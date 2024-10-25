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    25 октября 2024, 22:00 • Общество

    Взятие Селидово пройдет по угледарскому сценарию

    Взятие Селидово пройдет по угледарскому сценарию
    @ Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российские военные вошли в центр города Селидово. В западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ, однако в экспертном сообществе считают, что в скором времени противник оставит свои позиции. Какие перспективы откроет освобождение Селидово и почему операция по его взятию будет напоминать события в Угледаре?

    Российские войска прорвались в Вишневое, расположенное к западу от Селидово (ДНР). Как сообщает военкор Александр Коц, город практически взят в кольцо. «Отсюда – чуть больше двух километров до трассы Е50, соединяющей Селидово с Покровском. Ее взятие под огневой контроль грозит перерезать снабжение местного гарнизона», – пишет он.

    «Счет засевшей в городе группировки ВСУ пошел на дни. В точности повторяется Авдеевский и Угледарский сценарии: продавливание флангов, изоляция района боевых действий и узкий коридор, по которому противнику негласно предлагается покинуть населенный пункт. И больше никаких лобовых штурмов», – рассуждает Коц.

    Войти в пределы городской черты ВС РФ удалось еще вчера. Украинский военный с позывным Осман рассказывал, что российские бойцы «проникают и проводят рассредоточение по домам и подвалам». Он добавил, что операторы дронов ВСУ вынуждены совершать по сто боевых вылетов в день для того, чтобы хоть как-то сдержать наступление.

    На этом фоне командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин* призвал готовить к обороне Днепропетровскую область (о чем газета ВЗГЛЯД писала еще в начале октября). «Мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим наскоро готовя эти города к обороне. Все это нужно планировать и строить прочную линию обороны раньше времени. А не ждать, пока линия фронта двигается в очередной населенный пункт», – считает он.

    Недовольство выражают и украинские парламентарии. Так, депутат Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале пишет: «Селидово уже преимущественно завоевано россиянами. В Купянск они зашли. Необходимо готовить круговую оборону Павлограда и Изюма. Чем занимается Сырский? Сортами лжи». Напомним, Павлоград находится в Днепропетровской области, а Изюм в Харьковской.

    Активные боевые действия в районе Селидово начались в понедельник. Тогда российским военным удалось заблокировать группировку противника и добиться огневого контроля над населенным пунктом. Это значительно ограничило логистические и маневренные возможности украинской армии для безопасного выхода из окружения.

    «Это грозит катастрофой для ВСУ», – оценивал сложившуюся ситуацию британский военный эксперт Александр Меркурис. Он отмечал, что из-за потери путей сообщения украинские военные в Селидово не могут получать важные поставки для продолжения боевых действий. Аналитик также указал на возможность скорой сдачи в плен местной группировки.

    По словам главы ДНР Дениса Пушилина, успешное продвижение российских военных вглубь Селидово ранее стало возможным благодаря взятию Зоряного (Звездного). Наступление на данном участке фронта ломает систему снабжения противника, что может сказаться на дальнейших действиях украинских войск.

    Между тем ВС России продолжают освобождение всей территории ДНР. По актуальным данным Минобороны, военным удалось взять Новосадовое, Зоряное и Серебрянку. За неделю потери противника на данном направлении составили более трех тысяч человек, 28 боевых бронированных машин, 35 орудий полевой артиллерии и 23 автомобиля.

    При этом сами украинские военные описывают ситуацию в Селидово как «критическую», где «очень много русских и очень мало наших». «Это наступление напоминает стаю мышей, бегущих к зерну и одному коту, который не понимает, что ему делать», – цитируют одного из солдат ВСУ авторы отраслевого Telegram-канала «Военкоры русской весны».

    По их данным, в настоящий момент группировка войск «Центр» также проводит фланговый маневр, который грозит окружением украинской армии. «Через Вишневое проходил основной путь снабжения селидовского гарнизона ВСУ, который теперь полностью перерезан», – добавляют они.

    Инициатива в рамках боевых действий в Селидово принадлежит российской стороне,

    сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. «В настоящий момент войска уже зашли в город сразу с трех направлений: с севера, с юга и востока. Таким образом, более трети населенного пункта уже находится под нашим контролем. Очень важно, что бойцам удалось занять районы, в которых сосредоточены жилые многоэтажки», – говорит эксперт.

    «Это дает нам преимущество над противником – мы можем вести огонь с высот и четко контролировать каждый шаг солдат ВСУ. Местная украинская группировка осознает всю сложность складывающейся ситуации. По некоторым данным, их военные уже начали отходить к северо-западным окраинам», – отмечает он.

    «Цель их движения – дорога из города. Противник готовит пути будущего отступления. Фактически повторяется сценарий Угледара. Прогнозировать сроки освобождения Селидово сложно. Мы не стремимся к быстрому штурму. Задача российских военных – обеспечить максимально «мягкую» для местной инфраструктуры операцию», – акцентирует собеседник.

    «Поэтому мы пытаемся выбивать ВСУ постепенно.

    Украинская армия будет оставлять район за районом, ощущая опасность окружения. После обеспечения полного контроля над Селидово перед Россией откроются новые возможности на юго-западе от населенного пункта», – рассказывает эксперт.

    «Вокруг города практически отсутствуют серьезные оборонительные сооружения. То есть дальнейшее продвижение отсюда будет происходить достаточно легко, вплоть до следующих значимых поселений. Фактически перед нами вырисовывается хороший плацдарм с юга для осуществления наступления на Красноармейск (Покровск)», – полагает он.

    «Нельзя забывать и том, что Селидово является важным логистическим узлом. Здесь сходятся важные автомобильные трассы, которые значительно повышали маневренные возможности ВСУ. Российская же армия, наоборот, свое положение исправляет, что благотворно скажется на снабжении наших группировок», – заключил Рожин.

    *относится к «Азову», признан террористической организацией

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