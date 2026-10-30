Минюст признал экстремистской книгу «Мое имя Полынь» Елены Суликовой

Tекст: Вера Басилая

В перечне указано, что книга Елены Суликовой признана экстремистским материалом на основании решения Мособлсуда от 8 сентября, сообщается на сайте Министерства юстиции.

В прокуратуре Подмосковья ранее сообщали, что с 2020 по 2023 год Суликова написала книгу, содержание которой было направлено на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства священнослужителей. В книге содержались угрозы и призывы к насилию.

Издательство выпустило книгу тиражом около 200 экземпляров, она продавалась на маркетплейсах. В октябре 2025 года суд в Подмосковье приговорил Суликову к двум годам лишения свободы по делу об экстремизме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минюст внес композицию «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» в перечень экстремистских материалов.

Летом Минюст объявил о признании экстремистской песни «Россия для кавказцев».

В сентябре прошлого года прокуратура Подмосковья сообщила о передаче в суд уголовного дела об экстремизме в отношении Елены Суликовой.