Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
ВС России за неделю поразили 11 судов с грузами для ВСУ
За прошедшую неделю были поражены 11 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны.
Кроме того, были выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения, отмечается в канале Max Минобороны.
Напомним, на этой неделе российские военные нанесли удар по сухогрузу, доставлявшему в Одессу военное имущество для украинской армии.
Также Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска.