могут спокойно работать», – добавил спикер.

    Подобные инциденты также никак не влияют на работу американской гидроакустической противолодочной системы SOSUS. «Гидрофоны стоят по всему Мировому океану, но с ними ничего не случается. Поэтому я не вижу в обрыве кабелей признаков диверсий», – подчеркнул бывший морской офицер.

    Что касается решения НАТО усилить патрулирование в Балтийском море из-за инцидентов, то Колесник считает эти планы альянса политически мотивированными. «Вот когда взорвали «Северный поток – 2», это была серьезная комбинация. А сейчас стоит цель поднять шумиху, поскандалить», – подчеркнул спикер.

    Депутат не удивлен, что военное ведомство Швеции уже связало повреждение с китайским судном Yi Peng. «Дональд Трамп высказался об экономической войне с Китаем – и тут же начались истории с обрывами», – указал Колесник.

    Во вторник стало известно о повреждении в Балтийском море еще одного подводного кабеля, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что причиной повреждения может быть китайское судно Yi Peng, находившееся на якоре в 160 км от побережья Швеции. По мнению следователей, действия экипажа судна могли быть умышленными, потому что капитан якобы был завербован российскими спецслужбами для выполнения этой операции.

    Похожие инциденты происходили на Балтике в ноябре и декабре минувшего года. В конце декабря повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Финские правоохранители подозревают, что виновник обрыва EstLink 2 судно Eagle S, которое шло под флагом Островов Кука. При этом финская таможня бездоказательно утверждает, что корабль Eagle S якобы причастен к перевозке российских энергоресурсов.

    В ноябре произошел разрыв телекоммуникационного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационного кабеля между Швецией и Литвой. Тогда под подозрением также оказался китайский сухогруз.

    Во вторник генсек НАТО Марк Рютте в ходе проходящего в Финляндии саммита стран Североатлантического альянса Балтийского региона сообщил о начале операции «Балтийский караул», которая заключается в увеличении военного присутствия в Балтийском море ради усиления безопасности подводной инфраструктуры.

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    14 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

    Урегулирование ситуации на Украине должно проходить в формате переговоров между Москвой и Вашингтоном без участия других западных стран, заявил Патрушев в интервью KP.RU, передает ТАСС.

    «Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора [избранного президента США Дональда] Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада», – сказал Патрушев.

    Он подчеркнул, что не видит необходимости в участии Лондона и Брюсселя в этих переговорах, так как «разговаривать не о чем».

    Патрушев также отметил, что руководство ЕС уже давно перестало иметь право говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия и Румыния. Он считает, что эти страны заинтересованы в стабильности в Европе и занимают более взвешенную позицию в отношении России по сравнению с другими членами ЕС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

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    14 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет заявил о планах Трампа завершить все войны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты при избранном президенте страны Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты, заявил кандидат на пост американского министра обороны Пит Хегсет.

    Вашингтон намерен перенаправить ресурсы на более значительные угрозы, сказал Хегсет, выступая в комитете Сената по делам вооруженных сил Конгресса США, передает ТАСС.

    «Наконец, мы со всей ответственностью положим конец войнам, чтобы обеспечить приоритетность наших ресурсов и переориентироваться на более крупные угрозы. Мы больше не можем рассчитывать на «репутационное сдерживание», нам нужно реальное сдерживание», – заявил он.

    Ранее действующий президент США Джозеф Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    14 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Половина американцев поддержала планы Трампа сократить помощь Украине

    Опрос показал поддержку американцами планов Трампа по сокращению помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией, как это намерен сделать избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом.

    Как сообщает РИА «Новости», по данным опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом, 50% американцев поддерживают намерение Дональда Трампа сократить военную помощь Украине и инициировать переговоры с Россией. Опрос проводился с 7 по 11 января среди тысячи респондентов, с погрешностью ±3,1 процентных пункта.

    Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что при его администрации Украина не сможет рассчитывать на те же объемы помощи, которые предоставлялись во времена Джо Байдена. Этот шаг поддержали 50% респондентов, в то время как 44% выразили несогласие.

    Трамп также высказывал надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в течение полугода после его возвращения в Белый дом. Он уверен, что может урегулировать конфликт на Украине в течение одного дня, хотя в России считают, что проблема требует гораздо более сложного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при избранном президенте Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты.

    Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту и планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования.

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем. Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    14 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Глава комитета парламента Словакии признал спровоцированным конфликт на Украине

    Глава комитета парламента Словакии напомнил о победе СССР над фашизмом и признал конфликт на Украине спровоцированным

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета парламента Словакии Мариан Кери отметил важность памяти о победе СССР над нацизмом на встрече с Григорием Карасиным, подчеркнув, что забывать об этом опасно.

    На встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери подчеркнул важность сохранения памяти о победе СССР над фашизмом.

    Как сообщает ТАСС, Кери выразил благодарность за жертвы, принесенные советскими гражданами и солдатами Красной армии в борьбе с нацизмом. «Мы, словаки, не забываем и помним, что если бы не было огромных жертв граждан СССР и солдат Красной армии, то нацизм, фашизм никогда бы не был побежден. Это опасно забывать», – заявил он.

    Кроме того, на встрече была озвучена позиция Словакии по поводу конфликта на Украине. Мариан Кери подчеркнул, что война на Украине не была неспровоцированной, отметив, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот. Этот комментарий стал частью обсуждения текущих международных отношений и исторической памяти в контексте европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, а также парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами.

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    15 января 2025, 09:50 • Новости дня
    Захарова: Байден в заключительной речи сказал, как США сделали хуже миру
    Захарова: Байден в заключительной речи сказал, как США сделали хуже миру
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала финальную речь действующего президента США Джо Байдена, в которой он признал вред, нанесенный США другим странам.

    По ее словам, в своей заключительной речи Байден рассказал, какие действия США нанесли вред другим государствам, передает радио Sputnik.

    «Чем гордился Байден? Что он в качестве основного зерна своего пребывания у власти преподнес американскому народу и всему миру? Что он сделал в качестве главного достижения своих четырех лет? Он рассказал о том, как Соединенные Штаты вредили другим странам», – сказала Захарова.

    Она также отметила контраст между речью Байдена и пресс-конференцией министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подводящей итоги деятельности российской дипломатии за 2024 год.

    Захарова подчеркнула, что Россия стремится к созидательному и человечному взаимодействию с другими странами, в отличие от разрушительных действий США.

    Накануне Лавров заявил, что президент США Джозеф Байден с гордостью сообщил, будто смог вынудить 50 стран поддержать киевский режим, хотя на самом деле эти страны заставили участвовать в войне против России.

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    15 января 2025, 03:59 • Новости дня
    Кандидат на пост шефа Пентагона объяснил в Сенате США позицию Трампа по Украине

    Кандидат на пост шефа Пентагона Хегсет заявил сенаторам США о желании Трампа урегулировать конфликт на Украине

    Кандидат на пост шефа Пентагона объяснил в Сенате США позицию Трампа по Украине
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, обеспечив «настолько выгодные для украинцев условия, насколько это возможно», заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет на слушаниях в Сенате США.

    Хегсет на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената США заявил, что Трамп стремится к «завершению этого конфликта». «Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, Хегсет заявил о важности «активного сдерживания» России от действий, которые направлены против основных интересов США. Он подчеркнул, что Москва продолжает предпринимать шаги для расширения своего влияния, и США должны активно противодействовать этим попыткам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при Трампе окончат все вооруженные конфликты, Вашингтон намерен перенаправить ресурсы на более значительные угрозы.

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    14 января 2025, 15:53 • Новости дня
    Лавров стукнул ручкой о микрофон, обсуждая НАТО

    Лавров стукнул ручкой о микрофон, заявляя о влиянии НАТО на ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул зависимость Евросоюза от НАТО во время пресс-конференции, неожиданно ударив ручкой по микрофону после критического замечания.

    Подчеркнув, что Евросоюз создавался для европейцев, но теперь должен следовать указаниям НАТО в случае войны, Лавров стукнул ручкой по микрофону, передает «Российская газета».

    Дипломат отметил, что не только Евросоюз, но и Швейцария оказываются вовлеченными в так называемый военный шенген. По словам Лаврова, это свидетельствует о расширении влияния НАТО и нарушении обещаний альянса об отказе от доминирования.

    Министр также напомнил о продвижении НАТО к границам России, расширении альянса, а также планах по размещению военных баз в Крыму и на Азовском море. Он подчеркнул, что подобные действия противоречат договоренностям ОБСЕ, которые исключают доминирование одной страны или организации.

    Ранее Лавров заявил, что избранный президент США Дональд Трамп стал первым западным политиком, признавшим, что НАТО обманывало Россию по поводу нерасширения альянса на восток.

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    15 января 2025, 13:03 • Новости дня
    Кремль не исключил ответ на санкции США против энергетики

    Песков заявил о возможных мерах России в ответ на санкции США против ТЭК

    Кремль не исключил ответ на санкции США против энергетики
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия может ответить на санкции США против топливно-энергетического комплекса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что решения будут приниматься с учетом интересов страны и ее компаний, передает ТАСС.

    «Нельзя исключать ничего. Будет сделано то, что наилучшим образом отвечает интересам нашей страны», – отметил он.

    Также представитель Кремля заявил, что Россия сосредоточится на минимизации последствий введенных санкций для ее энергетического сектора.

    «Здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия этих мер, и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны прежде всего и наших компаний», – добавил он.

    Ранее Минфин США ранее объявил о введении блокирующих санкций против российских компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», включая их дочерние предприятия. Индия собирается отказаться от приема нефтяных танкеров, попавших под санкции США за перевозку российских грузов.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России.

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    15 января 2025, 10:33 • Новости дня
    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине
    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США могут предложить России возобновление космического сотрудничества, включая участие в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну, в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщило издание Hill.

    Издание пишет, что избранный президент США Дональд Трамп мог бы «подсластить сделку» по Украине, предложив президенту России Владимиру Путину активно сотрудничать в космической отрасли. В обмен на это Россия могла бы поспособствовать быстрому разрешению конфликта на Украине, предполагают авторы статьи, передает сообщает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что Россия может стать участником программы «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну. Также Россия получит доступ к технологиям и поставщикам, включая SpaceX.

    Издание пишет, что такое предложение может быть привлекательным для российского президента Владимира Путина.

    В ноябре прошлого года историк космонавтики Александр Железняков заявлял, что при Дональде Трампе сотрудничество России и США в космосе оставалось на низком уровне. Однако в прошлом стороны планировали совместную миссию на Венеру, а российские приборы устанавливались на американских станциях.

    В мае текущего года глава Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что сотрудничество с США фактически ограничивается Международной космической станцией.

    Ранее было подписано третье дополнение к соглашению Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС, которое касается трех полетов в 2025–2026 годах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие еще вопросы могут обсудить Путин и Трамп.

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    14 января 2025, 15:20 • Новости дня
    Лавров: Заявление США о поддержке Украины – завещание истребить все русское

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление администрации США о продолжении поддержки Украины «завещанием истребить все русское».

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году заявил, что заявление уходящей администрации США о продолжении поддержки Украины является «завещанием истребить все русское», передает ТАСС.

    «Когда уходящая администрация [США] в лице [госсекретаря США Энтони] Блинкена, [помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка] Салливана говорит, мы уверены, что новый Белый дом продолжит политику поддержки Украины. Это что, завещание истреблять все русское по-прежнему? Это не такая простая вещь, это очень опасная вещь», – сказал он. Лавров отметил, что такая политика ведется США для сдерживания конкурентов.

    Ранее Лавров обвинил администрацию Байдена в намерении усложнить жизнь избранному президенту США Дональду Трампу, а также отметил, что Трамп получает тяжелое наследство от предыдущих американских властей, в том числе в связи с ситуацией в Калифорнии.

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    15 января 2025, 01:55 • Новости дня
    В Белом доме рассказали о разговорах Байдена и Трампа об Украине

    Белый дом сообщил о попытке Байдена убедить Трампа поддерживать Украину для усиления ее позиции на переговорах с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в ходе дискуссий с будущим главой государства Дональдом Трампом настаивал на важности поддержки Украины для укрепления ее позиций в переговорах с Россией, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Эти разговоры он вел и с избранным президентом, чтобы продолжать (поддержку), сохранять импульс, чтобы, когда будут переговоры, Украина смогла занять позицию силы», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

    Кирби отметил, что Трампу предстоит определиться с подходом к безопасности Украины, включая возможность отмены действующего соглашения по безопасности. По словам Кирби, Байден ясно дал понять важность соглашения.

    Кроме того, Белый дом подчеркнул, что команда Трампа была в полной мере осведомлена о санкциях против российского энергетического сектора, введенных администрацией Байдена. Кирби заявил, что администрация Байдена проинформировала команду Трампа о всех решениях в области национальной безопасности, включая санкции. Однако он отказался комментировать реакцию команды Трампа, посоветовав обратиться за пояснениями к ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявляли, что Россия и Соединенные Штаты находятся недалеко от старта переговорного процесса, а будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель добиться завершения боевых действий на Украине за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

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    14 января 2025, 19:32 • Новости дня
    Кандидат в министры обороны Хегсет решил оценить эффективность сил США в Европе
    Кандидат в министры обороны Хегсет решил оценить эффективность сил США в Европе
    @ IMAGO/Andreas Beil/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил о намерении пересмотреть военное присутствие США в Европе, акцентируя внимание на необходимости адаптации к изменяющейся геостратегической ситуации.

    Как передает ТАСС, на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, Хегсет отметил важность глобального обзора расстановки сил с целью оценки эффективности текущих военных миссий, выполняемых Европейским командованием Вооруженных сил США (USEUCOM).

    Хегсет подчеркнул необходимость произвести переоценку выделенных сил и миссий в свете конкурентной геостратегической обстановки. Он указал, что данное решение будет принято на основе анализа, если его утвердят на пост министра обороны. «Мы должны быть уверены в том, что наши силы и миссии соответствуют целям национальной стратегии обороны», – заявил Хегсет.

    Он также отметил, что в случае его утверждения на посту министра, одной из первых задач станет проведение этого глобального обзора. Подобные шаги, по его словам, помогут Соединенным Штатам эффективно приспосабливаться к динамично меняющейся международной ситуации и продолжать обеспечивать безопасность союзников в Европе.

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