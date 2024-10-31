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    Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире
    31 октября 2024, 18:20 Мнение

    Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

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    Российская армия – самая сильная в мире. Об этом заявили специалисты американской US News and World Report, составившие рейтинг армий мира на основе их восприятия респондентами. На втором месте оказались США, а на третьем… нет, не Китай, а Израиль. Китайцы разместились на четвертой позиции, а на пятой и шестой опять неожиданности – Южная Корея и Иран. Британцы – седьмые, украинцы – восьмые, немцы – девятые, турки – десятые. Французы, которые искренне считают свою армию сильнейшей в Европе, оказались лишь на 11-м месте. А прямо за ними белорусы.

    Казалось бы, рейтинг крайне странный. У России меньше солдат, чем у Китая. Меньше расходов на оборону (в разы), чем у США. И тем не менее она – на первом месте. Третье место Израиля выглядит еще более странным – учитывая размеры вооруженных сил еврейского государства, а также, казалось бы, его неспособность победить даже ХАМАС и «Хезболлу», не говоря уже о каких-то более серьезных оппонентах.

    Кое-кому может показаться, что расстановка стран имела исключительно политический характер. Так, Россию поместили на первое место для того, чтобы каким-то образом оправдать разворачивающуюся на Западе антироссийскую истерию. Оправдать требования ряда европейских и американских политиков вкладывать бюджетные деньги в ВПК, а также тратить ресурсы на сдерживание России и ее якобы планов по вторжению в ЕС. Сдерживание в том числе и за счет дальнейшего спонсирования киевского режима.

    И тем не менее логика в этом рейтинге есть. Логика не только политическая, но и жизненная.

    Прежде всего, главным параметром мощи армии является не количество вбуханных в нее денег, не численность и не масштаб помпезных учений. Все это меркнет по сравнению с боевым опытом. И чем масштабнее опыт – тем сильнее армия.

    Именно поэтому Россия находится на первом месте. Российская армия является одной из двух в мире, имеющих боевой опыт сражений с полноценными армиями противника – и единственной в мире, которая это сражение переживет (от второй – украинской – по итогам СВО мало что останется). Соответственно, российское оружие, навыки, организация вооруженных сил – все это приспособлено для ведения полномасштабных боевых действий.

    Как, впрочем, и у Израиля. Да, армия еврейского государства маленькая – однако она постоянно воюет. И не против мужиков в халатах и тапочках, а против вполне организованных группировок ХАМАС и «Хезболла». Израильские системы ПВО, вынужденные постоянно отражать ракетные удары (как в виде водопроводных труб, начиненных порохом, так и вполне современные ракеты, поставленные палестинцам и ливанцам Ираном), являются одними из самых современных в мире. Наряду, опять же, с российскими.

    Что касается опыта применения дронов – средств войны будущего, то тут опять же, российская армия впереди планеты всей. Да, мы еще по ряду параметров отстаем от украинцев, однако – и в этом важное преимущество России – Москва организовала массовое производство дронов на своей территории. Так называемые оранжереи Шойгу, где разрабатываются и постоянно модифицируются отечественные образцы – в отличие от той же Украины, которая зависит от внешних поставок.

    Остальная российская техника тоже под стать. Опыт войны на Украине продемонстрировал силу простоты – чем более простой механизм, тем он более надежен и «солдатоустойчив» в ходе боевых действий. И тем более приспособлен к постоянной эксплуатации. Взять хотя бы тот же американский танк Abrams – на украинских фронтах этих танков уже набили более десятка единиц (то есть от трети до половины поставленных киевскому режиму вообще), но при этом нет ни одного задокументированного свидетельства победы Abrams в боевых действиях против российских аналогов. По сути, из всей номенклатуры вооружений, поставленной киевскому режиму, полностью успешно показали себя на поле боя лишь РСЗО HIMARS (за счет дальности и точности), а также ракеты ATACMS и Storm Shadow (по той же причине).

    Еще одной важнейшей составляющей является образ. Восприятие вооруженных сил потенциальными соперниками и партнерами. И здесь, опять же, российская армия занимает абсолютно свое место. Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе. Грузия, Сирия – и теперь продвигаются на Украине. Да, Вооруженные силы РФ совершили ряд ошибок в начале кампании – однако затем в 2023-м и особенно в 2024 году военное преимущество Москвы стало для всех очевидным.

    Именно поэтому Соединенные Штаты весьма негативно оценивают перспективы победы Украины в войне. Именно поэтому европейские страны разводят руками и говорят, что их арсеналы опустошены – а Россия все равно побеждает (и если, мол, она придет в Европу, то сопротивляться ей будет нечем). Именно поэтому Грузия наотрез отказалась открывать второй фронт в интересах Украины. Именно поэтому президент Молдавии Майя Санду – при всей ее нелюбви к России – отказалась давать санкцию киевскому режиму на геноцид в Приднестровье (под предлогом проведения «контртеррористической операции»).

    И именно поэтому по итогам СВО российская армия окажется самой мощной в мире. Достаточно мощной для того, чтобы защитить Россию от всех тех угроз, которые Запад ей будет создавать на разных направлениях.

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