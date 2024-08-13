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    13 августа 2024, 19:50 • Общество

    Критические потери бронетехники сковали ВСУ в Курской области

    Критические потери бронетехники сковали ВСУ в Курской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники. При таких темпах потерь это лишит противника возможности маневра – основного элемента той тактики, которую ВСУ используют в приграничье. В чем заключаются особенности этой тактики, почему ВСУ именно здесь крайне зависят от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России?

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают нести огромные потери в бронетехнике и живой силе. По последней сводке Минобороны России, за сутки на Курском направлении украинская сторона лишилась 55 единиц бронетехники, включая три танка, восемь БТР, БМП, 43 боевых бронированных машины, 31 автомобиль, установку РСЗО и артиллерийское орудие. Потери в живой силе составляют до 420 человек.

    Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад противника у Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки. При зачистке Озерков уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера Stryker, взято в плен шесть боевиков ВСУ. Поражены резервы украинской армии у Мирополья, Могриц и Петрушевки в Сумской области.

    Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 2030 человек, 35 танков, 31 БТР, 18 БМП, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре ЗРК, две установки РСЗО и 14 орудий полевой артиллерии. Для вторжения в Курскую области ВСУ использовали танки Т-64, БМП Marder и Bradley, бронеавтомобили «Казак», САУ «Богдана», бронемашины International MAXX Pro и другие вооружения.

    Для поражения сил противника Россия активно задействует авиацию и ракетные войска. Кроме того, повсеместно используются барражирующие боеприпасы «Ланцет» и многочисленные беспилотники самых разных модификаций. Спецназ «Ахмат» оперативно перебрасывал в Курскую область отдельные расчеты FPV-дронов. В конце прошлой недели была разбита целая колонна техники ВСУ благодаря работе расчета РСЗО «Торнадо-С».

    Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что такого количества уничтоженной техники ВСУ он не видел за все время нахождения в зоне СВО. В экспертной среде тоже говорят о беспрецедентных потерях ВСУ именно в бронетехнике, что фактически поставило крест на возможностях Украины «кататься» по региону.

    «При маневренной войне главное для противника именно бронетехника, а не люди, которые не могут маневрировать на своих двоих. На Курском направлении Украина на протяжении нескольких месяцев собирала любую колесную и гусеничную технику для маневренной войны после прорыва границы», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Эксперт пояснил, что для поддержки операции, которую ВСУ развернули на территории Курской области, ежедневно требуются десятки, если не сотни тонн различных грузов, в том числе вода, продовольствие, топливо, боеприпасы. И это не считая эвакуации и вывоза погибших. Таким образом ВСУ крайне зависят от бронетехники, транспорта и надежной логистики.

    «Без механизации современная война становится окопной. Это то, что сейчас ВСУ демонстрируют на Донецком направлении, где большая часть состава маломобильна и сидит по блиндажам и траншеям. Поэтому они не могут купировать наши наступательные действия», – добавил собеседник.

    По оценке Анпилогова, потери ВСУ в бронетехнике на Курском направлении «критичны и ни о каком «броске на Курчатов» или «взятии Курска» речи не идет». «Украинская армия окапывается и старается сохранить за собой небольшой плацдарм, который они захватили в первые три дня», – указал эксперт.

    Массовое поражение бронетехники лишает ВСУ возможности двигаться вперед и маневрировать, соглашается военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке. По его словам, немало украинской техники брошено в лесопосадках из-за нехватки ГСМ, из-за чего личный состав вынужден отходить на территорию Украины.

    «Пешие военнослужащие в значительной степени уязвимы. Уничтоженная техника ВСУ – это та мощь, которая должна была пробивать им путь вперед. Соответственно, если техника обездвижена – растет процент потерь, которые уже превышают две тысячи человек», – подчеркивает Кошкин.

    Эксперты также отметили, что согласно теоретическому наследию Карла фон Клаузевица, главное в бою – уничтожение живой силы противника. Но даже в эпоху посленаполеоновских войн, подчеркивает Анпилогов, захват артиллерии противника был крайне важен. А сейчас наибольшим дефицитом ВСУ является военная техника и боеприпасы, а не живая сила.

    «Так и не заработавшую военную промышленность на Украине заменяют подачками с Запада, – отмечает спикер. – На третьем году боевых действий Киев рассчитывает исключительно на Запад и его производственные возможности.

    А дальше по полученной одежке ВСУ протягивают ножки».

    В то же время Кошкин подчеркивает, что идеи Клаузевица до сих пор актуальны. «Потери военнослужащих – это все же определяющая позиция. А техника – это некая характеристика мощи и защищенности военнослужащих. Но мы уничтожаем и защиту, и самих боевиков. Если же говорить не о ВСУ, а в целом, то идея о том, что сегодня техника важнее, чем люди, не будет иметь успеха. Захват территории определяется нахождением там людей, а не техники», – считает полковник.

    По его мнению, попытка ВСУ играть в маневренную войну в Курской области уперлась в нехватку сил. «Есть такое понятие, как «первая критическая точка» для операции, когда для развития, продвижения вглубь нужно вводить механизированные резервы. Так вот ВСУ, не дойдя до Льгова, крупного населенного пункта на трассе, ведущей на Курчатов и Курск, были вынуждены повернуть назад и остановиться», – подчеркнул Анпилогов.

    Когда украинская группировка лишится критического количества бронетехники, она не сможет вести никакие наступательные действия, ей придется окапываться и «поиграть в фиксированную оборону на нашей территории». Для этого наверняка будут использованы бойцы украинской теробороны, «которые в качестве «окопного мяса» будут сидеть в глухой обороне».

    «Я думаю, украинская операция в Курской области фактически вышла на свой предел.

    Вводить подкрепление будет сравнимо с самоубийством, потому что резервы попадут под концентрированный удар ВКС России, артиллерии и беспилотников, то есть будут перемолоты в кратчайшие сроки», – уверен эксперт.

    По мнению военных аналитиков, задача по уничтожению малых мобильных групп ВСУ должна быть комплексной, в том числе с задействованием Сил специальных операций, «которые занимаются контртеррористической работой», что в итоге приведет к созданию непроницаемой линии боевого соприкосновения.

    «Все мобильные и диверсионные группы ВСУ необходимо выявлять, блокировать и уничтожать. Для этого могут быть задействованы мотострелки, потому что задача заключается в создании численного перевеса на каждом из угрожающих направлений – это прежде всего различные перекрестия путей и точки связанности, где сходятся шоссейные и грунтовые дороги», – считает Анпилогов.

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