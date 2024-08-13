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    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. В лучшем случае выразят озабоченность, а в худшем солидаризируются с Киевом. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В церемонии закрытия Олимпиады даже обсуждать нечего

    После краткого концерта на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона. И группа натовцев начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

    14 комментариев
    13 августа 2024, 12:57 • Новости дня

    Алаудинов заявил о взятии ВС России под контроль обстановки в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Блицкриг Зеленского в Курской области завершился

    Tекст: Вера Басилая

    Обстановка в зоне обострения ситуации в Курской области взята под контроль ВС России, украинские боевики выбиваются из занятых ими населенных пунктов, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта, те пункты, которые пока заняты ВСУ, вычищаются.

    Алаудинов отметил, что противник несет такие «потери, которые он не нес за весь этот период СВО». По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что ВСУ выставили наружу всю свою работу, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что разработкой украинской операции под Курском руководили американские генералы, задействовано множество иностранных наемников, не исключено, что участвуют специалисты из зарубежных стран.

    При этом командир «Ахмата» уверен, что противник вряд ли продвинется дальше, потому что блицкриг Зеленского уже завершился.

    Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ за два дня в Курской области потеряли 45 единиц техники.

    Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России потребовал от Минобороны выбить ВСУ из Курской области.

    12 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на совещании с Совбезом России и правительством заявил, что главной задачей Минобороны является решение актуальных задач в Курской области.

    Минобороны должно выбить ВСУ с территории региона, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должны обеспечить режим контртеррористической ситуации, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Перед Росгвардией стоят и свои боевые задачи. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым», – подчеркнул глава государства.

    Руководители регионов должны сосредоточиться на поддержке людей, которые нуждаются в помощи и защите, подчеркнул президент.

    Оперативное совещание проводится с членами СБ России, правительства, представителями администрации президента, руководителями силовых ведомств, также там присутствуют главы Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ на Курском направлении в последние сутки потеряли до 260 человек.

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    12 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
    Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области.

    Как указал Зеленский, он провел заседание ставки Верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклад главкома украинской армии Александра Сырского относительно действий ВСУ на фронте и операции в Курской области, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Зеленский заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств некоего плана для территорий Курской области, где «проводится операция».

    Накануне бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман заявил, что нападение украинской стороны на Курскую область было необходимо Владимиру Зеленскому для поднятия морального духа войск.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров с Россией.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    12 августа 2024, 15:50 • Новости дня
    Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России
    Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Противник получит достойный ответ за действия в российском приграничье, все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России.

    «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин попросил доложить глав Брянской, Белгородской и Курской областей о ситуации в регионах.

    Ранее Путин назвал главной задачей – выбить ВСУ из Курской области.

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    12 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что среди бойцов, участвовавших в нападении на Курскую область, находятся поляки, французы и американцы, возможно, включая офицеров и личный состав НАТО.

    По его мнению, это нападение со стороны ВСУ было заранее спланировано и в нем участвуют исключительно хорошо подготовленные бойцы, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что противник может понести значительные потери, включая иностранных наемников, среди которых могут быть и офицеры НАТО. Он заявил, что точно определить, кто из солдат ВСУ наемник, а кто – регулярный военный, сложно.

    «Однако все они обречены на уничтожение, поскольку наши Военно-космические силы эффективно работают по их тылам и нарушают логистику», – подчеркнул он в эфире телеканала «Россия–1». Он также добавил, что все, кто прорвался на территорию России, будут рассеяны и уничтожены.

    Ранее президент Владимир Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    12 августа 2024, 18:48 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен штурмовую группу ВСУ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Курской области российские силы взяли в плен штурмовую группу ВСУ численностью пять человек, состоящую из военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщили в силовых структурах РФ.

    Как указали в силовых структурах, украинские десантники были пленены в районе населенного пункта Мартыновка. Видео с пленными подтверждает эту информацию. По словам представителя силового ведомства, группа действовала в составе диверсионно-разведывательного отряда, и основная ее часть была ликвидирована в ходе боестолкновения, передает РИА «Новости».

    Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении командиров военных частей ВСУ, совершивших нападение на Курскую область.

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    13 августа 2024, 10:22 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ за два дня в Курской области потеряли 45 единиц техники

    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бесконтрольное передвижение украинских подразделений на Курском направлении уже остановлено, ВСУ за два дня потеряли 45 единиц техники, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, «катание» ВСУ по Курской области остановлено, живая сила и техника уничтожается третий день, украинского запланированного блицкрига не получилось, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что тремя подразделениями за один день было уничтожено 32 единицы техники, в понедельник – 13 единиц техники.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

    Кроме того, в Минобороны указали, что ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.

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    12 августа 2024, 21:08 • Новости дня
    Алаудинов опроверг слухи о сдаче в плен бойцов «Ахмата» в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ни один боец этого подразделения не сдался в плен на Курском направлении.

    Он указал, что противник распространяет ложные сообщения о сдаче в плен бойцов спецназа «Ахмат» и «Аида». «Много слухов, но самое важное – ни один наш боец не оказался в плену», – отметил Алаудинов в опубликованном видео в своем Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область.

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    12 августа 2024, 13:55 • Новости дня
    Взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода

    Взятый в плен в Курской области боевик ВСУ рассказал о приказе убивать мирных жителей

    Взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный пограничниками в Курской области украинский военный рассказал о плане ВСУ дойти до Курска и Белгорода и приказе расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Пограничники в Курской области задержали военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, который рассказал, что им был дан приказ расстреливать на месте мирных жителей, если они оказывали им сопротивление, передает ТАСС.

    По его словам, при заходах в населенные пункты Курской области ВСУ забирали всё, что могли унести, занимались грабежом и мародерством. Он также рассказал, что в планах ВСУ было дойти до Курска и Белгорода, а захват приграничных регионов хотели использовать якобы для мирного договора с Россией. Пленный рассказал, что командирами отделений руководил человек с позывным Стриж, который до них доводил всю информацию. «Он сказал, что эта операция последняя надежда Украины», — сказал пленный.

    Он также рассказал, что его бросили во время боя сослуживцы, он пытался вернуться на территорию Украины, но был задержан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как к нападению на Курскую область в ЦИПСО создали серию новых фальшивок.

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    12 августа 2024, 16:24 • Новости дня
    Смирнов: В Курской области под контролем противника находятся 28 населенных пунктов
    Смирнов: В Курской области под контролем противника находятся 28 населенных пунктов
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дарья Григоренко

    Судьба около двух тысяч мирных жителей, проживающих в 28 населенных пунктах Курской области, контролируемых боевиками ВСУ, остается неизвестной, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину.

    «28 населенных пунктов находится как раз в этой зоне (подконтрольной ВСУ), это порядка 2 тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем», – сказал врио губернатора, передает ТАСС.

    Смирнов в начале своего доклада главе государства назвал ситуацию в области сложной и сообщил, что ВСУ прошли вглубь региона на 12 км.

    «Алексей Борисович, это военными ведомствами доложено, какая там ширина и глубина. Вы доложите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям», – отметил Путин.

    Доклад Смирнова стал последним в открытой части совещания, после чего оно продолжилось за закрытыми дверями. До этого с докладами выступили руководители Белгородской и Брянской областей, а также первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

    Ранее врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что региональным оперштабом принято решение вывозить жителей Беловского района Курской области.

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    13 августа 2024, 08:23 • Новости дня
    Российские войска захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области
    Российские войска захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничном районе Курской области уничтожено четверо украинских военнослужащих и захвачена станция Starlink, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинских боевиков обнаружила штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск «Север» благодаря разведке с помощью БПЛА, захвачена станция Starlink, передает RT.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

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    12 августа 2024, 17:36 • Новости дня
    Минобороны сообщило о наращивании группировки в Курской области

    Минобороны: В Курскую область прибывает большое количество личного состава и техники

    Минобороны сообщило о наращивании группировки в Курской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курскую область направляются большое количество личного состава, техники и боеприпасов, сообщило российское министерство обороны.

    Эти силы прибывают в регион для боевой работы и всестороннего обеспечения войск, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Также организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и создания резервов. Кроме того, организовано всестороннее тыловое обеспечение подразделений, отражающих попытки ВСУ проникнуть вглубь России.

    Напомним, президент Владимир Путин потребовал от Минобороны выбить ВСУ с территории Курской области.

    Коментарии (4)
    12 августа 2024, 17:02 • Новости дня
    СК: ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан
    СК: ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет фиксирует случаи целенаправленного нападения ВСУ на мирных жителей в Курской области, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Например, украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, эвакуировавшихся из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате этой атаки погиб один человек, говорится в Telegram-канале СК.

    Кроме того, в городе Суджа украинский оператор FPV-дрона нацелил устройство на машину скорой помощи. В результате взрыва погибли фельдшер и водитель, а врач с ранениями был госпитализирован. Также под обстрел попал журналист Евгений Поддубный.

    «В ходе осмотров установлено, что украинская сторона активно использует стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО», – сообщили в ведомстве.

    Ранее врио главы Курской области заявил, что в регионе 180 тыс. человек подлежат эвакуации.


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    12 августа 2024, 16:54 • Новости дня
    Смирнов: В Курской области 180 тыс. человек подлежат эвакуации
    Смирнов: В Курской области 180 тыс. человек подлежат эвакуации
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 180 тыс. человек подлежат эвакуации из Курской области, уже выехали и эвакуированы примерно 121 тыс. жителей региона, доложил врио губернатора Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину по видеоконференцсвязи на совещании по ситуации на российской границе.

    По его словам, в регионе 8 августа приступили к эвакуации шести приграничных районов и двух районов, граничащих с атомной станцией. Смирнов добавил, что эвакуировать было необходимо 180 тыс. человек, уже выехали 121 тыс., по остальным работа продолжается, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник оперштаб принял решение об эвакуации жителей Беловского района Курской области.

    Коментарии (12)
    12 августа 2024, 15:27 • Новости дня
    Путин назвал цель акции ВСУ в Курской области

    Путин: Акция в Курской области преследует цель остановить наступление России

    Tекст: Вера Басилая

    Акция в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск России по линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании в режиме ВКС.

    «Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно: остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода.

    В Минобороны России сообщили, что ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 260 военных и три танка.

    Коментарии (21)
    12 августа 2024, 17:52 • Новости дня
    СК возбудил дело в отношении двух командиров ВСУ за атаку на Курскую область

    СК возбудил дело в отношении командиров ВСУ Пипко и Ишкулова после атаки на Курскую область

    СК возбудил дело в отношении двух командиров ВСУ за атаку на Курскую область
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командиров военных частей ВСУ, совершивших нападение на Курскую область.

    Сообщается, что в атаке участвовали 22-я отдельная механизированная бригада и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. Уголовные дела возбуждены в отношении командиров этих частей – Владимира Пипко и Эмиля Ишкулова, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

    Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство мирных жителей. Также устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к атаке на приграничные районы Курской области.

    Ранее сообщалось, что при атаке на Курскую область погибли 12 человек.

    Коментарии (7)
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