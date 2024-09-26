  • Новость часаБелый дом: Встреча Байдена и Зеленского не изменит позицию США по дальнобойным ударам
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЦБ ограничил ростовщические ставки микрофинансовых организаций
    У Госдепа могут потребовать признать посла Украины в США персоной нон грата
    Сибиряк получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор
    Новак: Россия готова возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»
    Акции Газпрома на Мосбирже выросли после поручения Путина
    Путин назвал срок запуска Тихоокеанской железной дороги
    Госдума отказалась ввести регистрацию электросамокатов
    Российские войска окружили Селидово с трех сторон
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Странный «мир» во время войны

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    14 комментариев
    26 сентября 2024, 20:30 • Общество

    Войска прикрыли фланги для штурма Часова Яра и Курахово

    Войска прикрыли фланги для штурма Часова Яра и Курахово
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские войска развивают успех в ДНР. Всего за двое суток были освобождены Украинск, Острое и Григоровка. В экспертном сообществе отмечают, что все три населенных пункта, несмотря на скромные размеры, имеют колоссальную значимость для дальнейшего продвижения армии. Как именно произошедшее изменит ситуацию на фронте?

    Группировка «Центр» за последние сутки освободила Украинск. По данным Минобороны, в ходе боев противник потерял до 670 военнослужащих. Кроме того, российским войскам удалось уничтожить танк, две боевые бронированные машины (ББМ), а также пять автомобилей. При этом армия развивает успехи и на других участках фронта в ДНР.

    Так, вчера были взяты два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о селе Острое, находящемся к востоку от города Курахово, а также о Григоровке, расположенной в 4,5 км к северу от города Часов Яр. Несмотря на их скромные размеры, они обладают важным стратегическим значением.

    Так, в своем Telegram-канале военкор Александр Коц предполагает, что в окрестностях Острого «будет формироваться плацдарм для дальнейшего наступления на Кураховку и Горняк». Что касается Григоровки, то, по его оценке, контроль над селом, где до 2022 года жили всего лишь 70 человек, позволит «обезопасить фланг группировки», которая будет штурмовать Часов Яр.

    При этом российские войска также продвинулись в районе Константиновки и Николаевки. Таким образом, наступление ВС РФ на территории ДНР продолжается по всей линии фронта от Торецка до Угледара. При этом освобождение новых территорий в республике может оказать значительный эффект на фронтовую ситуацию.

    Так, еще в середине сентября Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, в интервью для издания «Украина.ру» говорил, что взятие Украинска «обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться в направлении на Горняк и Курахово». Он также напоминал, что в этом районе имеется террикон, который способен обеспечить хороший обзор при последующем наступлении.

    Высокую оценку стратегической значимости Острого дает военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества». «В совокупности с другими успехами российской армии, этот населенный пункт может стать плацдармом для дальнейшего движения в сторону Кураховки. Там же можно построить линии обороны и организовать места для пополнения боекомплекта», – пояснил он.

    «Однако при дальнейшем наступлении придется учесть немало факторов. Сейчас начнутся попытки контратак противника, целью которых станет осложнение нашего закрепления в этом районе. Но огневая поддержка на нашей стороне, ВКС завладели превосходством в воздухе, так что шансы ВСУ удержать что-либо крайне малы», – рассуждает Леонков.

    В свою очередь Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, добавил, что российские войска продвигались в сторону Кураховки еще до боев за Острое. «Войска почти приблизились к комплексу тюремной колонии западнее села и взяли ее до освобождения самого населенного пункта», – напоминает он. Эксперт добавил, что от колонии до Кураховки – около трех километров.

    И сейчас противник рассматривает угрозу сворачивания фронта до села Максимильяновка, которое считается ключом к городу Курахово.

    По его словам, «с севера населенный пункт прикрыт слабо», но сначала российские войска должны пробиться через город Горняк. «Идти через Максимильяновку или штурмовать Курахово с востока будет сложно, потому что там есть подготовленные противником укрепрайоны. А вот с севера у противника наблюдаются серьезные проблемы с логистикой и организацией обороны. Уже сейчас понятно, что ВСУ будут цепляться за Горняк и поселок Цукурино, чтобы не допустить быстрого продвижения наших войск на юг», – пояснил Рожин.

    По словам Леонкова, контроль над Григоровкой позволит обезопасить фланг группировки, штурмующей Часов Яр. «Как правило, противник выстраивает линию обороны параллельно нашей. Лобовые атаки очень тяжелы и малоэффективны. Но когда удается прорваться хоть где-то на участке и даже начать фланговые маневры, тем, кто стоит на передовой, как в Часовом Яре, приходится решать непростую задачу со снабжением», – добавляет эксперт.

    «Безусловно, контроль над Григоровкой имеет тактическое значение при штурме Часова Яра.

    Бои там потихоньку сместились на другой берег канала Северский Донец – Донбасс, что подкрепляет силы, которые активно действуют в районе села Калиновка и северной части Часова Яра», – пояснил Рожин.

    Однако у противника с той стороны стоит «приличная группировка». «Поэтому события вокруг штурма Часова Яра развиваются медленно, но судя по происходящему, российское командование не очень настаивает на прямолинейном взятии города. Куда выгоднее действовать на флангах, что и привело к освобождению Калиновки и Григоровки, а с юга образовался плацдарм в районе села Ступочки», – отметил эксперт.

    Леонков напомнил, что в последнее время освобождение населенных пунктов всегда сопровождается фланговыми маневрами. «Именно такие сценарии чаще всего используются в тактических операциях по закреплению в каждом городе или поселке», – отметил спикер.

    При штурме Часова Яра наибольшее внимание будет уделяться не артиллерийским комплексам, а минометам и дронам.

    «Эти два вида вооружений показывают себя наилучшим образом в городской застройке. Беспилотники корректируют огонь, благодаря чему минометы могут поражать противника за естественными препятствиями, такими как жилые дома», – добавил Леонков.

    Использование же авиационных бомб ФАБ и КАБ возможно в тех случаях, когда укрепления противника «легче сровнять с землей, чем штурмовать». «Если боевики засели в промзоне или на промышленном предприятии, то данные боеприпасы как раз пригодятся в действии. Причем ФАБы применяются с использованием управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК)», – добавил Леонков.

    Кроме того, российские военные при штурмах уделяют большое внимание танкам, которые выполняют роль артиллерийских установок для расстрела особо укрепленных населенных пунктов, где могут быть установлены пулеметные точки.

    «Универсального рецепта штурма населенного пункта нет.

    Любой командир оперирует теми видами вооружения и военной техники, которые у него есть под рукой. Поэтому всякий раз происходит по-разному», – пояснил военный эксперт.

    Леонков подчеркивает, что освобождение любого населенного пункта – это очередной шаг к полному освобождению российской территории. Под контролем ВСУ остается часть ДНР, включая города Краматорск, Славянск, Покровск и Константиновка.

    «Мы будем двигаться дальше. Но надо учитывать, что в данном районе пересеченная местность – холмы да овраги, лесопосадка. Здесь везде противник может организовать оборону, чем он и занимался в прошлые два года, потому что понимал возможность прорыва с нашей стороны. Поэтому приходится отвоевывать каждый клочок земли, улицу, переулок. Любой населенный пункт приходится брать с боем», – заключил Леонков.

    Главное
    «Ланцет» уничтожил катер украинских военных в Николаевской области
    Новак: Цены на АЗС растут в пределах инфляции
    Израиль заявил о ликвидации командира воздушных сил «Хезболлы»
    ЦБ предложил обязать магазины использовать универсальный QR-код для оплаты
    Эксперт объяснил опасность американских бомб JSOW
    В Узбекистане призвали Россию не вмешиваться в дело русскоязычного школьника
    На актера Воловенко завели дело за пьяный дебош в самолете

    Кто спасет газовый экспорт России

    Ровно два года назад, 26 сентября 2022 года, были взорваны обе нитки газопровода «Северный поток – 1» и одна из двух ниток «Северного потока – 2». Это стало кульминацией борьбы США против Газпрома и в целом против энергетического сотрудничества России и Европы. Каковы сегодня перспективы экспорта трубопроводного российского газа на ближайшие десятилетия? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины

    Основы государственной политики в области ядерного сдерживания претерпели изменения. Согласно обновленному документу, «ядерный зонтик» теперь распространяется и на Белоруссию, а нападение неядерной страны на Россию при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как совместная агрессия. Чем обусловлены нововведения и что они будут означать на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ

    «Мы свободно передвигаемся по лесистой местности и узким тропам, нам не нужны дороги. Маневренность – это огромный плюс мотоцикла. А неожиданность – главный тактический прием мотоштурмовика», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД командир штурмовой мотогруппы бригады «Эспаньола» Михаил Турканов. Подробности

    Перейти в раздел

    Власти США вернули Зеленского к актерской профессии

    У Владимира Зеленского остался последний шанс спасти свой визит в США от полного провала: встреча с президентом Джо Байденом. Однако у Байдена уже дали понять, что «план победы над Россией» утвержден не будет. Вместо этого Зеленского заставили отрабатывать потраченные на Украину средства. Причем в основном как актера. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    • Гастроли Зеленского в Америке: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............