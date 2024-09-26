Войска прикрыли фланги для штурма Часова Яра и Курахово

Tекст: Андрей Резчиков

Группировка «Центр» за последние сутки освободила Украинск. По данным Минобороны, в ходе боев противник потерял до 670 военнослужащих. Кроме того, российским войскам удалось уничтожить танк, две боевые бронированные машины (ББМ), а также пять автомобилей. При этом армия развивает успехи и на других участках фронта в ДНР.

Так, вчера были взяты два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о селе Острое, находящемся к востоку от города Курахово, а также о Григоровке, расположенной в 4,5 км к северу от города Часов Яр. Несмотря на их скромные размеры, они обладают важным стратегическим значением.

Так, в своем Telegram-канале военкор Александр Коц предполагает, что в окрестностях Острого «будет формироваться плацдарм для дальнейшего наступления на Кураховку и Горняк». Что касается Григоровки, то, по его оценке, контроль над селом, где до 2022 года жили всего лишь 70 человек, позволит «обезопасить фланг группировки», которая будет штурмовать Часов Яр.

При этом российские войска также продвинулись в районе Константиновки и Николаевки. Таким образом, наступление ВС РФ на территории ДНР продолжается по всей линии фронта от Торецка до Угледара. При этом освобождение новых территорий в республике может оказать значительный эффект на фронтовую ситуацию.

Так, еще в середине сентября Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, в интервью для издания «Украина.ру» говорил, что взятие Украинска «обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться в направлении на Горняк и Курахово». Он также напоминал, что в этом районе имеется террикон, который способен обеспечить хороший обзор при последующем наступлении.

Высокую оценку стратегической значимости Острого дает военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества». «В совокупности с другими успехами российской армии, этот населенный пункт может стать плацдармом для дальнейшего движения в сторону Кураховки. Там же можно построить линии обороны и организовать места для пополнения боекомплекта», – пояснил он.

«Однако при дальнейшем наступлении придется учесть немало факторов. Сейчас начнутся попытки контратак противника, целью которых станет осложнение нашего закрепления в этом районе. Но огневая поддержка на нашей стороне, ВКС завладели превосходством в воздухе, так что шансы ВСУ удержать что-либо крайне малы», – рассуждает Леонков.

В свою очередь Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, добавил, что российские войска продвигались в сторону Кураховки еще до боев за Острое. «Войска почти приблизились к комплексу тюремной колонии западнее села и взяли ее до освобождения самого населенного пункта», – напоминает он. Эксперт добавил, что от колонии до Кураховки – около трех километров.

И сейчас противник рассматривает угрозу сворачивания фронта до села Максимильяновка, которое считается ключом к городу Курахово.

По его словам, «с севера населенный пункт прикрыт слабо», но сначала российские войска должны пробиться через город Горняк. «Идти через Максимильяновку или штурмовать Курахово с востока будет сложно, потому что там есть подготовленные противником укрепрайоны. А вот с севера у противника наблюдаются серьезные проблемы с логистикой и организацией обороны. Уже сейчас понятно, что ВСУ будут цепляться за Горняк и поселок Цукурино, чтобы не допустить быстрого продвижения наших войск на юг», – пояснил Рожин.

По словам Леонкова, контроль над Григоровкой позволит обезопасить фланг группировки, штурмующей Часов Яр. «Как правило, противник выстраивает линию обороны параллельно нашей. Лобовые атаки очень тяжелы и малоэффективны. Но когда удается прорваться хоть где-то на участке и даже начать фланговые маневры, тем, кто стоит на передовой, как в Часовом Яре, приходится решать непростую задачу со снабжением», – добавляет эксперт.

«Безусловно, контроль над Григоровкой имеет тактическое значение при штурме Часова Яра.

Бои там потихоньку сместились на другой берег канала Северский Донец – Донбасс, что подкрепляет силы, которые активно действуют в районе села Калиновка и северной части Часова Яра», – пояснил Рожин.

Однако у противника с той стороны стоит «приличная группировка». «Поэтому события вокруг штурма Часова Яра развиваются медленно, но судя по происходящему, российское командование не очень настаивает на прямолинейном взятии города. Куда выгоднее действовать на флангах, что и привело к освобождению Калиновки и Григоровки, а с юга образовался плацдарм в районе села Ступочки», – отметил эксперт.

Леонков напомнил, что в последнее время освобождение населенных пунктов всегда сопровождается фланговыми маневрами. «Именно такие сценарии чаще всего используются в тактических операциях по закреплению в каждом городе или поселке», – отметил спикер.

При штурме Часова Яра наибольшее внимание будет уделяться не артиллерийским комплексам, а минометам и дронам.

«Эти два вида вооружений показывают себя наилучшим образом в городской застройке. Беспилотники корректируют огонь, благодаря чему минометы могут поражать противника за естественными препятствиями, такими как жилые дома», – добавил Леонков.

Использование же авиационных бомб ФАБ и КАБ возможно в тех случаях, когда укрепления противника «легче сровнять с землей, чем штурмовать». «Если боевики засели в промзоне или на промышленном предприятии, то данные боеприпасы как раз пригодятся в действии. Причем ФАБы применяются с использованием управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК)», – добавил Леонков.

Кроме того, российские военные при штурмах уделяют большое внимание танкам, которые выполняют роль артиллерийских установок для расстрела особо укрепленных населенных пунктов, где могут быть установлены пулеметные точки.

«Универсального рецепта штурма населенного пункта нет.

Любой командир оперирует теми видами вооружения и военной техники, которые у него есть под рукой. Поэтому всякий раз происходит по-разному», – пояснил военный эксперт.

Леонков подчеркивает, что освобождение любого населенного пункта – это очередной шаг к полному освобождению российской территории. Под контролем ВСУ остается часть ДНР, включая города Краматорск, Славянск, Покровск и Константиновка.

«Мы будем двигаться дальше. Но надо учитывать, что в данном районе пересеченная местность – холмы да овраги, лесопосадка. Здесь везде противник может организовать оборону, чем он и занимался в прошлые два года, потому что понимал возможность прорыва с нашей стороны. Поэтому приходится отвоевывать каждый клочок земли, улицу, переулок. Любой населенный пункт приходится брать с боем», – заключил Леонков.