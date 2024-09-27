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    27 сентября 2024, 20:35 • Общество

    Взятие Гуляйполя станет ключом к взлому обороны ВСУ у Запорожья

    Взятие Гуляйполя станет ключом к взлому обороны ВСУ у Запорожья
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Анастасия Куликова

    Российские войска продолжают продвигаться на Запорожском направлении и уже вышли на окраины города Гуляйполе. Это один из логистических центров ВСУ, а также важный узел коммуникации. По мнению экспертов, освобождение населенного пункта станет одним из «ключей» к городу Запорожье, который остается под контролем противника. Как будет складываться ситуация на этом участке в дальнейшем?

    Российские войска вышли на окраину города Гуляйполе. Об этом в интервью изданию РИА «Новости» рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что продвижение в регионе является «небольшим», а основная часть боевых действий на этой территории разворачивается в воздухе.

    По его словам, противник не перестает наносить удары по области с помощью FVP-дронов, беспилотников и артиллерии. «Это, конечно, причиняет сегодня значительный ущерб нашей инфраструктуре. То есть мы практически вынуждены в большей степени бороться с последствиями обстрелов», – добавил губернатор.

    Ситуация в регионе остается напряженной, так как обе стороны конфликта продолжают вести боевые действия за контроль над стратегически важными районами. Однако еще в конце июля российские войска перехватили инициативу на этом направлении, что позволило им контролировать положение и успешно сорвать ротацию ВСУ.

    Ранее на этой неделе российские войска продвинулись на Ореховском направлении севернее Работино, расширив зону контроля и оттеснив противника дальше на север, что было частью продолжающейся операции в области. Кроме того, противник отступил в районе сел Малая Токмачка, Марфополь и Новая Даниловка.

    Напомним, Запорожская область вместе с Херсонской и республиками Донбасса вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Россия контролирует свыше 70% региона, но под оккупацией ВСУ до сих пор остается бывший центр субъекта. Гуляйполе также находится в зоне, занятой противником, и используется в основном в качестве узла коммуникации и логистического центра.

    «На окраинах Гуляйполя активно работают наши ФАБы и РСЗО. Ситуация здесь заметно улучшилась после достижения ряда успехов в селе Нестерянка, где мы уничтожили важный укрепрайон противника», – отмечает Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    «Между тем само Гуляйполе обладает колоссальным значением с точки зрения прорыва линии обороны Зеленского в Запорожской области. Этот город играет существенную роль в рамках ситуации на Ореховском направлении. Фактически населенный пункт стал «ключом» ко всему региону», – пояснил собеседник.

    «Тем более что после преодоления местной реки Гайчур водных преград до Запорожья почти не осталось. Положение ВСУ сейчас незавидное – по ним наносятся удары из РСЗО и дронами-камикадзе. Главное подспорье противника – минные поля. На одном участке они могут комплектоваться на трех уровнях. Прорыв на каждый метр является подвигом для наших ребят», – подчеркнул Рогов.

    Поэтому продвижение ВС РФ происходит на этом направлении очень аккуратно, без спешки.

    «Сохранение жизней солдат является прерогативой в ходе наступления, освобождения запорожских земель», – дополняет собеседник. Важность взятия Гуляйполя он объясняет укреплением возможности дальнейшего прорыва к Орехову.

    «Этот населенный пункт вместе с пригородами превращен ВСУ в мощный укрепленный район, как это было в Авдеевке или Артемовске. То есть освобождение Гуляйполя будет большим шагом в деле освобождения города Запорожье. Мы получим большой оперативный простор, а линия обороны со стороны боевиков ВСУ здесь почти отсутствует», – говорит Рогов.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко отмечает, что в отличие от Угледара или Орехова «Гуляйполе не такой удобный для обороны город». «Это прифронтовой населенный пункт. Он важен с точки зрения обороны противника на Запорожском направлении. Если это место будет освобождено, то Украина столкнется с угрозой обрушения еще и этого участка фронта», – пояснил эксперт. Он напомнил, что ранее российские военные осуществили несколько атак в сторону Гуляйполя,

    «поэтому достаточно большие силы с обеих сторон, которые находятся здесь еще с прошлого года, вполне ожидаемо активизируются».

    «Запорожское направление, как и Херсонское вдоль Днепра, было наиболее спокойным участком фронта после прошлогоднего провала контрнаступления ВСУ. Даже при их попытках высадиться на левом берегу реки все понимали, что дальше дело не пойдет», – напомнил спикер.

    Этим летом российские военные «начали испытывать оборону противника по всему фронту». «Действия сперва активизировались на самом крайнем правом фланге – в Угледаре, а затем начал оживать весь остальной фронт. Наши силы продвигались 10 дней назад и на Днепре – чуть западнее села Пятихатки. Дважды были небольшие наступления в сторону Гуляйполя, а на остальных участках фронта тоже определились слабые точки противника», – считает он.

    Эксперт подчеркивает, что сил для операции по освобождению Гуляйполя достаточно, иначе «наши военные не пошли бы на штурм этого города». «А дальше давать прогнозы – дело неблагодарное. Это может быть многомесячная операция, как в районе деревни Работино, или достаточно быстрая, которую мы наблюдаем сейчас в Угледаре», – заключил Онуфриенко.

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