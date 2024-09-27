Рогов: За Гуляйполем линии обороны ВСУ практически отсутствуют

Военный эксперт Рогов: Освобождение Гуляйполя позволит России начать наступление на Запорожье

Tекст: Анастасия Куликова

«На окраинах Гуляйполя активно работают наши ФАБы и РСЗО. Ситуация здесь заметно улучшилась после достижения ряда успехов в селе Нестерянка, где мы уничтожили важный укрепрайон противника», – отмечает Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

«Между тем сам город Гуляйполе обладает колоссальным значением с точки зрения прорыва линии обороны Зеленского в Запорожской области. Этот город играет существенную роль в рамках ситуации на Ореховском направлении. Фактически населенный пункт стал «ключом» ко всему региону», – пояснил собеседник.

«Тем более что после преодоления местной реки Гайчур водных преград до Запорожья почти не осталось. Положение ВСУ сейчас незавидное – по ним наносятся удары из РСЗО и дронами-камикадзе. Главное подспорье противника – минные поля. На одном участке они могут комплектоваться на трех уровнях. Прорыв на каждый метр является подвигом для наших ребят», – подчеркнул Рогов.

Поэтому продвижение ВС РФ происходит на этом направлении очень аккуратно, без спешки. «Сохранение жизней солдат является прерогативой в ходе наступления, освобождения запорожских земель», – дополняет собеседник. Важность взятия Гуляйполя он объясняет укреплением возможности дальнейшего прорыва к Орехову.

«Этот населенный пункт вместе с пригородами превращен ВСУ в мощный укрепленный район, как это было в Авдеевке или Артемовске. То есть освобождение Гуляйполя будет большим шагом в деле освобождения города Запорожье. Мы получим большой оперативный простор, а линия обороны со стороны боевиков ВСУ здесь почти отсутствует», – заключил Рогов.

Ранее стало известно, что российские войска вышли на окраину города Гуляйполе. Об этом в интервью изданию РИА «Новости» рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что продвижение в регионе является «небольшим», а основная часть боевых действий на этой территории разворачивается в воздухе.

По его словам, противник не перестает наносить удары по области с помощью FVP-дронов, беспилотников и артиллерии. «Это, конечно, наносит сегодня значительный ущерб нашей инфраструктуре. То есть мы практически вынуждены в большей степени бороться с последствиями обстрелов», – добавил губернатор.

Ранее ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем и беспилотников. В это же время украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении, что позволило армии улучшить свои позиции и расширить серую зону на переднем крае.

Между тем продвижение российских войск осуществляется на всей линии фронта. Так, за последние несколько дней военным удалось освободить сразу три населенных пункта: Украинск, Острое и Григоровку. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала значимость данных событий.