  • Новость часаСтало известно об отступлении ВСУ из Курахово
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

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    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

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    30 октября 2024, 11:57 • Новости дня

    Минобороны опубликовало кадры освобождения Селидово

    Минобороны опубликовало кадры освобождения Селидово
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны продемонстрировало кадры, на которых бойцы группировки «Центр», поддерживаемые бронегруппой и ударами дронов, успешно занимают стратегически важные позиции на окраине Селидово в ДНР.

    В Telegram-канале ведомства опубликованы видеоматериалы, демонстрирующие активные действия военнослужащих группировки войск «Центр».

    В рамках операции бойцы 15-й и 30-й мотострелковых бригад, действуя в своих зонах ответственности, при поддержке бронегруппы быстро проникли в лесополосы, уничтожая укрепленные позиции противника.

    Ударные дроны также активно использовались для нанесения поражений живой силе и технике противника, что способствовало продвижению штурмовиков.

    Министерство обороны России сообщило об освобождении города Селидово в Донецкой народной республике. В освобожденном городе Селидово в ДНР российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета. Украинская армия пыталась прорваться из Селидово, но при этом потеряла большое число бойцов.

    30 октября 2024, 00:21 • Новости дня
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Мотоциклисты пятой бригады 51-й армии, которая продвигается к Курахово, привезли российских танкистов к украинскому танку, мешающему наступлению, чтобы те отогнали его в сторону, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

    Сладков в Telegram пояснил, что позиции вооруженных сил Украины в районе Курахово «мощно укреплены». Однако российской пятой бригаде удалось «выдолбить в этой линии обороны проход, сосредоточив огонь танков и артиллерии в одном месте».

    Попытавшись предотвратить «прорыв российской брони», ВСУ «заткнули пролом украинским танком», несмотря «на попадания нашей артиллерии». Украинские танкисты попытались сбежать, но были уничтожены «коптерщиками» пятой бригады.

    Тем временем два мотоциклиста пятой бригады посадили «за собой двоих наших танкистов» и подвезли их к брошенному танку ВСУ. Российские танкисты преодолели «путанку» (стальную проволоку), забрались в танк и отогнали его в сторону.

    «Украинские артиллеристы попадают в танк несколько раз, и он застревает в развалинах Курахово. Проход был снова освобожден для наших атак», – сообщил Сладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО российскими военными активно применяется легкая мототехника – мотоциклы и квадроциклы. Сообщалось, что у мотоштурмовиков есть особая тактика, которая отлично зарекомендовала себя при стремительном освобождении Урожайного и Старомайорского.

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    30 октября 2024, 04:00 • Новости дня
    FT заявила о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам

    Financial Times заявила о «начальной стадии» переговоров России и Украины о прекращении ударов по энергообъектам

    FT заявила о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский дипломат заявил, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, пишет Financial Times.

    «Идут переговоры в начальной стадии», – сказал дипломат, пояснив, что «ведутся переговоры об энергетических объектах».

    При этом высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что Киев не намерен отказываться от ударов по целям в России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, с целью оказания давления на Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Для Украины перед началом зимы потенциальная сделка по энергообъектам представляет особую важность, говорится в статье. Собеседники FT предположили, что Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока в приграничье Курской области находятся украинские военные, пишет «Коммерсант».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в интервью Financial Times назвал отказ от ударов по энергетической инфраструктуре возможным первым шагом к перемирию с Россией.

    По информации Washington Post, Россия и Украина уже планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    30 октября 2024, 01:33 • Новости дня
    Кадыров сообщил о гибели пленных солдат ВСУ из-за атаки украинского дрона

    Кадыров сообщил о гибели украинских пленных в результате атаки дрона на Российский университет спецназа в Чечне

    Tекст: Антон Антонов

    Атака украинского беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Чечне привела к гибели украинских пленных, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров указал, что «жертв с нашей стороны нет», но есть жертвы «среди украинских пленных». Как пояснил Кадыров, «на каждом стратегическом объекте» в Чечне, включая РУС, содержится до десяти украинских пленных.

    «Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам», – заявил он в Telegram.

    Напомним, в результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша одного из здании. Кадыров заявил, что атака повлечет «возмездие».

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    29 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Торского откроет армии России путь к Красному Лиману

    Военный аналитик Рожин: Торское откроет армии России путь к Красному Лиману и Славянску

    Рожин: Освобождение Торского откроет армии России путь к Красному Лиману
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Село Торское является воротами к Красному Лиману, городу, который может открыть для России перспективы взятия Славянска или Купянска. Противник это осознает, поэтому будет перебрасывать на его оборону дополнительные подразделения, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее российские войска продвинулись к северной окраине Тернов и зашли в Торское.

    «В настоящее время более реалистичной целью для освобождения выглядят Терны. Населенный пункт примыкает к реке. То есть украинские войска поддерживают логистическую связь с этим селом лишь благодаря контролю над Торским. Соответственно, одновременное давление на обе точки вынудит ВСУ сосредоточить усилия лишь на одной из них», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    «При сохранении текущих тенденций на фронте противник, скорее всего, пожертвует именно Тернами. Поэтапное окружение села с нашей стороны создаст для угрозу полного логистического разрыва с ним. Удерживать его в таких условиях попросту нет смысла. Рано или поздно наши оппоненты примут решение оставить деревню», – отмечает он.

    «С Торским ситуация сложнее. Противник намерен за него сражаться, так как речь идет о своеобразных «воротах», способных открыть России возможности продвижения к Красному Лиману. Очевидно, что ВСУ будут стягивать сюда резервы. Численность присланных бригад, а также их оснащение во многом предопределит скорость освобождения села», – акцентирует эксперт.

    «Если добиться контроля над Тернами у наших военных получится, скорее всего, примерно до конца осени, то с Торским так не удастся. Однако в стратегическом плане общий ход развития событий на фронте играет в нашу пользу. Пытаясь своевременно реагировать на угрозы потери села, противник будет перебрасывать сюда подразделения с близлежащих направлений», – рассуждает собеседник.

    «Соответственно, другие участки фронта начнут ослабевать, что подарит Российской армии возможность развить уже достигнутые успехи даже вдали от Торского и Терн. Схожие процессы мы уже наблюдали под Угледаром. Украинские войска не могут адаптироваться под набранный темп наступления России», – отмечает он.

    «При этом важно понимать, что основной целью наших военных все же является именно Торское. В перспективе его освобождение откроет нам путь к Красному Лиману, потеря которого значительно ухудшит положение ВСУ. Оттуда мы сможем выйти к Славянску или Купянску, городам, имеющим неоценимое стратегической значение для обеих сторон», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска продвинулись к северной окраине Тернов и зашли в Торское. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «За оба оккупированных населенных пункта начались освободительные бои», – уточнил он. По его словам, на данном участке фронта уже наращивается количество артиллерийских ударов, в том числе и по Ямполовке.

    Между тем продолжается освобождение ДНР. Во вторник в Минобороны сообщили, что группировки войск «Центр» сумели полностью взять под контроль Селидово. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия для ВСУ от потери данного города. Кроме того, накануне были взяты Горняк и Доброволье.

    По прогнозам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, полное освобождение республики стоит ожидать уже в ближайшие месяцы. «Это я знаю точно, и я это вижу, чувствую по линии фронта», – отметил он.

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    29 октября 2024, 14:08 • Новости дня
    Кадыров пообещал возмездие за атаку дрона на университет спецназа в Чечне

    Кадыров пообещал «возмездие, которое не снилось», за атаку дрона на Чечню

    Кадыров пообещал возмездие за атаку дрона на университет спецназа в Чечне
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атака беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа (РУС) в Чечне повлечет «возмездие, что даже им не снилось», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров заявил о готовности принять ответные меры на атаку беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа в Чечне, передает ТАСС.

    «Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось», – заявил Кадыров, добавив, что «шутить Чечня не позволит».

    Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша пустующего здания.

    До этого президент России Владимир Путин посетил Российский университет спецназа в Гудермесе.

    Сообщалось, что в зоне проведения СВО на Украине находится ряд чеченских подразделений, с начала СВО туда отправились более 29 тыс. бойцов.

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    30 октября 2024, 08:39 • Новости дня
    Авиация нанесла массированный удар по позициям ВСУ на Запорожской линии

    Российская авиация нанесла удар по украинским войскам на Запорожской линии

    Авиация нанесла массированный удар по позициям ВСУ на Запорожской линии
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Российская авиация нанесла массированный удар по украинским войскам на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, что привело к повреждениям инфраструктуры в регионе, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российская фронтовая авиация провела массированный авиаудар по позициям украинских вооруженных сил на Ореховском направлении в Запорожской области, передает РИА «Новости». Рогов сообщил, что удары были нанесены рано утром. Основные цели атак располагались в районе городов Орехов и Малая Токмачка.

    Рогов заявил: «Сегодня рано утром наша фронтовая авиация нанесла массированный удар по позициям и скоплению бронетехники и живой силы украинских войск на Ореховском направлении». По его словам, удары производились авиабомбами ФАБ-500, что позволило нанести серьезный урон противнику.

    Также известно, что несколько объектов инфраструктуры в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области получили повреждения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров. Однако подробности о характере повреждений или количестве объектов не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали автозаправку в Энергодаре, в результате чего погиб человек, а город остался без электроснабжения. ВСУ ранее повредили тепловой узел в Энергодаре перед началом отопительного сезона.

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    30 октября 2024, 05:55 • Новости дня
    В Раде оценили количество дезертиров в ВСУ

    Депутат Рады Скороход сообщила о более чем 100 тыс. случаев дезертирства в ВСУ

    В Раде оценили количество дезертиров в ВСУ
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Число случаев дезертирства и самовольного оставления части в вооруженных силах Украины превысило 100 тыс., заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

    Скороход отказалась называть точное число случаев дезертирства и самовольного оставления части. При этом она подчеркнула, что не может ответить на вопросы граждан, которые недовольны сложившейся ситуацией в ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По ее словам, украинцы спрашивают, почему «бывшие рабочие» теперь вынуждены сидеть в окопах, а «военные, большие офицеры – все в тылу». «Почему у нас сражается от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии? Почему?» – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине увеличилось число случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части в несколько раз с 2022 года. Председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко признал тенденцию к увеличению числа случаев дезертирства.


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    29 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    ВСУ потеряли гарнизон для обороны Красноармейска возле Селидово

    Украинские войска потеряли в Селидове гарнизон, предназначенный для обороны Красноармейска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска понесли значительные потери в Селидове и окрестностях, потеряв часть гарнизона, который должен был оборонять Красноармейск, сообщили в силовых структурах РФ.

    Как передает ТАСС, в результате боев за Селидово и ближайшие населенные пункты украинские войска потеряли значительную часть сил, предназначенных для обороны Красноармейска, также известного как Покровск.

    «В ходе боев в Селидово, Горняке, Украинске и ряде сел противник лишился существенной части гарнизона, который должен оборонять Красноармейск», – заявил представитель силовых структур.

    Кадры объективного контроля подтверждают наличие нескольких тысяч убитых и раненых украинских солдат. Подобные потери могут повлиять на способность ВСУ удерживать оборону в стратегически важном Красноармейске.

    Министерство обороны России сообщило об освобождении города Селидово в Донецкой народной республике. В освобожденном городе Селидово в ДНР российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета. Украинская армия пыталась прорваться из Селидово, но при этом потеряла большое число бойцов.

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    30 октября 2024, 01:55 • Новости дня
    Швейцария сочла невозможным использовать российские активы для кредита Киеву

    Госсекретариат экономики Швейцарии заявил о невозможности предоставить Киеву кредит за счет российских активов

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцария не может по примеру G7 использовать доходы от заблокированных российских активов для займов Украине, заявил официальный представитель Госсекретариата экономики Швейцарии Фабиан Майенфиш.

    Майенфиша спросили, собирается ли Швейцария в данном вопросе последовать примеру стран G7. Он ответил, что ситуация в Швейцарии отличается от ситуации в странах Группы семи, передает ТАСС.

    «Никакая непредвиденная прибыль от иммобилизованных средств российского Центрального банка не генерируется», – заявил Майенфиш.

    Он пояснил, что «активы швейцарских финансовых институтов не хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг, а депонируются в коммерческих банках в виде ликвидных средств».

    Таким образом, в отличие от стран G7, договорившихся об обслуживании займов Киеву за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России, Швейцария не располагает аналогичными возможностями. Майенфиш подчеркнул, что у его страны отсутствуют «непредвиденные прибыли, которые могли бы послужить основой для кредита, подобного кредиту G7».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 и главы минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

    В свою очередь, министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович заверил, что российские активы в Сербии будут защищены в соответствии с международным правом, несмотря на давление Запада.

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    30 октября 2024, 06:24 • Новости дня
    Госдолг Украины превысил 155 млрд долларов
    Госдолг Украины превысил 155 млрд долларов
    @ Александр Демьянчук/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Государственный долг Украины в сентябре достиг рекордных 155,56 млрд долларов, свидетельствуют данные украинского минфина.

    В сентябре зафиксирован рост в 0,56% по сравнению с предыдущим месяцем, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Замдиректора департамента по бюджетным вопросам МВФ Ира Дабла-Норрис отмечала необходимость реформирования налоговой системы Украины для борьбы с растущим государственным долгом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совокупный госдолг Украины увеличился с 97,95 млрд долларов в 2021 году до 152,2 млрд долларов в июне 2024 года.


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    30 октября 2024, 12:18 • Новости дня
    Политолог объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ

    Политолог Скачко: Массовое дезертирство – последняя стадия перед антивоенными выступлениями на Украине

    Политолог объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восприятие украинскими военными бессмысленности боевых действий повышает у ВСУ желание выжить. В такой ситуации у них два варианта: либо сдаться в плен, либо дезертировать. При этом самовольное оставление части – одна из последних стадий перед возможными антивоенными выступлениями на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Верховной раде сообщили о более чем 100 тыс. случаев дезертирства в ВСУ.

    «В середине 2022 года численность украинской армии составляла чуть больше миллиона человек. Сейчас каждый десятый военный – дезертир. Такие цифры свидетельствуют об общем неблагополучии как в ВСУ, так и в обществе в целом», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Он пояснил: в стране постепенно исчезает даже бытовой патриотизм, на котором держалась авантюра с вторжением в Курскую область. «На этом фоне Украина автоматически становится нападающей стороной», – уточнил собеседник. Кроме того, тенденция роста случаев дезертирства объясняется и тем, что офис Владимира Зеленского не может вразумительно ответить, для чего воюет Украина и зачем должны погибать украинцы.

    По прогнозам Скачко, ситуация в рядах ВСУ будет лишь усугубляться. «По мере развития наступления российской армии и мощи ударов ВС России, число случаев самовольного оставления воинской части и неисполнения приказов будет лишь расти. Ведь восприятие бессмысленности боевых действий повышает желание выжить. В такой ситуации у украинца два варианта: либо сдаться в плен, либо дезертировать», – считает он. Вместе с тем, самовольное оставление части – одна из последних стадий перед возможными антивоенными выступлениями на Украине, заключил Скачко.

    Ранее на Украине заявили о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ и неисполнения приказов. Глава Верховного суда страны Станислав Кравченко назвал ситуацию угрожающей. «Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставления воинской части есть», – сказал он.

    По словам депутаты Верховной рады Украины Анны Скороход, число случаев дезертирства в ВСУ превысило 100 тыс. Она отказалась называть точные цифры. Скороход также подчеркнула, что не может ответить на вопросы граждан, которые недовольны сложившейся ситуацией в украинской армии.

    По ее словам, украинцы спрашивают, почему «бывшие рабочие» теперь вынуждены сидеть в окопах, а «военные, большие офицеры – все в тылу». «Почему у нас сражается от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии? Почему?» – возмутилась она.

    В середине октября украинские СМИ отмечали, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тыс. уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тыс. – по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.

    Накануне Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

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    30 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Таманская дивизия освободила Кругляковку в Харьковской области
    Таманская дивизия освободила Кругляковку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии в последние сутки освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Группировка войск «Запад» установила контроль над Кругляковкой, указало Минобороны в своем Telegram-канале. Отдельно отмечается, что министр обороны Андрей Белоусов поздравил с освобождением поселка военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

    «Военнослужащие 1-го танкового и 15-го мотострелкового полков доблестно борются с неонацистами на Донецкой земле в ходе специальной военной операции, взламывают оборону противника и отбрасывают его назад», – указал глава ведомства.

    Он подчеркнул, что бойцы проявляют стойкость и отвагу, повторяя подвиги ветеранов-фронтовиков, боровшихся за освобождение страны от фашистов в годы Великой Отечественной войны.

    Также группировка поразила живую силу и технику 14-й, 63-й, 92-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Петропавловки и Берестового. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 410 военнослужащих и значительное количество техники, включая БМП и РСЗО.

    Группировка «Север» поразила украинские формирования в Харьковской области и отразила две контратаки 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери украинских сил в зоне ее действия составили до 70 человек, несколько единиц техники, включая гаубицы Д-30.

    Южная группировка ударила по механизированным и штурмовым бригадам ВСУ. Украинская сторона потеряла до 520 человек, бронетехнику и артиллерийские установки. В зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия потеряла до 515 человек.

    Во вторник Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). До этого накануне ВС России освободили три других населенных пункта на Украине.

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    30 октября 2024, 07:23 • Новости дня
    Украинские военные применили «тихую атаку» при ударе дрона по автобусу в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные применили тактику «тихой атаки» при ударе дроном-камикадзе по автобусу в Горловке, погиб человек, двое ранены, сообщил мэр города Иван Приходько.

    По его словам, украинские военные применили тактику «тихой атаки» при ударе дроном-камикадзе по автобусу в Горловке в ДНР, передает РИА Новости.

    Мэр города объяснил, что беспилотный летательный аппарат был поднят в воздух, затем выключил винты и «просто камнем упал на автобус». Это произошло, несмотря на наличие на автобусе систем радиоэлектронной борьбы, которые оказались неэффективными в данной ситуации. В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.

    Приходько также отметил, что атаки дронов на Горловку продолжаются с постоянной интенсивностью. По его словам, ВСУ ежедневно совершают не менее 20 атак с использованием беспилотников.

    «Иногда количество ударов беспилотниками больше, иногда меньше, в среднем это от 20 до 40 атак в сутки», – подчеркнул он.

    Накануне средства противовоздушной обороны отразили обстрел ЛНР со стороны ВСУ, сообщалось, что украинские военные запустили ракеты неустановленного типа. Часть из них разорвалась в промзоне, обошлось без жертв и разрушений среди гражданского населения.

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    29 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    Председатель Верховного суда Украины признал рост числа дезертиров в ВСУ

    Председатель Верховного суда Украины Кравченко признал тенденцию к увеличению случаев дезертирства в ВСУ

    Председатель Верховного суда Украины признал рост числа дезертиров в ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Антон Антонов

    В Вооруженных силах Украины растет число случаев дезертирства и самовольного оставления части, сообщил председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко.

    «Значительная тенденция на увеличение самовольного оставление части есть», – приводит слова Кравченко РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Он подчеркнул, что конкретные цифры пока не проанализированы. По его словам, речь о самовольном оставлении части, дезертирстве и неисполнении приказов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине с 2022 года число случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части увеличилось в несколько раз, и за восемь месяцев 2024 года было зафиксировано более 45 тыс. инцидента, тогда как за аналогичный период 2022 года – около 10 тысяч.

    Украинский политолог Сергей Гайдай назвал насильно мобилизованных украинцев небоеспособным балластом, отметив, что только один из 25 может быть готов к бою.

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    30 октября 2024, 08:11 • Новости дня
    Пленный из «Азова» счел жизнь в плену лучше службы в ВСУ

    Пленный из батальона «Азов» заявил о лучших условиях в плену, чем в ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Пленный из батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), осужденный в России, утверждает, что условия в плену лучше, чем служба в ВСУ, где на «Азовстали» приходилось сталкиваться с нехваткой техники и еды, добывая пропитание под обстрелами.

    Пленный военнослужащий украинского националистического батальона «Азов» по имени Роман поделился с ТАСС впечатлениями о жизни в российской колонии. Он утверждает, что условия его содержания там лучше, чем служба в Вооруженных силах Украины. Роман рассказал: «Это самое лучшее место [из всех], где я был раньше [в ходе боевых действий]».

    По словам Романа, в колонии к нему относятся хорошо, он имеет возможность переписываться с родственниками жены, живущими в Донецкой народной республике. В свободное время он занимается чтением.

    История Романа началась в Донецкой области, где он работал водителем до 2014 года, после чего из-за финансовых трудностей пошел на службу в армию. Как следует из материалов дела, он служил в спецназовском отряде батальона «Азов» и в марте 2022 года сдался в плен по приказу командира.

    Он отметил нехватку людей и техники на заводе «Азовсталь», что затрудняло ведение боевых действий. «Технику по неосторожности просто выстроили, как на параде, и ее очень быстренько уничтожили», – рассказал он.

    Роман также описал тяжелые условия перед сдачей в плен, включая голод и необходимость добывать еду под бомбежками с разрушенного склада. 24 мая 2024 года Верховный суд ДНР приговорил его к 13 годам лишения свободы за попытку убийства мирного жителя и применение запрещенных методов ведения войны.

    Ранее украинский военнопленный Борис Довбик заявил о существовании в ВСУ спецотрядов, занимающихся расстрелом дезертиров. Пленный украинский военный Василий Багрий подчеркнул, что на Украине почти не осталось здоровых людей для ведения боевых действий и призвал свергнуть власти через Майдан, обвиняя их в уничтожении страны.

    краинские пехотинцы из 63-й отдельной механизированной бригады, вооруженные натовским оружием, добровольно сдались в плен российским военным на Харьковском направлении, заявив, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США.

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