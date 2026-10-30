В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел очередной взрыв

Tекст: Вера Басилая

Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

Информация о звуках взрыва появилась в социальных сетях украинского агентства. При этом ранее в пятницу местные средства массовой информации уже сообщали о предыдущих взрывах на территории города.

Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в части Харьковской области продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.

Минобороны сообщило, что ВС России поразили объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, которые обеспечивали функционирование предприятий.

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК и энергетики Украины, а также по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море.

В четверг украинские СМИ сообщили о взрыве в Виннице на фоне воздушной тревоги.