Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Российские войска освободили Селидово в ДНР
Российские подразделения освободили город Селидово в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России во вторник.
Операцию по освобождению удалось провести благодаря успешным действиям соединений и воинских частей группировки «Центр», указало ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что город полностью освобожден от ВСУ.
Газета ВЗГЛЯД изучала, какие перспективы откроет освобождение Селидово, и почему операция по установлению контроля над ним схожа с операцией в Угледаре.
Напомним, украинские подразделения пытались выбраться из Селидово, но теряли много людей.