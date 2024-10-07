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    7 октября 2024, 17:00 • Общество

    Днепропетровскую область готовят к приходу российских войск

    Строительство ВСУ новых линий обороны в тылу сочли признаком паники

    Днепропетровскую область готовят к приходу российских войск
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    После потери Угледара ВСУ принялись за возведение очередной линии обороны. На этот раз противник пытается окопаться на стыке Днепропетровской области и ДНР. В экспертном сообществе сомневаются в успехе задумки. Как новые оборонительные линии скажутся на ходе боевых действий?

    ВСУ создают новые линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР, а также непосредственно в районе Красноармейска (Покровска). Как сообщают украинские СМИ, фортификационные сооружения впервые возводятся на дороге к Днепру. Предположительно, укрепления расположат между двумя важными населенными пунктами: Межевой и Славянкой.

    «Судя по карте укреплений, которые экстренно достраивают западнее текущей линии боевого соприкосновения (ЛБС), ВСУ очень сильно опасаются фланговых ударов, при помощи которых российские войска взяли большую часть городов после падения Авдеевки», – пишет отраслевой Telegram-канал «Военная хроника».

    По данным аналитиков, в случае падения Покровска до границ Днепропетровской области ВС России останется пройти около 15 километров. При этом говорить о качестве наспех возводимых противником укреплений не приходится, поскольку капитальных бетонных сооружений не так много, как считалось изначально.

    Положение украинских военных на данном направлении значительно ухудшилось после освобождения российскими военными Угледара. Как писало агентство Reuters, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ об усилении обороны на подконтрольных территориях ДНР сразу после сдачи города. Уже тогда сообщалось, что именно Покровск обладает наиболее значимой в стратегическом плане ценностью.

    Напомним, еще на прошлой неделе Минобороны сообщило об освобождении Угледара. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как именно это событие отразится на ситуации на фронте. В частности, эксперты отмечали, что теперь для Российской армии значительно облегчен доступ к Новоукраинке, Богоявленке, Екатериновке и Елизаветовке.

    «Покровск – один из важнейших логистических узлов ВСУ. Потеря этого города нарушит связность всех позиций украинской армии. Поэтому противник намерен удерживать населенный пункт как можно дольше», – сказал Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он уточнил: с этой целью ВСУ пытаются спешно укрепить полевую фортификацию в районе Покровска. «Речь идет о строительстве как укреплений для обороны, так и дополнительных позиций уже за населенным пунктом на случай, если он будет потерян, а украинским военным придется отступать», – детализировал спикер.

    Аналитик напомнил, что Киев перебросил в город подразделения с других направлений, и этот шаг несколько замедлил наступление российских войск. Однако противник столкнется с рядом проблем, среди которых – качество возводимых фортификаций, а также резервы. «У ВСУ есть трудности с личным составом. Поэтому возникает вопрос: кто будет занимать эти полевые укрепления?» – риторически отметил Рожин.

    Это же касается и дополнительных опорных пунктов, возводимых на территории Днепропетровской области. «Когда Российская армия освободит Покровск, появится опция продвижения в направлении не только Запорожья, но и Павлограда, ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области, – пояснил он. – Поэтому цель оборонительных линий – прикрыть в том числе Павлоград». К слову, в ночь на понедельник ВС России нанесли удар по Павлограду силами оперативно-тактического комплекса «Искандер».

    При этом если ВСУ окопаются на границе Днепропетровской области и ДНР, говорить о безопасности последней не приходится.

    «Обстрелы Донбасса продолжатся. Поэтому выход на границу Донецкой республики не будет означать, что наши войска там остановятся. Например, в интересах обеспечения безопасности Белгородской области ведутся боевые действия на территории Харьковской области. Думаю, так же будет и в случае с Днепропетровской областью», – считает Рожин.

    Причем продвигаться в Днепропетровскую область – если СВО будет продолжена в этом направлении – ВС России смогут не только с территории Красноармейского района. «Можно было бы наступать с юга, но противник оккупирует северные районы Запорожской области, и этот участок фронта пока стоит. Теоретически, если прорвать линию на этом направлении и занять, например, Гуляйполе, а далее развивать продвижение на север, то можно выйти на границу», – уточнил аналитик.

    «В Днепропетровской области противник не строил серьезных фортификаций. Да, определенные укрепрайоны есть, но они по сравнению с Донбассом не настолько масштабные. Если угроза для ВСУ будет нарастать, то они попытаются укрепить восточные и южные районы области. Но это дальняя перспектива, потому что у российских войск еще есть работа в ДНР и Запорожской области», – заключил Рожин. Экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области свидетельствует о том, что противник объективно видит тенденции, соглашается военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В Киеве понимают, что их армии еще отступать и отступать»,

    – уточнил он. На этом фоне собеседник напомнил о статье The New York Times, в которой говорилось, что ВСУ надеются измотать Россию стратегией медленного отступления. «Предельно откровенный материл о том, какие цели Запад ставит перед Украиной. В рамках реализации этой задачи, видимо, и было принято решение о строительстве укреплений уже в глубине обороны ВСУ», – считает Онуфриенко.

    Тем не менее отступление противника не гарантирует в полной мере безопасность освобожденных территорий, поскольку обстрелы продолжатся. «Как говорило наше руководство: чем более дальнобойные системы поражения будут находиться на вооружении украинской армии, тем дальше нам придется отодвигать линию фронта», – напомнил собеседник, добавив, что этим и занимаются ВС России.

    Онуфриенко также считает, что продвижение к Днепропетровской области выглядело бы логичным с Запорожского направления и с Красноармейского участка. «Но если ставить задачу не локальную – освобождение части какой-то территории, контролируемой Киевом, – а ликвидацию украинского режима, то направлений здесь значительно больше. Например, если мы выдавим противника из Курской области, нам ничто не мешает начать наступление на юг, освобождая Сумскую область, отодвигая противника от наших северных границ. Руки у нас развязаны», – подчеркнул аналитик.

    Между тем, по информации Владимира Рогова, председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, ВСУ спешно строят линии обороны не только на границе Днепропетровской области с ДНР, но и в Ореховском районе Запорожской области, а также в непосредственной близости к городу Запорожье.

    Причем сопровождается этот процесс коррупционными махинациями. «Украинская сторона на некоторые участки везет готовые бетонные укрепления для вкапывания в землю, на других же бетон заливается на местах. Воруются колоссальные средства, поскольку закупка идет без каких-либо тендеров и конкурсов», – уточнил собеседник. «При этом

    украинское командование находится в состоянии, близком к панике»,

    – акцентировал Рогов. Он объясняет: в Киеве понимают, что фронт может обрушиться, и это даст российским войскам оперативный простор на десятки километров. «Если мы говорим о Запорожском направлении, то российские военные ведут атаку с юга на север. После освобождения Угледара в ДНР перед нашими бойцами открывается Великая Новоселка, а далее – Времевский выступ, Гуляйполе, Орехов. Эти населенные пункты можно обойти севернее, не упираясь в укрепрайоны противника», – считает член ОП.

    «Таким образом, усиление давления на запорожскую группировку ВСУ с востока и с юга – а там, насколько известно, наши продвинулись в населенном пункте Каменское – может привести к очень хорошим результатам и намного более быстрому освобождению Запорожья. Это, в свою очередь, обеспечит выход к Днепропетровской области и всему левобережью Днепра», – добавил спикер.

    Такая перспектива, безусловно, вызывает еще больший страх и панику в Киеве. «Между тем в Днепропетровской области люди продолжают ждать прихода российских военных. Да, они сегодня в подполье, загнаны и запуганы, но их вера не сломлена», – заключил Рогов.

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