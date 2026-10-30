ВС России за неделю поразили 11 судов с грузами для ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, были выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения, отмечается в канале Max Минобороны.

Напомним, на этой неделе российские военные нанесли удар по сухогрузу, доставлявшему в Одессу военное имущество для украинской армии.

Также Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска.