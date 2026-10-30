Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Минюст признал экстремистской книгу «Мое имя Полынь» Елены Суликовой
Книга «Мое имя Полынь» за авторством Елены Суликовой (известна как Алена Полынь, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ), руководительницы оккультной организации «Империя сильнейших ведьм», внесена в федеральный перечень экстремистских.
В перечне указано, что книга Елены Суликовой признана экстремистским материалом на основании решения Мособлсуда от 8 сентября, сообщается на сайте Министерства юстиции.
В прокуратуре Подмосковья ранее сообщали, что с 2020 по 2023 год Суликова написала книгу, содержание которой было направлено на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства священнослужителей. В книге содержались угрозы и призывы к насилию.
Издательство выпустило книгу тиражом около 200 экземпляров, она продавалась на маркетплейсах. В октябре 2025 года суд в Подмосковье приговорил Суликову к двум годам лишения свободы по делу об экстремизме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минюст внес композицию «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» в перечень экстремистских материалов.
Летом Минюст объявил о признании экстремистской песни «Россия для кавказцев».
В сентябре прошлого года прокуратура Подмосковья сообщила о передаче в суд уголовного дела об экстремизме в отношении Елены Суликовой.