Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел очередной взрыв
Очередной взрыв произошел в украинском Харькове во время действия предупреждения о воздушной опасности.
Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».
Информация о звуках взрыва появилась в социальных сетях украинского агентства. При этом ранее в пятницу местные средства массовой информации уже сообщали о предыдущих взрывах на территории города.
Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в части Харьковской области продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.
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