Алаудинов заявил о взятии ВС России под контроль обстановки в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Блицкриг Зеленского в Курской области завершился

Tекст: Вера Басилая

По его словам, большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта, те пункты, которые пока заняты ВСУ, вычищаются.

Алаудинов отметил, что противник несет такие «потери, которые он не нес за весь этот период СВО». По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что ВСУ выставили наружу всю свою работу, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что разработкой украинской операции под Курском руководили американские генералы, задействовано множество иностранных наемников, не исключено, что участвуют специалисты из зарубежных стран.

При этом командир «Ахмата» уверен, что противник вряд ли продвинется дальше, потому что блицкриг Зеленского уже завершился.

Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ за два дня в Курской области потеряли 45 единиц техники.

Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России потребовал от Минобороны выбить ВСУ из Курской области.